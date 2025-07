Trump impone nuevos aranceles a Japón y el tipo de cambio USD/JPY registra una fuerte alza🟢

Las ventas masivas en Wall Street se intensificaron tras los recientes comentarios del presidente Trump publicados en su perfil de Truth Social. El presidente Trump anunci贸 la implementaci贸n de un arancel general del 25鈥% sobre todas las importaciones japonesas, con efecto a partir del 1 de agosto de 2025. La Casa Blanca justific贸 la decisi贸n citando el prolongado desequilibrio comercial entre Estados Unidos y Jap贸n, y advirti贸 que los productos provenientes de terceros pa铆ses tambi茅n podr铆an estar sujetos a la nueva medida. Las empresas japonesas que manufacturan dentro de EE.鈥疷U. quedar谩n exentas de estos aranceles, aunque se advierte que posibles medidas de represalia por parte de Jap贸n podr铆an traducirse en tarifas a煤n m谩s altas sobre productos estadounidenses. Algunos informes se帽alan que una carta de contenido similar fue enviada a Corea del Sur, lo que indica la posibilidad de una nueva escalada arancelaria. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Las acciones de Trump podr铆an formar parte de una estrategia de negociaci贸n ante el inminente fin de las rondas de conversaciones comerciales. Sin embargo, esto marca una nueva escalada en las tensiones comerciales que el mercado esperaba evitar. Tras el anuncio, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron en todos los tramos, el tipo de cambio USD/JPY super贸 los 146,10 con una alza del 1,10鈥%, y el EUR/USD cay贸 por debajo de niveles t茅cnicos clave de soporte. 聽 Los principales 铆ndices burs谩tiles de EE.鈥疷U. tambi茅n registraron ca铆das. 聽

