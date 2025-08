Las acciones de ArcelorMittal lideran las caídas del Ibex 35

Las acciones de ArcelorMittal (MTS.ES) se desploman tras su presentación de resultados correspondientes al primer trimestre de 2025. A pesar de la debilidad de los precios del acero y la incertidumbre global por la guerra arancelaria, la compañía ha logrado mejorar su beneficio neto respecto al ejercicio anterior, principalmente por unos ingresos extraordinarios, un efecto positivo del tipo de cambio y una mejora de los márgenes operativos. Aun así, las ventas y el EBITDA han retrocedido, y desde la acerera han decidido rebajar sus perspectivas de crecimiento para este 2025. Como consecuencia, las acciones de ArcelorMittal lideran hoy las caídas dentro del Ibex 35. ¿Qué hay detrás de sus métricas? Las acciones de ArcelorMittal acusan sus resultados Durante el primer semestre de 2025, ArcelorMittal ha logrado mejorar su beneficio neto un 80% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, hasta alcanzar los 2.589 millones de dólares. Esta métrica se ha visto impulsada por unas buenas ganancias contables, derivadas de la consolidación de la planta de Calvert en Estados Unidos y la depreciación del dólar estadounidense frente al euro. Además, en lo que respecta al segundo trimestre del año, la compañía también ha logrado mejorar su beneficio neto en más de un 255%, hasta sumar 1.793 millones de dólares. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Estos buenos resultados, sin embargo, se han visto empañados por la caída que han experimentado sus ventas, las cuales han retrocedido un 5,6% entre enero y junio, hasta 30.724 millones de dólares, y un 2% entre abril y junio, hasta los 15.926 millones de dólares. El EBITDA en el semestre también ha tenido un peor comportamiento que en el ejercicio anterior, al pasar de 3.818 millones a 3.440 millones, con un margen del 11,2%, aunque en términos trimestrales, es decir, entre abril y junio, se ha mantenido estable en 1.860 millones, con un margen del 11,7%. Por su parte, el beneficio por acción en el primer semestre se ha situado en 3,40 dólares, frente a 1,80 dólares del año anterior, mientras que en el segundo trimestre se ha situado en 2,35 dólares, frente a los 0,63 dólares registrados en el mismo periodo de 2024. A pesar de la disparidad que han mostrado sus métricas, ArcelorMittal ha logrado mejorar su resultado operativo tanto a nivel semestral como trimestral. En concreto, la acerera ha cerrado el primer semestre del año con un resultado operativo de 2.757 millones, un 30% más que en 2024, mientras que entre abril y junio esta métrica ha crecido un 85%, hasta los 1.932 millones de dólares. La compañía generado un flujo de caja operativo de 1.100 millones en el primer semestre, pese a fimar un flujo de caja libre negativo de 800 millones, consecuencia de la adquisición de la planta de Calvert, el reparto de dividendos y las inversiones de capital. Como resultado, la deuda neta se ha incrementado, pasando de los 5.100 millones del primer semestre de 2024 a un total de 8.300 millones en estos primeros meses de 2025. Aun así, ArcelorMittal mantiene el objetivo de Capex 2025 entre 4.500 y 5.000 millones, y espera lograr finalmente un flujo de caja positivo en el año, aunque advierte riesgos si persisten las turbulencias comerciales. Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de ArcelorMittal Además de presentar sus cifras, ArcelorMittal ha revisado a la baja su previsión del 2025 sobre el crecimiento en el consumo de acero fuera de China, dado las complicaciones comerciales y el menor consumo registrado en Estados Unidos. En concreto, la compañía ha rebajado la perspectiva anunciada en febrero de entre un 2,5% al 3,5% al rango de entre 1,5% y 2,5%, mientras que en el caso particular de Estados Unidos apunta a un retroceso del consumo de hasta el 2%, frente a la perspectiva de crecimiento de entre el 1% y el 3% anunciada anteriormente. Desde XTB creemos que los accionistas no van a pasar por alto estas cifras, y que ante los nuevos pronósticos de consumo y demanda de ArcelorMittal para lo que resta de 2025, los inversores bajistas se van a hacer notar. ArcelorMittal ha logrado aumentar su beneficio principalmente por factores extraordinarios y la depreciación del dólar, en un contexto operativo difícil con caída de precios y ventas, pero afronta el segundo semestre con cautela y endeudamiento notablemente mayor. Durante 2025, el precio de las acciones de ArcelorMittal aumenta en un 30% hasta los 27,1 euros por título. En la sesión de hoy, sin embargo, las acciones de ArcelorMittal se hunden un 4%. ¿Cómo comprar acciones de ArcelorMittal? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de ArcelorMittal (MTS.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

