Trump mejora la financiación de las constructoras españolas

Buenas noticias para las constructoras españolas que buscan crecer en Estados Unidos. El Departamento de Transportes de Estados Unidos (USDOT, según sus siglas en inglés) ha aprobado este lunes una modificación del sistema de préstamos de la Ley de Financiación para la Innovación en Infraestructuras de Transporte (TIFIA) que aumentará el porcentaje de costes de proyectos de infraestructura de transporte que pueden ser financiados a través de este organismo. Según recoge el periódico El Economista, empresas españolas, como ACS, OHLA o Ferrovial, podrían verse beneficiadas de este cambio, pero ¿en qué consiste? ACS, OHLA o Ferrovial: las constructoras españolas que podrían beneficiarse de la reforma del TIFIA En concreto, la última reforma de la administración Trump permitirá que cualquier tipo de proyecto vinculado a infraestructuras de transporte puede ser financiado con hasta el 49% de los costes elegibles a través de fondos públicos del programa TIFIA. Esta modificación eleva el límite anterior del TIFIA, que limitaba el porcentaje de costes financiable a un 33%, obstaculizando así el desarrollo de distintos proyectos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil "Liberar todo el potencial del programa TIFIA representa otro paso adelante para que Estados Unidos vuelva a construir", ha declarado Sean P. Duffy, el Secretario de Transporte de Estados Undidos, que en el comunicado oficial compartido por el propio departamento ha resaltado que la modificación nace a partir de un análisis exhaustivo, varios programas piloto y de escuchar la opinión de sus socios. "Es de sentido común permitir que todos los proyectos elegibles tengan el mismo acceso a nuestras oportunidades de financiación a bajo interés. Estamos construyendo infraestructura de forma más fácil, rápida y económica", ha resaltado. El programa de préstamos del TIFIA ofrece financiación flexible, a largo plazo y con bajos intereses que permite acelerar el desarrollo de infraestructuras con un coste financiero más reducido. Desde su puesta en marcha desde 2012, este programa ha destinado 52.000 millones de dólares para el desarrollo de proyectos con una inversión de 150.000 millones de dólares. Esta modificación podrá ayudar a las empresas españolas a seguir expandiéndise dentro de Estados Unidos, tal y como afirman desde el periódico El Economista. Compañías como ACS, que recientemente ha conseguido un contrato para construir un puente en Washington, OHLA, que, junto a la propia ACS, fue seleccionada a principios de año para remodelar una carretera en Florida, o Ferrovial, que concentra buena parte de sus activos entre Estados Unidos y Canadá, son algunas de las que podrán verse impulsadas por esta modificación, abriendo la puerta a la puesta en marcha de nuevos proyectos. En la jornada de hoy, las acciones de ACS cotizan en negativo, con un descenso de más del 1%, mientras que Ferrovial pierde un 0,27% y OHLA un 0,31%. En el acumulado del año, no obstante, solo OHLA cotiza en negativo. Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.