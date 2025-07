¿Pueden las acciones de Inditex recuperarse de sus caídas?

Las acciones de Inditex abren una nueva sesión en negativo. La empresa líder del sector de moda en España, uno de los valores más populares del Ibex 35, está viviendo un cambio en la percepción de los inversores, que se están mostrando reacios respecto a la firma tras una presentación de resultados que no convenció al mercado y que, en un contexto complicado para el sector, plantea dudas respecto a su futuro. ¿Qué está ocurriendo con Inditex? Las acciones de Inditex, en tendencia bajista desde sus resultados Desde que Inditex presentó sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2025, su comportamiento en Bolsa ha sido mayormente negativo. La compañía, que el pasado 11 de junio presentó sus primeras cuentas del año, decepcionó al consenso del mercado al mostrar unas cifras que se situaron muy por debajo de unas expectativas que, ya de por sí, eran bastante pesimistas. De hecho, semanas antes de la presentación, la compañía ya había experimentado una rebaja de su precio objetivo por parte de la firma de análisis Barclays, que recortó el precio objetivo de las acciones de Inditex en un 4%, hasta los 46 euros por título, reflejando las dudas del mercado sobre su desempeño. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Tal y como reportaron en su presentación de resultados, Inditex registró en los primeros tres meses del año unos ingresos de 8.274 millones de euros, lo que supuso un incremento internual del 1,5% con respecto al mismo periodo de 2024. Pese al avance, esta métrica se situó por debajo del consenso del mercado, que esperaba un total de 8.382 millones. El EBIT tampoco alcanzó las previsiones, al cifrarse en 1.641 millones de euros, un 0,3% más que en 2024 pero un 0,74 por debajo de las expectativas, mientras que el beneficio neto alcanzó los 1.305 millones de euros. La debilidad de la demanda en la mayoría de sus mercados y un tipo de cambio con un impacto negativo de alrededor del 3%, frente al 1% que se estimaba para el año completo, fueron algunos factores que pasaron factura a la firma, que experimentó, además, un deterioro en su margen EBITDA de 2 décimas, hasta el 28,9%. La publicación de estas cifras, que puso de manifiesto los desafíos a los que se enfrentaba la cotizada textil, provocó una importante caída en las acciones de Inditex, que en la propia jornada de la presentación de resultados se anotó un notorio descenso del 5%. Desde entonces, la compañía ha mostrado una tendencia bajista sostenida y ha visto cómo su precio objetivo se revisaba a la baja hasta los 50,20 euros y cómo diversas casas de análisis reducían sus perspectivas de crecimiento tanto para 2025 como para 2026. Aun así, y pese a estos recortes, el consenso de mercado todavia muestra confianza en la compañía, a la que le otorga un potencial de crecimiento superior al 15%. ¿Qué esperar de las acciones de Inditex? En el acumulado de 2025, las acciones de Inditex caen un 13%, un porcentaje que sitúa a la compañía como la segunda con peor rendimiento del Ibex 35 en lo que va de año, solo por detrás de Rovi, que pierde un 15%. Este descenso representa el peor comportamiento bursátil de la empresa desde 2022, año marcado por la guerra de Ucrania. Actualmente, las acciones de Inditex cotizan con un precio de 43,49 euros, muy lejos de sus máximos alcanzados a finales de 2024, en el que los titulos de la empresa se situaron en la cota de 56,2 euros. Esta cifra supone una resistencia mucho más significativa de lo que se consideró en su momento y representa un desafío a nivel técnico para el valor de cara al segundo semestre. Para volver a situarse en este nivel, la firma debería subir un 29% en Bolsa en los próximos meses. La próxima presentación de resultados y las negociaciones comerciales por la guerra arancelaria jugarán un papel clave en la evolución de la firma, que también podría verse beneficiada por las innovaciones que está introduciendo en sus tiendas y que podrían generar un alto potencial de cara a futuro, pese al posible deterioro que podría provocar en la generación de caja a corto plazo. En la jornada de hoy, las acciones de Inditex mantienen su corte negativo y se anotan un retroceso de más del 1% que las sitúa en la zona bajista del Ibex 35, junto a Acciona, Cellnex o ACS. Fuente: Plataforma de XTB ¿Cómo comprar acciones de Inditex? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Inditex (ITX.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.