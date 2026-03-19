ÚLTIMA HORA: El BCE mantiene los tipos sin cambios 📊

El BCE mantiene tipos en 2% pero eleva previsiones de inflación y recorta crecimiento, reflejando el impacto del shock energético.

Conclusiones clave El BCE mantiene tipos en 2% pero eleva previsiones de inflación y recorta crecimiento, reflejando el impacto del shock energético.

El BCE mantiene los tipos de interés sin cambios en 2% mientras sigue de cerca las decisiones de otros bancos centrales. El banco revisa sus previsiones de crecimiento económico e inflación, pero sin comprometerse con una senda específica de tipos. El BCE destacó que está decidido a mantener la inflación en el objetivo. El conflicto en Oriente Medio está generando riesgos alcistas para la inflación y los mercados están tratando las tensiones como un shock energético. Actualizaciones de previsiones Inflación 2028 (ex alimentos y energía): 2,1% vs 2% previamente

Previsión de crecimiento del PIB: 0,9% vs 1,2% previamente

BCE: crecimiento del PIB 2027: 1,3% (vs 1,4% previamente)

BCE: crecimiento del PIB 2028: 1,4% (sin cambios)

BCE: inflación 2026: 2,8% debido al aumento de los precios de la energía Mensajes clave del BCE Enfoque dependiente de los datos ; la transmisión de la política monetaria sigue siendo fuerte

Las implicaciones de política dependen de la intensidad y duración del conflicto

El BCE afirma estar bien posicionado para gestionar la incertidumbre actual

Las expectativas de inflación a largo plazo permanecen bien ancladas

El BCE mantiene sin cambios los tres tipos de interés clave

La economía ha mostrado resiliencia en los últimos trimestres

La guerra aumenta los riesgos inflacionarios mientras debilita las perspectivas de crecimiento

El enfoque dependiente de los datos ayudará a ajustar la política según sea necesario Reacción del mercado El par EUR/USD pierde ligeramente tras la decisión y el comunicado, que señala que el repunte del petróleo supone un riesgo elevado no solo para la inflación, sino también para el crecimiento económico de la Eurozona. Gráfico EUR/USD Fuente: xStation5

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