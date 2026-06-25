- La estabilización del PCE subyacente da oxígeno al euro y mitiga la presión restrictiva de la Fed
- Radiografía del consumo en EE. UU.: El PCE cumple previsiones y el gasto plantea dudas sobre el crecimiento
- El euro rebota levemente: Los datos de inflación PCE alivian al mercado pese a la firmeza de los ingresos
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La inflación del PCE de Estados Unidos del mes de mayo aumenta, lo que era esperado por el mercado en el contexto de las consecuencias de la guerra en Irán extendiéndose por la economía.
La inflación del PCE subyacente muestra una clara diferencia entre las cifras subyacentes y generales, con la inflación subyacente estabilizándose claramente. Esto indica que la inflación se concentra en los productos alimentarios y combustibles, lo que puede sugerir una naturaleza transitoria. Esta lectura es significativa, ya que es la inflación del PCE, no el IPC, la lectura principal analizada por la Fed.
Datos de inflación del PCE (Mayo):
- PCE inflación m/m: 0,4% (Previsto: 0,5%; Anterior: 0,3%)
- PCE inflación a/a: 4,1% (Previsto: 4,1%; Anterior: 3,8%)
- PCE inflación m/m - subyacente: 0,3% (Previsto: 0,3%; Anterior: 0,3%)
- PCE inflación a/a - subyacente: 3,4% (Previsto: 3,4%; Anterior: 3,3%)
Gastos e ingresos en EE. UU. (Mayo):
- Ingresos personales m/m: 0,7% (Previsto: 0,4%; Anterior: 0,6%)
- Gastos personales m/m: 0,7% (Previsto: 0,6%; Anterior: 0,4%)
- Gasto del consumidor Q1: 0,5% (Previsto: 1,4%; Anterior: 1,9%)
Tanto los ingresos como los gastos en EE. UU. crecieron en una relación lineal entre sí, ambos en un 0,7%. Al mismo tiempo, los ingresos crecieron más por encima de las expectativas que los gastos. Lo que puede ser preocupante es que el gasto del consumidor está notablemente por debajo de las expectativas e inferior al gasto personal.
Los datos combinados publicados antes de la apertura del mercado de EE. UU. impulsan al euro ligeramente al alza. El mercado ve una trayectoria ligeramente menos restrictiva para la Fed; a pesar de las sólidas lecturas del PIB y de las solicitudes de desempleo, los menores pedidos de bienes duraderos y el gasto del consumidor plantean dudas sobre la sostenibilidad del impulso de crecimiento de la economía de EE. UU.
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