El Ibex 35 termina en rojo una jornada que ya no había comenzado con buen pie. La falta de catalizadores y la incertidumbre alrededor del conflicto en Oriente Medio ha impactado en las bolsas europeas, a la vez que el descontento producido por Nvidia ha afectado de manera negativa a las bolsas americanas.

El Ibex 35 acusa la falta de apoyos

Dentro del Ibex 35 vemos pocos movimientos relevantes, pero tenemos que destacar a Naturgy. La compañía ha experimentado un alza superior al 4% en la sesión debido a dos mejoras de recomendación por parte de dos casas de análisis, así como la subida de precio objetivo por parte de una de ellas. Aunque la compañía no mostró unos resultados trimestrales espectaculares, sí que mostró la solidez del negocio y su capacidad de generación de caja, lo que es muy valorado en un entorno como el actual. Otros valores como Enagás o Caixa han tenido una buena sesión, con subidas de algo más del 1%.

La parte baja de la tabla del Ibex 35 ha sido variada, con BBVA o Amadeus copando las peores posiciones. En cualquier caso, hablamos de caídas de algo más del 1%, lo que entra dentro del movimiento del mercado. Lo que ha causado que el selectivo español termine en rojo no ha sido la fuerza del movimiento, sino la cantidad de empresas que han cerrado con caídas.

Wall Street y Europa asimilan las dudas de las 'Big Tech'

En Europa hemos visto caídas generalizadas. El DAX alemán se ha dejado alrededor de un 0,25%, mientras que el FTSE inglés si ha sido capaz de cerrar en verde. Sin embargo, tenemos que poner especial atención a Wall Street. El Nasdaq cae un 0,7% mientras que el S&P 500 medio punto porcentual. Nvidia presentó ayer sus cifras trimestrales y aunque batió las expectativas del consenso de analistas, ha mostrado algún signo que no ha gustado. Pensamos que actualmente la compañía no bate las expectativas con tanta fuerza, su margen bruto podría sufrir presiones por una cadena de suministro tensionada y las fundidoras operando al 100%. Además, se da por perdido el mercado chino, con el potencial perdido que eso supone y el riesgo de que los ingresos que proporcionará el mercado interno a Huawei le de mayor fuerza para competir a nivel global con Nvidia.

Por otro lado, Walmart ha emitido unas previsiones peores de lo esperado, apuntando a que el consumidor podría sufrir mayores daños que en el primer trimestre. Sus acciones descienden un 7%.

Geopolítica, materias primas y el debut de SpaceX

En cualquier caso, hay que apuntar que las amenazas de Trump a Irán para que firmen el acuerdo de paz no ayudan y generan desconfianza al mercado, que está más pendiente de si habrá nuevos ataques en lugar de si se firmará el acuerdo de paz.

También tenemos que hacer mención al folleto de salida a bolsa de SpaceX. La compañía puede marcar el hito de ser la mayor salida a bolsa de la historia, pero sus cifras han opacado algo del storytelling que había desarrollado Musk. SpaceX sigue reportando pérdidas mil millonarias e invirtiendo mucho más que la caja que genera el negocio. Además, las previsiones sobre su tamaño de mercado parecen bastante optimistas, en línea con el carácter de Musk en sus aventuras empresariales. Por tanto, las dudas son claras.

Los precios del petróleo han vuelto a repuntar casi un 3% y los niveles cercanos a 110$ el barril pueden ser muy perjudiciales para la economía. El oro y la plata han tenido otro tropezón, mientras que el cobre se toma un respiro. Por tanto, podemos decir que la negatividad se ha extendido a todos los activos.