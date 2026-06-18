US100 sube 2.7% antes del fin de semana

- El US100 avanza un 2.7% y se aproxima a máximos históricos gracias a la reducción de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán.
- El sector de tecnología lideró las ganancias, impulsado principalmente por empresas de semiconductores y almacenamiento como Marvell, Sandisk, Intel y KLA.
- La caída de la prima de riesgo en el petróleo y la menor incertidumbre tras la reunión de la Fed favorecieron una rotación de capital hacia activos de mayor riesgo.
- El US100 avanza un 2.7% y se aproxima a máximos históricos gracias a la reducción de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán.
- El sector de tecnología lideró las ganancias, impulsado principalmente por empresas de semiconductores y almacenamiento como Marvell, Sandisk, Intel y KLA.
- La caída de la prima de riesgo en el petróleo y la menor incertidumbre tras la reunión de la Fed favorecieron una rotación de capital hacia activos de mayor riesgo.
Los futuros del Nasdaq 100 (US100) avanzan cerca de un 2.7%, cotizando a escasos puntos del máximo histórico recientemente registrado en torno a los 30,790, mientras que el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán reduce la prima geopolítica y redirige los flujos de capital hacia acciones de mayor riesgo.
Fuente: xStation5
Modo Risk-On: la tecnología lidera las ganancias
El sector de Tecnología impulsó por sí solo la sesión alcista del Nasdaq 100, avanzando un 2.34% y aportando la mayor parte de la contribución positiva del índice. Este rally impulsado por el hardware estuvo respaldado por gigantes de los semiconductores como Broadcom (+4.14%) y NVIDIA (+1.94%), que compensaron cómodamente una ligera caída de Microsoft (-0.89%). Los sectores de Comunicación (+0.69%) y Consumo Discrecional (+0.55%) aportaron un apoyo secundario constante gracias a Amazon (+1.97%), superando ampliamente la debilidad localizada en Energía (-2.30%) y Salud (-0.78%).
Desempeño de las acciones del Nasdaq 100 hoy. Fuente: XTB Research
Top 5 ganadoras (Rally de semiconductores y almacenamiento)
La clasificación estuvo completamente dominada por fabricantes de chips y compañías de memoria, impulsadas por una intensa presión compradora en el segmento de hardware tecnológico:
- Marvell Technology: +11.44%. Lideró todo el índice con ganancias de dos dígitos, prolongando su impresionante desempeño acumulado en el año.
- Sandisk: +10.41%. Le siguió de cerca, elevando su extraordinaria rentabilidad acumulada en el año por encima del 812%.
- Intel: +8.30%. Registró un sólido rally diario que le permitió superar importantes niveles de resistencia.
- Western Digital: +8.22%. Replicó el fuerte incremento de demanda observado en otras compañías de almacenamiento como Sandisk.
- KLA Corporation: +7.77%. Mostró un sólido rebote a pesar de mantener tendencias negativas en el mediano plazo tanto en el último mes como en el acumulado anual.
Otros ganadores destacados del sector hardware incluyeron a Micron Technology (+7.62%), Monolithic Power Systems (+6.31%) y ARM Holdings (+5.86%).
Top 5 perdedoras (Presión sobre software y servicios)
Mientras el hardware avanzaba con fuerza, las empresas de consultoría tecnológica, software empresarial y algunas compañías del sector salud enfrentaron una presión vendedora significativa:
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Cognizant Technology Solutions: -9.17%. Fue el peor desempeño de la jornada por amplio margen, profundizando sus pérdidas acumuladas en el año hasta el -46.8%.
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Strategy: -4.55%. Continuó mostrando impulso bajista, llevando su rentabilidad a un año por debajo del -70%.
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Palantir Technologies: -3.38%. Retrocedió en medio de la rotación sectorial tecnológica, cotizando con una relación precio-beneficio (P/E) de 141.1.
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AppLovin: -3.21%. Volvió a terreno negativo durante el mes y acumula una caída cercana al 31% en lo que va del año.
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Datadog: -3.12%. Cedió terreno a pesar de mantener un sólido desempeño a un año de +75.6%.
Resumen de los mejores y peores desempeños de hoy. Fuente: XTB Research
Desescalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y alivio tras la Fed
Las tensiones geopolíticas disminuyeron de forma significativa después de que el presidente Donald Trump y su homólogo iraní aceleraran inesperadamente los plazos y firmaran un memorando de acuerdo de paz provisional el miércoles. El acuerdo, que entró en vigor el jueves, abre el camino para la reapertura del estratégico Estrecho de Ormuz al transporte comercial y para una reducción gradual de las sanciones sobre el petróleo iraní. Sin embargo, cuestiones complejas como el programa nuclear de Teherán quedaron pospuestas para una ventana de negociación de 60 días. Este giro repentino hacia la diplomacia eliminó rápidamente la prima de riesgo de guerra en el mercado petrolero, provocando una caída del Brent de hasta un 3% hacia los 78 dólares por barril, y desencadenó un fuerte rally de alivio en Wall Street, a medida que los inversores abandonaban coberturas energéticas para volver a las acciones. Adicionalmente, la reciente decisión del FOMC eliminó la incertidumbre relacionada con una posible inclinación más agresiva entre los responsables de política monetaria, aunque la primera conferencia de Kevin Warsh resultó ser relativamente escueta.
El Índice Dólar (USDIDX) avanzó un 1% esta semana hasta alcanzar su nivel más alto desde mayo de 2025, respaldado por el tono restrictivo del primer FOMC liderado por Warsh. Por otro lado, los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años reaccionaron sin una volatilidad excesiva (contrato TNOTE, amarillo, invertido). Fuente: xStation5
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