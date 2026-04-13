US2000 rebota 1%

- Los índices de EE. UU. rebotan con fuerza, liderados por el Russell 2000.
- Expectativas de reanudación de negociaciones con Irán impulsan el apetito por riesgo.
- El dólar y el VIX caen, reflejando menor demanda por activos refugio.
- Los índices de EE. UU. rebotan con fuerza, liderados por el Russell 2000.
- Expectativas de reanudación de negociaciones con Irán impulsan el apetito por riesgo.
- El dólar y el VIX caen, reflejando menor demanda por activos refugio.
Los futuros de los índices de Wall Street están repuntando tras informes de CBS News, que, citando a un funcionario de la administración estadounidense, señalaron que “la delegación de EE. UU. sigue en contacto con el liderazgo iraní”.
A pesar del pesimismo visible al inicio de la sesión, los índices estadounidenses han pasado claramente a una fase ofensiva. Las subidas están lideradas por el índice de pequeñas compañías Russell 2000, que avanza hasta un 1%.
Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq suben aproximadamente un 0,5%, mientras que el Dow Jones también ha borrado sus pérdidas, inicialmente ampliadas por la venta en acciones de Goldman Sachs (+0,1%).
Según CBS, ambas partes del conflicto siguen intentando alcanzar un acuerdo, y representantes del país mediador, Pakistán, esperan una respuesta de EE. UU. e Irán sobre la reanudación de las conversaciones de paz. Esta información llega poco después de la conferencia de prensa de Donald Trump, donde el presidente de EE. UU. enfatizó que no permitirá que “el mundo sea rehén de Irán”. Trump también confirmó que el programa nuclear iraní sigue siendo el principal punto de conflicto.
Junto con el repunte de las acciones, se observa una corrección clara en el dólar. El índice del dólar (USDIDX) había recuperado previamente sus caídas de las dos últimas sesiones, pero las nuevas expectativas de negociaciones han reducido la demanda por activos refugio.
El índice de volatilidad VIX, conocido como el “índice del miedo”, también cae (-2,75%).
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