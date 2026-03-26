Wall Street abre a la baja: el Nasdaq cede más del 1%

Los índices de Wall Street abren a la baja: el S&P 500 cae un 0,82%, el Nasdaq un 1,16% y el Dow Jones un 0,51%, presionados por la escalada del conflicto en Oriente Medio y el resurgimiento de las preocupaciones inflacionarias. Los precios del petróleo suben más de un 3%, el oro cede terreno y el sentimiento del mercado sigue siendo defensivo.

Índices y entorno macroeconómico

El principal lastre para el mercado sigue siendo la advertencia de la OCDE de que la escalada del conflicto en el Estrecho de Ormuz ha dejado obsoletas las previsiones previas de crecimiento del PIB global y amenaza con impulsar aún más la inflación. El Brent sube más de un 3% ante el temor de una interrupción prolongada del tráfico de petroleros, lo que afecta directamente a los costes logísticos y a los márgenes empresariales.

Paradójicamente, el oro cae porque la presión inflacionaria persistente ha reforzado las expectativas de nuevas subidas de tipos por parte de la Fed. Los inversores calculan que unos tipos más altos durante más tiempo son más perjudiciales para el metal que la prima geopolítica.

Fuente: xStation

La volatilidad actual en el mercado estadounidense.

Información clave de empresas

Empresas vinculadas al sector de almacenamiento (SNDK, MU, WDC, STX) – Google presentó el algoritmo TurboQuant, que comprime la caché de modelos de lenguaje hasta solo 3 bits, reduciendo el uso de memoria KV-cache hasta seis veces y logrando una aceleración de hasta 8x en chips H100 sin pérdida de precisión. El mercado descontó inmediatamente un posible descenso en la demanda de chips de memoria: SanDisk cae alrededor de un 4%, Micron y Western Digital ~2%, y Seagate ~2%. Bernstein aprovechó para rebajar la calificación de Qualcomm a “market perform”, citando vientos en contra estructurales para todo el sector de memoria.

Meta Platforms (META) y Alphabet/Google (GOOGL) – Un jurado de Los Ángeles declaró a ambas compañías responsables de causar daños a usuarios menores de edad—por decisiones de diseño en Instagram y YouTube, no por contenido generado por usuarios—y otorgó un total de 6 millones de dólares en indemnizaciones. La clave está en que este precedente perfora el llamado escudo de la Sección 230 de la Communications Decency Act, abriendo la puerta a miles de demandas similares. Google anunció que apelará; las acciones de ambas compañías siguen bajo presión, aunque el mercado interpreta el fallo como un riesgo legal, no como una amenaza financiera inmediata de decenas de miles de millones.

Corebridge Financial (CRBG) y Equitable Holdings (EQH) – ambas aseguradoras anunciaron una fusión de 22.000 millones de dólares en acciones, creando un grupo con más de 1,5 billones en activos gestionados y administrados y 12 millones de clientes. Los accionistas de Corebridge poseerán aproximadamente el 51% de la empresa combinada, que mantendrá la marca Equitable. Morgan Stanley (Corebridge) y Goldman Sachs (Equitable) asesoraron en la operación, cuyo cierre está previsto para finales de 2026. Es un ejemplo clásico de consolidación en el sector asegurador ante la presión sobre márgenes y la necesidad de escala en el mercado de jubilación.

AppLovin (APP) – las acciones se desploman alrededor de un 9% en la apertura, prolongando una de las tendencias bajistas más pronunciadas del sector adtech en 2026. La empresa enfrenta una competencia creciente de soluciones de IA en marketing móvil; una serie de titulares negativos y el aumento de posiciones cortas (incluido el informe de Muddy Waters del año pasado) están lastrando el sentimiento, aunque sus fundamentales publicitarios siguen siendo relativamente sólidos.

Super Micro Computer (SMCI) – una demanda colectiva presentada por accionistas alega que la empresa ocultó sus vínculos de ventas con China en violación de regulaciones de exportación, lo que llevó a cargos de contrabando de chips Nvidia contra el cofundador y otras dos personas vinculadas a la compañía. La demanda cubre el periodo del 30 de abril de 2024 al 19 de marzo de 2026; ni Super Micro ni Nvidia enfrentan cargos penales, pero el riesgo legal pesa sobre una empresa ya infravalorada.

Uber (UBER) / Pony.ai / Verne – se lanzan en Zagreb los primeros servicios comerciales de robotaxis en Europa: Pony.ai aporta la tecnología de conducción autónoma, la startup croata Verne posee y opera la flota, y Uber integra el servicio en su plataforma global e invierte en Verne como socio estratégico. Las pruebas en carretera ya están en marcha, y el trío planea escalar a miles de vehículos en los próximos años, con ambiciones de expandirse a otros mercados europeos una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias necesarias.

Gráfico del Nasdaq 100