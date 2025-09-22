lee mas
Wall Street cierra en positivo con la inversión de Nvidia en OpenAI y el dólar retrocede

20:51 22 de septiembre de 2025

Avances en Wall Street impulsados por el sector tecnológico

Wall Street se encamina al cierre del lunes en terreno positivo, a pesar de las amplias caídas registradas en la apertura. El optimismo volvió a estar impulsado por el sector tecnológico, apoyado en el anuncio de la inversión de Nvidia en OpenAI.

  • Nasdaq: +0,5%

  • S&P 500: +0,4%

  • Russell 2000: +0,3%

  • Dow Jones: +0,2%

Declaraciones de la Reserva Federal

edificio de la fed

La jornada estuvo marcada por los discursos de funcionarios de la Reserva Federal:

  • Stephen Miran, nominado por Trump, pidió “una serie de recortes de 50 pb”, argumentando que los tipos actuales amenazan a la economía.

  • A. Musalem, presidente de la Fed de St. Louis, considera que la política monetaria se encuentra entre moderadamente restrictiva y neutral, advirtiendo que los riesgos inflacionarios requieren cautela.

  • E. Hammack, de la Fed de Cleveland, subrayó la difícil gestión del equilibrio de riesgos.

Nvidia anuncia una inversión masiva en OpenAI

edificio de nvdia

Nvidia (Nvidia Corp.) anunció una inversión masiva de 100.000 millones de dólares en OpenAI, mediante la cual el gigante tecnológico estadounidense proporcionará procesadores con una potencia combinada de 10 gigavatios.

Sus acciones subieron más de un 4% tras el anuncio, confirmando la fortaleza del sector tecnológico en la jornada.

Inflación en Canadá

En Canadá, la inflación de precios a la producción (IPPI) superó las expectativas en agosto:

  • 0,5% vs. 0,1% esperado

  • 0,7% previo

Oro y metales preciosos en máximos

barra de oro

El oro repuntó casi un 1,7% hasta los 3.745 dólares por onza, borrando por completo la reciente corrección y marcando un nuevo máximo histórico.

Otros metales preciosos también registraron avances:

  • Plata: +2,4% hasta 44,05 dólares

  • Platino: +1,3%

  • Paladio: +3,5%

Materias primas agrícolas: caídas en cacao, trigo y soja

El cacao encadenó su quinta sesión consecutiva de caídas (-4%), alcanzando su nivel más bajo desde noviembre de 2024, en medio de mejores perspectivas de oferta.

Los futuros de trigo y soja también cayeron un 2%, tras informes que apuntan a un mayor suministro exportable.

Debilidad del dólar en el inicio de la semana

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense comenzó la semana con ventas generalizadas (-0,3%), poniendo fin a un rebote de tres días.

  • El euro fue la divisa más fuerte del G10:

    • EUR/USD +0,4% hasta 1,1795

    • EUR/JPY +0,3%

    • EUR/GBP y EUR/CHF +0,1%

  • La libra esterlina también avanzó: GBP/USD +0,4%

  • En contraste, el dólar canadiense (USD/CAD) subió un 0,3% y la corona noruega (USD/NOK) un 0,8%, mostrando debilidad frente al dólar.

Criptomonedas: fuerte presión vendedora

En criptomonedas, el pesimismo fue extremo, con flujos trasladándose hacia metales refugio:

  • Ethereum: -6,9% hasta 4.171 dólares

  • Bitcoin: -2,65% hasta 112.540 dólares

  • Sushi: -12%

  • Trump token: -9%

  • Dogecoin: -8,8%

