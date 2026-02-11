- Netflix, Warner y Paramount en el campo de batalla
El culebrón de Netflix y Warner va para largo. Netflix sigue convencida de que adquirirá la división de cine, televisión y streaming de Warner Bros, pero Paramount no para de poner dificultades y otros operadores del mercado se están entrometiendo, incluído algunos agentes políticos. ¿Tendremos un Netflix-HBO o todo estallará por los aires?
Netflix mejoró la oferta por el negocio de estudios de Warner ofreciendo toda la oferta en efectivo. En concreto, se ofrecen 27,75$ por acción, lo que supone una valoración de 82.700 millones de dólares, excluyendo los canales de la compañía. Por el contrario, la oferta de Paramount valora al negocio completo (incluyendo la parte de los canales de televisión) de 108.000 millones de dólares. Sin embargo, hay que decir que la directiva de Warner desde el principio ha optado por el camino de Netflix. Aquí es donde entran las nuevas noticias.
Ayer tuvimos otros dos movimientos importantes. Por un lado, Paramount anunció una modificación de su oferta, ofreciendo además de lo ya comentado, 0,25$ por acción por cada trimestre que se retrase en ejecutarse la operación después del 31 de diciembre del 2026. Además, se ofrece a pagar los 2.800 millones de dólares de indemnización a Netflix por no cerrarse la operación con ellos. ¿Por qué esto aumenta el atractivo? Principalmente porque la operación estará muy condicionada por los reguladores. Si Netflix se hace con Warner, el resultado sería que su cuota de mercado del sector streaming en Estados Unidos ascendería al 33%, superando a Prime Video (21%) ampliamente. Por otro lado, si es finalmente Paramount el que consigue cerrar la compra, la empresa resultante tendría el 20% de cuota de mercado, lo que sería probablemente más aceptable para los reguladores. Es decir, la operación con Netflix tiene más riesgos regulatorios que con Paramount. Sin embargo, la de Netflix es económicamente más atractiva, ya que valora la parte que quiere comprar en 27,75$, pero el negocio de canales se estima que tiene un valor de entre 5,35$ y 8,5$, lo que dejaría el valor total entre 33,1$ y 36,25$ frente a los 30$ ofrecidos por Paramount.
Además del descontento de ciertos políticos, que abiertamente han comentado sus dudas (y que tienen cierta relación con David Ellison de Paramount), Ancora ha comprado acciones de Warner para oponerse a la operación de Netflix. Ancora es un holding inversor activista que ya se ha involucrado en otras operaciones y en esta ocasión ha comprado 200 millones de dólares en Warner para oponerse a la oferta de Netflix, argumentando que la directiva no ha tomado en consideración de manera adecuada la oferta de Paramount. Aunque la participación sea menor al 1%, esto le permitirá hacer ruido y tratar de convencer a otros accionistas para presionar a la directiva de Warner.
En cualquier caso, el culebrón todavía dará para mucho más, aunque la oferta de Netflix parezca más atractiva.
