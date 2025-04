Wall Street sube tras los resultados de Alphabet

Los mercados se vieron impulsados ​​por los excelentes resultados del primer trimestre de Alphabet, que mostraron 90.230 millones de dólares en ingresos (un 12% más interanual) y un beneficio trimestral récord, lo que impulsó un aumento del 4% en sus acciones en la sesión posterior a la sesión bursátil. ​​​​​​Las acciones tecnológicas asiáticas subieron gracias a los sólidos resultados de Alphabet, con el Nikkei 225 de Japón liderando las ganancias con un 0,4%, seguido del Hang Seng de Hong Kong y el KOSPI de Corea del Sur, que avanzaron un 0,3%. Los índices Shanghai Composite y CSI 300 de China se mantuvieron estables o ligeramente a la baja en medio de la persistente preocupación por la guerra comercial. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Apple quiere trasladarse a la India La inflación en Tokio supera las expectativas, con un IPC subyacente que se elevó al 3,4% interanual en abril, un fuerte aumento desde el 2,4% de marzo y por encima del consenso del 3,2%. El aumento generalizado de los precios en servicios y vivienda complica la decisión política del Banco de Japón de la próxima semana en medio de la incertidumbre comercial mundial, aunque los mercados esperan que los tipos se mantengan sin cambios hasta que se aclare la situación arancelaria. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China muestran señales contradictorias, ya que ambas partes consideran exenciones arancelarias. Según Bloomberg, China está considerando exenciones de sus aranceles del 125% para equipos médicos y productos químicos industriales estadounidenses, mientras que el presidente Trump ha insinuado reducciones arancelarias "sustanciales" en posibles negociaciones comerciales, aunque ha añadido que "no serán nulas". Pekín niega oficialmente que las negociaciones hayan comenzado, a pesar de las afirmaciones de Trump. Según Financial Times, Apple planea trasladar por completo la producción estadounidense de iPhone a la India para finales de 2026, con el objetivo de abastecerse de la India de los más de 60 millones de iPhones que se venden anualmente en Estados Unidos para evitar la exposición a los aranceles chinos. Este plazo acelerado requeriría duplicar la producción india de iPhone en poco más de un año, significativamente más rápido que el desarrollo de la infraestructura de fabricación china por parte de Apple, que duró décadas. El petróleo sigue avanzando Los precios del petróleo suben ligeramente, pero se encaminan a pérdidas semanales: el Brent avanza un 0,75% hasta los 66,09 dólares y el WTI un 0,8% hasta los 63,38 dólares. Se prevé que ambos índices de referencia disminuyan casi un 2% esta semana ante las expectativas de aumento de la producción de la OPEP+ y la persistente preocupación por la guerra comercial. Según informes, varios países de la OPEP+ están presionando para acelerar los aumentos de producción en junio, tras el sorpresivo aumento de 411.000 bpd de mayo. Japón anuncia un paquete económico de emergencia para contrarrestar el impacto arancelario estadounidense, que incluye apoyo a la financiación empresarial, subsidios para reducir los precios de la gasolina en ¥10 por litro y cobertura parcial de las facturas de electricidad durante tres meses a partir de julio. El primer ministro Ishiba instruyó a los miembros del gabinete para que ayuden a las empresas preocupadas por el impacto arancelario, mientras que el ministro de Economía Akazawa se prepara para la segunda ronda de negociaciones comerciales de la próxima semana en Washington. Intel informa de un aumento en la demanda de chips de generación anterior en medio de la guerra comercial. Su directora ejecutiva, Michelle Johnston Holthaus, señala una fuerte demanda de procesadores para PC y servidores de generaciones anteriores, ya que las preocupaciones económicas y la incertidumbre arancelaria impulsan a los consumidores a "cubrir sus apuestas" con opciones más asequibles. A pesar de superar las estimaciones de ventas del primer trimestre, ya que los clientes acumularon chips antes de la entrada en vigor de los aranceles, Intel pronosticó resultados decepcionantes para el segundo trimestre, lo que provocó una caída del 5% en las acciones durante la sesión extrabursátil. Continúa la incertidumbre El aumento de las tensiones en el conflicto de Ucrania impactó los mercados tras el ataque con misiles y drones más mortífero de Rusia contra Kiev en casi un año, que causó la muerte de al menos 12 personas. El presidente Trump lanzó una reprimenda directa al presidente ruso Putin en redes sociales, declarando "¡Vladimir, ALTO!" y advirtiendo que los ataques ponen en peligro las negociaciones de paz en curso. La escalada aumentó la ansiedad del mercado e impulsó los precios del petróleo ante el temor a posibles interrupciones del suministro energético. Las monedas asiáticas se debilitaron en medio de la incertidumbre comercial, con el yen japonés liderando las pérdidas, cayendo un 0,7% frente al dólar tras los datos de inflación de Tokio, mejores de lo esperado. El índice del dólar estadounidense subió un 0,5% tras caer en la sesión anterior, lo que refleja una volatilidad significativa tras los comentarios del presidente Trump sobre la Reserva Federal y los aranceles a China. La mayoría de las monedas regionales, incluido el won coreano, el dólar de Singapur y el ringgit malasio, también se debilitaron frente al dólar.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.