XTB aumenta el tipo de interés de su cuenta de inversión

En XTB, hemos aumentado los intereses que ofrecemos por el capital no invertido en nuestra cuenta de inversión. Los nuevos usuarios que se creen su cuenta de inversión con XTB podrán recibir un 3,5% de interés anual por el capital que no hayan invertido, durante un máximo de 90 días. Una vez transcurrido este primer período, percibirán un 1,15% anual por su capital no invertido en cuenta. ¡Descubre cómo! Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La cuenta de inversión de XTB, destacada por El Economista A raíz de esta nueva oferta, el periódico nacional El Economista incluyó el pasado 28 de marzo a XTB en la tercera posición de una lista sobre los intereses que distintos tipos de instituciones financieras ofrecen a sus clientes. XTB es el único bróker de la lista, en la que aparecen entidades tan destacadas como Ibercaja, Bankinter, Deutsche Bank o BBVA. Sobre el bróker, El Economista destaca el nuevo tipo de interés que ofrece actualmente: un 3,5% anual durante los primeros 90 días a todos los nuevos usuarios sobre el capital que no esté invertido en activos como Acciones o ETFs.

¿Qué ventajas ofrece la cuenta de inversión de XTB? Actualmente, XTB ofrece hasta un 3,5% anual por el capital no invertido durante un máximo de 90 días a todos los nuevos clientes que se abran una cuenta de inversión. Transcurrido este primer periodo de 90 días, el tipo de interés se reducirá a un 1,15% anual, que se aplicará, de igual manera, al todo el capital no invertido en la cuenta. Con la cuenta de inversión de XTB, los usuarios tendrán su dinero siempre disponible hasta que aparezca una oportunidad de inversión en la que les gustaría participar o necesiten retirarlo para cubrir otras necesidades. Esta cuenta de inversión no tiene requisitos, vinculaciones o permanencia. Además, los usuarios tendrán hasta 100.000 euros cubiertos por el Sistema de Compensación de Bancos de Alemania (“EdB”). Al igual que ocurre con la inversión en acciones, ETFs y otros activos, al generar intereses por su capital no invertido en cuenta los usuarios de XTB podrán protegerse contra el efecto de la inflación, que, por definición, hace mella en nuestro dinero. Así, al recibir intereses por el dinero depositado en cuenta, es posible reducir la pérdida de poder adquisitivo derivada del efecto inflacionario. Tomemos de ejemplo la situación de España en los últimos cuatro años, en los que la inflación alcanzó los siguientes niveles: 2021: 3,1%

2022: 8,4%

2023: 3,5%

2024: 2,8% Partiendo de un capital inicial de 10.000 euros, con estas cifras de inflación habríamos experimentado en el total de los cuatro años una pérdida en nuestro poder adquisitivo de 1.674 euros, que en términos de porcentaje se traduciría en un 16,74%. De haber disfrutado de unos intereses del 3,5%, en cambio, nuestro poder adquisitivo se habría reducido tan solo en 385 euros, es decir, en un 3,85%, una cifra que pone de manifiesto las ventajas que los intereses en cuenta pueden ofrecernos. ¿Cómo puedo conseguir los intereses de la cuenta de inversión de XTB? Para poder percibir el interés de hasta un 3,5% anual por 90 días que ofrece XTB a sus nuevos clientes, solo hay que seguir los siguientes pasos: Abrir tu cuenta de inversión con XTB

Depositar el capital que quieras

¡Esperar a recibir tus intereses por el capital que no has invertido! Cuenta de Inversión de XTB** En XTB, nuestros clientes pueden obtener intereses por su capital no invertido en sus Cuentas de Inversión. En concreto, en la actualidad ofrecemos un interés anual del 3,5% sobre el capital no invertido durante los 90 primeros días tras la apertura, y de un 1,25% una vez transcurrido este tiempo. Este tipo de interés se calcula diariamente y se abona mensualmente, en los cinco primeros días hábiles del mes siguiente. Para disfrutar de estos intereses, solo necesitas ser Cliente, ya que se aplicarán de forma directa sobre el capital no invertido de tu Cuenta de Inversión. Además, no hay un saldo mínimo o máximo para percibir estos beneficios, por lo que, independientemente de cuál sea tu capital, los obtendrás. Los fondos depositados en tu cuenta de XTB estarán completamente protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos que, en caso de insolvencia, garantiza 100.000 euros por cliente. * Los datos mostrados en la tabla se han calculado teniendo en cuenta los tipos de interés (TAE) aplicados a lo largo de cada año. ** Tu cuenta con XTB está asociada a una cuenta bancaria tradicional que está abierta en J.P. Morgan SE, un banco que actúa bajo la legislación alemana, autorizado como una entidad de crédito por la Autoridad de Supervisión Financiera Federal (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) y supervisado conjuntamente por BaFin, el Banco Central de Alemania (Deutsche Bundesbank) y el Banco Central Europeo (BCE). J.P. Morgan SE es una empresa europea registrada en Fráncfort del Meno, Alemania.

