xStation 5 - Accesos rapidos

Tiempo de lectura: 1 minute(s)

En esta lección aprenderás: Cómo hacer que su trading sea aún más simple y rápido con los accesos rápidos.

Cómo realizar acciones dentro de la plataforma usando sólo el teclado.

Cómo habilitar o deshabilitar los accesos rápidos que están estrictamente relacionados con operaciones de apertura y cierre.

Índice

Una vez seleccionado el instrumento a operar, la velocidad es la clave de la ejecución. Es por eso, que los traders de divisas profesionales, son capaces de hacer casi todo a través de su teclado. La plataforma xStation 5 le brinda una funcionalidad relacionada con los accesos rápidos. La pestaña “Accesos rápidos” le ofrece una vista rápida de todas las teclas de acceso rápido disponibles en xStation 5. Para abrir la pestaña “Accesos Rápido”, simplemente haga click en el ícono “Configuración” en la esquina inferior derecha: Luego, seleccione “Accesos Rápidos”: La ventana de “Accesos Rápidos” aparecerá y podrá ver la lista completa, junto con la descripción de sus funciones. Por ejemplo, usted puede abrir la ventana de nuevas operaciones pulsando el botón F9 – tan simple como eso! Si activa la pestaña “Adicional”, aparecerán más accesos rápidos. Estos están estrictamente relacionados con las posiciones de apertura y cierre, y no están habilitados por defecto, para no ser utilizados por error. Los Accesos Rápidos pueden ahorrarle tiempo y son especialmente valiosos durante la salida de datos económicos cuando los precios fluctúan rápidamente.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria. La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.

La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación.

En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene la presente comunicación publicitaria.