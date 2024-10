Análisis Cuantitativo

En la gran mayoría de ocasiones, estas fórmulas vienen representadas mediante indicadores técnicos y son de gran ayuda para que los inversores tomen sus decisiones. Generalmente, los analistas técnicos cuantitativos hacen bastante hincapié en la situación y en el movimiento de los indicadores, dejando en un segundo plano las fórmulas matemáticas que los explican.

El análisis cuantitativo es la rama del análisis técnico que se basa en fórmulas matemáticas o estadísticas. En la gran mayoría de ocasiones, estas fórmulas vienen representadas mediante indicadores técnicos y son de gran ayuda para que los inversores tomen sus decisiones. Generalmente, los analistas técnicos cuantitativos hacen bastante hincapié en la situación y en el movimiento de los indicadores, dejando en un segundo plano las fórmulas matemáticas que los explican. Los indicadores cuantitativos más conocidos y utilizados son las Medias Móviles, el RSI y el MACD. La representación histórica de estos indicadores está dibujada, en la mayoría de los casos, en la parte inferior de los gráficos de precios. Aunque existen analistas e inversores que sólo tienen en cuenta únicamente este tipo de análisis para realizar sus operaciones, la inmensa mayoría de los operadores utiliza el análisis cuantitativo para complementar el análisis chartista o análisis de precios.

