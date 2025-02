¿Qué es el Euríbor y cómo afecta a las hipotecas?

El Euríbor es un índice de referencia que refleja el tipo de interés medio al que los bancos de la Unión Europea, Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein se prestan dinero entre sí y que juega un papel clave a la hora de definir el coste de un préstamo o hipoteca. En este artículo, te contamos qué es el Euríbor y cómo se calcula.

El Euríbor es uno de los términos más populares del mundo financiero, especialmente si hablamos de préstamos e hipotecas. Pero ¿qué es exactamente este indicador y por qué tiene un impacto tan fuerte en nuestra economía? En este artículo, te explicamos qué es el Euríbor, cómo se calcula y cómo puede impactar en nuestras finanzas. ¿Qué es el Euríbor? El Euríbor, acrónimo del Tipo Europeo de Oferta Interbancaria (European Interbank Offered Rate, según su terminología en inglés), es un índice de referencia que refleja el tipo de interés medio al que los bancos de la Unión Europea, Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein se prestan dinero entre sí. Este indicador comenzó a utilizarse en 1999, con la entrada en vigor del euro, y actualmente ocupa un papel clave en la economía europea, ya que se emplea como referencia para definir los tipos de interés de las hipotecas variables y mixtas, los préstamos bancarios e incluso los derivados, entre otros. ¿Cómo se calcula el Euríbor? El Euríbor se calcula siguiendo una metodología híbrida que se basa en las operaciones reales del mercado y que, en caso de no contar con suficiente información, se complementa con datos históricos y estimaciones de mercados estrechamente relacionados. Este indicador lo publica de forma diaria el Instituto Europeo de Mercados Monetarios (EMMI, según sus siglas en inglés), un organismo formado por las asociaciones bancarias de los países miembros que establece cuál es su valor en función de la información que le proporciona un panel de bancos constituido por las 19 entidades más importantes de Europa. En concreto, estas entidades se encargan de reportar diariamente cuál ha sido el tipo de interés bancario que se ha aplicado en la jornada anterior a los préstamos interbancarios. En base a esta información, el EMMI calcula el Euríbor de la siguiente forma: excluyendo el 15% de los datos más altos y más bajos y realizando una media sobre el 70% de los datos restantes. Este resultado se calcula para cada una de sus modalidades, es decir, a una semana, un mes, tres meses, seis meses y doce meses, aunque es este último el que se suele emplear, por norma general, para definir el interés de las hipotecas. La cuantía del Euríbor puede verse influenciada por diversos factores que van más allá de la oferta y demanda de crédito en el mercado interbancario, expresada por el interés medio que los bancos reportan al EMMI. De hecho, este indicador está estrechamente relacionado con la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), por lo que todas las decisiones tomadas por este organismo tienen un impacto significativo en su evolución. Así, si el BCE decide aumentar los tipos oficiales, lo más probable es que el Euríbor también suba, y viceversa. De igual manera, la tasa de inflación, el crecimiento económico, la solvencia de los bancos o incluso la confianza de los consumidores también pueden afectar a su evolución. Tipos de Euríbor existentes Aunque lo habitual es utilizar el Euríbor a doce meses para definir los tipos de interés de las hipotecas mixtas o variables, existen otros tipos de Euríbor, los cuales se diferencian por el plazo del préstamo interbancario que reflejan. En concreto, se pueden encontrar los siguientes tipos: Euríbor a una semana . Utilizado para operaciones a muy corto plazo que no superan la semana de vencimiento.

. Utilizado para operaciones a muy corto plazo que no superan la semana de vencimiento. Euríbor a un mes . Es la referencia que se emplea para operaciones a corto plazo, de menos de un mes.

. Es la referencia que se emplea para operaciones a corto plazo, de menos de un mes. Euríbor a tres meses . Se emplea en préstamos e instrumentos con un plazo de vencimiento reducido, de aproximadamente unos tres meses.

. Se emplea en préstamos e instrumentos con un plazo de vencimiento reducido, de aproximadamente unos tres meses. Euríbor a seis meses . Se utiliza como referencia para ciertos productos financieros, como las pólizas de crédito, y puede llegar a utilizarse para definir los intereses de las hipotecas mixtas o variables.

. Se utiliza como referencia para ciertos productos financieros, como las pólizas de crédito, y puede llegar a utilizarse para definir los intereses de las hipotecas mixtas o variables. Euríbor a un año. Es el que se suele emplear para calcular los intereses de las hipotecas variables y mixtas en España y de los préstamos de empresas con más de un año de vencimiento. El Euríbor a corto plazo suele ser más sensible a las fluctuaciones del mercado, mientras que a largo plazo suele reflejar mejor las expectativas económicas a futuro. En este sentido, se debe tener en cuenta que cada tipo de Euríbor tendrá un impacto distinto en el producto al que esté asociado: así, por ejemplo, una hipoteca indexada al Euríbor a seis meses tendrá ajustes más frecuentes que aquella que se asocie al Euríbor a un año, lo que influirá en las cuotas que deban pagar los titulares. Cómo afecta el Euríbor a las hipotecas El Euríbor es un concepto clave en las finanzas personales porque influye enormemente en el tipo de interés que se aplica en las hipotecas mixtas o variables. Las hipotecas variables son aquellas que se revisan de forma periódica para adaptarlas al estado actual de la economía. Estas hipotecas tienen un tipo de interés variable, el cual se basa en dos factores: El diferencial , que es el interés fijo que se ha firmado con el banco para devolver el dinero prestado.

, que es el interés fijo que se ha firmado con el banco para devolver el dinero prestado. El índice de referencia, un indicador que sirve para actualizar los precios en función de la situación del mercado. A diferencia de las hipotecas a tipo fijo, en la que los usuarios pagan siempre la misma cuota, en las variables esta cuantía cambia, ya que los tipos de interés que se le aplican oscilarán en función de la evolución que haya tenido su índice de referencia. En el caso de Europa, este índice es el Euríbor. Así, si el Euríbor aumenta, las cuotas que los usuarios deberán pagar se incrementarán; por el contrario, si el Euríbor disminuye, estas disminuirán. Por su parte, las hipotecas de tipo mixto son aquellas que se sitúan a medio camino entre las hipotecas fijas y variables. Estas hipotecas se caracterizan por tener dos tipos de cuotas distintas: unas estables, que se pagan al comienzo de vida del préstamo; y otras variables, que se abonan una vez se haya completado ese primer periodo. Las cuotas fijas de las hipotecas de tipo mixto se caracterizan por aplicar un tipo de interés concreto, que permanece invariable. En cambio, las cuotas variables se calculan igual que en las hipotecas con las que comparten nombre: en función de un diferencial y un índice de referencia, que en este caso vuelve a ser el Euríbor. Por consiguiente, las hipotecas de tipo mixto también están sujetas a la evolución que este indicador puede tener, ya que la cuantía a abonar podrá, de nuevo, aumentar o disminuir en base a sus fluctuaciones. Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente Ejemplo práctico del Euríbor aplicado a una hipoteca variable Supongamos que tenemos una hipoteca de 150.000 euros a 25 años, con un Euríbor actual del 3% y un diferencial del 1%, e imaginemos que el Euríbor sube o baja un punto. En estos escenarios, la cuota mensual que deberíamos pagar sería: Cuota mensual con un Euríbor al 3%: 792,12 €.

Si el Euríbor sube al 4%, la cuota mensual aumentaría a 843,86 €.

Si el Euríbor baja al 2%, la cuota mensual descendería a 743,01 €. Tal y como muestra el ejemplo, cualquier variación en el Euríbor puede impactar en nuestra economía. Por eso, es importante seguir de cerca su evolución antes de decidirnos a contratar cualquier hipoteca que lo emplee como índice de referencia. En este sentido, a la hora de contratar este tipo de préstamos es recomendable prestar atención a aspectos como: La evolución histórica del Euríbor . Aunque ha permanecido en niveles negativos durante varios años, este índice está sujeto a cambios drásticos dependiendo de las políticas monetarias que se apliquen.

. Aunque ha permanecido en niveles negativos durante varios años, este índice está sujeto a cambios drásticos dependiendo de las políticas monetarias que se apliquen. La capacidad financiera . Un Euríbor elevado puede desestabilizar nuestras finanzas si no estamos preparado para un incremento en las cuotas mensuales.

. Un Euríbor elevado puede desestabilizar nuestras finanzas si no estamos preparado para un incremento en las cuotas mensuales. El plazo de la hipoteca. Cuanto mayor sea el plazo, mayor será el impacto de las fluctuaciones del Euríbor en los intereses que se pagarán. Impacto del índice en otros productos Más allá de las hipotecas, el Euríbor también afecta a otro tipo de productos financieros, como: Préstamos personales y empresariales . Un Euríbor alto encarece los créditos, haciendo que la financiación sea menos accesible para individuos y empresas.

. Un Euríbor alto encarece los créditos, haciendo que la financiación sea menos accesible para individuos y empresas. Inversiones en renta fija . Hay que pensar que los bonos y otros productos ajustan su rentabilidad en función de los movimientos del Euríbor. Por ende, un aumento en él podría bajar el precio de los bonos ya emitidos.

. Hay que pensar que los bonos y otros productos ajustan su rentabilidad en función de los movimientos del Euríbor. Por ende, un aumento en él podría bajar el precio de los bonos ya emitidos. Ahorros y depósitos. Las decisiones del BCE sobre los tipos de interés, que afectan al Euríbor, también influyen en los productos de ahorro. De igual manera, en un entorno de tipos bajos, la rentabilidad de los depósitos tiende a disminuir. Además, el Euríbor juega un papel psicológico en los consumidores, ya que los cambios bruscos en él suelen generar incertidumbre y modifican los patrones de gasto. Perspectivas futuras del Euríbor El Euríbor es un indicador que puede verse enormemente impactado por multitud de factores que van más allá de la oferta y la demanda, como pueden ser las decisiones del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés, la evolución de la inflación o la confianza entre los bancos, entre muchos otros. Este índice, que durante años se mantuvo en unos niveles muy reducidos, experimentó un repunte en 2022 que le llevó a situarse en 4,15%, una cifra que no se veía desde 2008. Desde entonces, no obstante, ha ido decreciendo, hasta situarse en un 2,43% en el mes de diciembre. Actualmente, estamos en un contexto en el que se han recortado los tipos de interés para estimular la economía. No obstante, la creciente inflación podría llevar al BCE a subirlos de nuevo. Con estas referencias y las tendencias de la inflación, en los próximos meses podríamos ver: Aumentos graduales. Si la inflación persiste, es probable que el Euríbor siga subiendo.

Estabilización en niveles moderados. Si las políticas del BCE logran controlar la inflación, el Euríbor podría estabilizarse en niveles menos volátiles.

Descensos a largo plazo. En un escenario de recesión, el BCE podría volver a recortar tipos de interés, llevando al Euríbor a la baja. El Euríbor es un indicador clave del ecosistema económico europeo. Comprender qué es será clave a la hora de contratar una hipoteca o cualquier otro producto indexado a este índice.

