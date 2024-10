Análisis de roturas de rangos y tácticas de trading

Tiempo de lectura: 15 minute(s)

El análisis de roturas de rangos es una de las técnicas más utilizadas en trading y su conocimiento puede ayudar al trader a ampliar su espectro de interpretación del mercado.

Las roturas de los rangos de trading son uno de los movimientos de precios más respetados por todos los analistas técnicos. Los seguidores de tendencia los adoran y los swing traders de corto plazo que basan sus decisiones en situaciones de sobrecompra y sobreventa se ponen ansiosos ante su aparición; los libros de análisis técnico tienen una sección especial dedicada a las roturas de rango y casi todos los métodos de negociación incorporan una estrategia para ellos.

En este artículo revisaré brevemente la estrategia de rotura clásica y trataremos la Habit Force que subyace en las falsas roturas. En la secuencia hablaremos de las tácticas CWTW y de Contraataque.

Rangos de Trading - Repaso y Tácticas Básicas

En la figura 1 se puede ver cómo es un rango de trading clásico. Como su nombre indica, un rango de trading es una franja definida por dos líneas horizontales (una línea de resistencia y una línea de soporte), que abarca los valores de los precios (en negro) de un activo negociable a lo largo de un período de tiempo. Los rangos de trading se consideran períodos de acumulación de energía. Cuando el precio finalmente rompe el rango, la energía acumulada se desata resultando en un movimiento de precios significativo en la dirección de la rotura.

La estrategia básica frente a los mercados laterales es esperar hasta que se produce una rotura y tomar una posición en la dirección de la rotura

Figura 1. Rango de trading clásico

Sin embargo, existe un número de operadores a corto plazo que tratan de beneficiarse de las oscilaciones de los precios dentro del rango de cotización mediante la compra cerca del soportey la venta cerca de la resistencia. Esta última táctica satisface la necesidad de acción de los swing traders y tiene una ventaja principal: los profundos niveles de compra y venta. Sin embargo, hay un debate entre los seguidores de tendencias y los swing traders de corto plazo acerca de si el trading dentro de un rango de precios ofrece una ventaja significativa. Algunos de los inconvenientes habituales atribuidos a negociación dentro del rango de precios son: • Cuando el rango se hace claramente visible por más y más traders, suele ser el momento de cortar ya que atrapar un movimiento rentable dentro del rango requiere una dosis de falta de interés. • La amplitud del rango no es suficiente para compensar la relación riesgo/beneficio (incluyendo comisiones) y, dado que el tiempo es dinero, el tiempo empleado para el seguimiento de los giros de los precios dentro del rango resta gran parte del beneficio esperado. • Los fundamentales parecen no desempeñar ningún papel en las oscilaciones de los precios dentro de los rangos de trading por lo que los traders de rangos se basan únicamente en el aspecto técnico. Por otro lado, los operadores que basan sus posiciones en roturas de rangos a menudo se enfrentan a las frustrantes "falsas roturas". En una "falsa rotura" el precio sale del rango de trading (a veces acompañada de volumen importante), pero no para iniciar una tendencia en la dirección de la rotura. En la figura 2 se puede ver cómo es una falsa rotura al alza típica. El precio (en negro) sale del rango y engaña a los traders para tomar una posición larga con un stop en la línea de resistencia anterior previa del rango. El precio entonces se gira ya la tendencia de los mercados a mantener sus "hábitos" utilizando el término "fuerza del hábito" o "habit force" (abreviado HF). El principio HF afirma que los mercados incorporan una tendencia para mantener sus "hábitos".

Figura 2. Típica falsa rotura

Uno de los principios fundamentales de Dow sobre la continuación de tendencia (una tendencia está activa hasta que se agote) es un tipo de HF. La tendencia del precio a retroceder en la gran mayoría de las tendencias es también un tipo de HF ya que los retrocesos muestran que el precio se resiste a cambiar de valor y trata de volver a su estado anterior.

Retrocesos y el Principio HF. Un enfoque filosófico

La gran mayoría de las roturas van acompañadas de retrocesos. El retroceso se forma cuando el precio intenta volver a entrar en el rango después de una rotura y este es otro tipo de HF ya que el precio en realidad trata de seguir sus movimientos oscilatorios dentro del rango.

En la figura 3 se muestra el caso de una rotura ascendente acompañada de un retroceso. Desde el punto A al punto C, el precio tiene el hábito de estar dentro del rango definido por el soporte azul y las líneas de resistencia rojas (hábito de medio plazo). Desde el punto B al punto C el precio está bajo el efecto de la tendencia alcista de corto plazo (hábito de corto plazo). Tan pronto como el precio alcanza el nivel de resistencia dos fuerzas se aplican sobre él. La fuerza de corto plazo trata de hacer pasar el precio por encima de la resistencia y la fuerza de medio plazo intenta enviar el precio de nuevo a la línea de soporte azul. En este punto, considerando el viejo refrán que dice "Cuanto más tiempo se mantiene el hábito, más difícil es superarlo", podríamos esperar que el hábito de medio plazo venza al de corto plazo. En otras palabras, incluso si el precio pasa por encima de la resistencia (punto D), lo más probable es que vuelva dentro del rango en lugar de seguir hacia arriba y esto es cierto cuando se enfrenta a un caso como el que se muestra en la figura 3.

Figura 3. Ejemplo de rotura ascendente

Si usted se pregunta: "... entonces ¿por qué tantos analistas técnicos tratan de entrar en una acción tan pronto se produce una rotura al alza?" La respuesta es simple: si una rotura resulta ser válida y se inicia una tendencia en la dirección de la rotura, esta tendencia suele ser muy poderosa. Los analistas técnicos tratan de entrar en la tendencia cuanto antes y obtener tanto beneficio como sea posible, pero que al mismo tiempo toman rígidas precauciones usando stops ajustados que ejecutan sin dilación. Esto es evidente en el enfoque de David Ryan a las roturas que se analiza en el siguiente párrafo.

El enfoque del mago

En su libro Market Wizards, Interviews With Top Traders Jack D. Schwager reproduce la entrevista realizada a David Ryan, el cual utiliza muchas ideas del método de selección de valores de William O'Neil, que se basa en "la compra de fuerza" (es decir, la compra de las acciones con mejor comportamiento tanto desde un punto de vista técnico como fundamental). Según Schwager, el enfoque de Ryan sobre las roturas al alza es comprar una acción tan pronto como esté rompiendo un rango de largo plazo y al mismo tiempo poner una orden de stop loss en la parte superior del rango. Como dice Ryan en el libro de Schwager: "Si la acción vuelve a entrar en el rango, tengo la regla de cortar al menos el 50 por ciento de la posición. Con frecuencia, cuando una acción entra de nuevo en el rango, vuelve al extremo inferior del rango".

Incluso si el enfoque de Ryan es "comprar fuerza" (por lo tanto la compra de acciones prometedoras y saludables), es obvio que respeta el principio HF y no se basa en la premisa de que una rotura al alza necesariamente implica una tendencia alcista fuerte. Por otro lado, un análisis más detallado de las palabras de Ryan nos lleva a la táctica de Contraataque. Si cuando una acción vuelve a entrar en el rango, con frecuencia vuelve a su extremo inferior, entonces puede ser una buena idea para los operadores a corto plazo tomar una posición corta en el momento en el que las acciones vuelven a entrar en el rango tras la rotura. Trataremos la táctica de Contraataque más adelante en este artículo. Ryan sin embargo no es partidario de la táctica de Contraataque y creo que lo hace no sólo porque se centra en las tendencias más largas y rentables, sino también porque su rígido CANSLIM está orientado al proceso de selección para identificar los valores que cumplen los criterios para una fuerte tendencia alcista por lo que abrir una posición corta en una acción fuerte sería muy peligroso.

Retrocesos y el principio HF. Una aproximación empírica

Una de las razones principales que explican la preferencia de David Ryan (y casi todos los analistas técnicos) por las roturas al alza es que después de la rotura de un rango de largo plazo no hay una resistencia importante por encima del precio. En otras palabras, todos los que han comprado dentro del rango se encuentran con las ganancias y la acción no se encuentra bajo presión de venta. Esto es cierto en la mayoría de los casos, especialmente cuando la rotura se produce después de un rango de negociación muy largo (varios meses o años), pero la frecuencia de retrocesos después de las roturas demuestra que en realidad hay una presión vendedora después de la rotura por parte de todos los que estaban "atrapados" en el valor durante el desarrollo del rango, encontrando finalmente la oportunidad de salir a un precio muy favorable. Sólo cuando esta presión de venta se agote, el precio será capaz de seguir subiendo.

La táctica Go With the Winner (GWTW) en las roturas alcistas

Dado que en los retrocesos se produce una batalla entre un hábito de corto plazo con uno de más largo plazo, un enfoque conservador sería esperar y ver quién será el ganador antes de actuar. ¿Cómo puede saber quién ha ganado? En los casos de rotura al alza, sólo hay que buscar que el precio supere la barra de rotura después de haber retrocedido.

Figura 4. Táctica GWTW

En la figura 4, el mejor momento para tomar una posición larga no es ni en A, ni en B o C, sino en D. En D está claro que la fuerza de hábito, que ha sido la responsable de enviar el precio de B a C no es más fuerte que la fuerza de hábito que pretende que el precio suba. Este tipo de acción de trading (en adelante denominada GWTW) es por supuesto más conservadora que la del que sigue el precio tan pronto como la rotura se lleva a cabo. La principal ventaja de GWTW es la adaptación a las condiciones del mercado en el momento adecuado. Además, si se fija un stop de pérdidas en la resistencia del rango anterior (línea roja horizontal en la figura 4), la relación riesgo/beneficio es considerablemente más alta para los casos en los que el segmento BC (ver figura 4) no es lo suficientemente alto.

La señal de advertencia

¿Hay señales de precios que puede advertir de una posible rotura? La respuesta es sí en la mayoría de los casos. Muchas roturas alcistas suelen tener lugar después de un fallo del precio para llegar cerca del nivel de soporte del rango. Dentro de un rango, el precio tiende (por definición) a pasar del mínimo del rango a la parte superior del mismo. Un fallo en el precio para llegar a la parte inferior del rango indica su tendencia a cambiar este hábito.

En la figura 5 se puede ver un caso emblemático de una rotura al alza. El precio oscila dentro de un rango y de forma secuencial toca las líneas rojas y azules que definen el rango. Después de alcanzar un máximo local en el punto A el precio baja hasta el punto B, que está muy por encima del nivel de soporte (línea horizontal azul), pero es inferior a la línea media del rango. En la secuencia, el precio avanza con fuerza (punto C) y luego rompe el nivel de resistencia (línea horizontal roja). La señal de advertencia se da en el punto C.

Figura 5. Rotura al alza

La estrategia GWTW es capaz de ahorrarnos el caso frustrante en el que el precio retrocede y vuelve a entrar en el rango (punto D), activando así los stops. Incluso si el precio vuelve al rango aún hay esperanza para una posición larga rentable si el precio no alcanza el nivel de soporte del rango (punto E) y con mayor probabilidad si el precio no cae por debajo del nivel del punto B. La señal de compra se da en el punto F, donde el precio supera a la rotura inicial con un stop de pérdidas en el máximo del rango.

Obsérvese que el ejemplo de la figura 5 es el caso general. Muchas veces el precio no bajará hasta el punto E después de la rotura y rápidamente pasará del punto D al punto F. Además, a pesar de que en la figura 5 se muestra un retroceso, la señal de advertencia es generalmente un indicio significativo de que un retroceso puede que no se forme y es uno de los casos en los que puede valer la pena entrar en la rotura, especialmente si en ella se rompen máximos históricos.

En pocas palabras, cuando esté considerando entrar en una rotura sin esperar a un retroceso, compruebe si se ha producido ya una señal de advertencia ya que ello aumentará las probabilidades a su favor.

La táctica de contra-ataque

Los rangos que no están bien definidos (es decir, los rangos cuyo soporte/resistencia no están claramente definidos) son más propensos a producir falsas roturas ya que la propia rotura es difícil de definir y ver. En estos casos los operadores a corto plazo pueden obtener beneficios mediante la táctica de Contraataque. Para esta táctica, los límites de soporte/resistencia del rango (que se utilizan para proporcionar señales de rotura) deben estar definidos de tal forma que la zona contenga a la gran mayoría de los precios y deje fuera sólo exageraciones muy breves (picos, etc.) Si el precio vuelve a entrar en el rango después de una rotura al alza, se activa una señal de venta con un stop de pérdidas en el máximo marcado tras la rotura, situando el primer objetivo en la primera mitad del rango de cotización (y el siguiente objetivo en el mínimo del rango).

La táctica de Contraataque también se puede aplicar en rangos bien definidos. La lógica detrás de esto es que muchos técnicos utilizarán la resistencia del rango como stop de pérdidas cuando adoptan posiciones largas en la rotura, así cuando el precio vuelva a entrar con claridad el rango, una cascada de órdenes stop-loss se activarán dando como resultado una bajada del precio. Hay algunas cosas que debemos tener en cuenta respecto a la táctica de Contraataque. En primer lugar, la relación riesgo/beneficio es de extrema importancia. El rango debe ser lo suficientemente amplio como para compensar el riesgo asociado, el cual viene definido por el nivel de stop loss. En segundo lugar, sería prudente utilizar un filtro adecuado para determinar si la vuelta del precio dentro del rango es aceptable y esto es porque después de una rotura hay traders que esperan un retroceso y colocan sus órdenes de compra en el nivel de resistencia del rango. En tercer lugar, no debe haber ninguna señal de advertencia antes de la rotura.

Algunos ejemplos

Aunque hemos visto las tácticas GWTW y de Contraataque para roturas al alza también se puede aplicar en roturas a la baja con las conversiones correspondientes. En la figura 6 se presenta el gráfico diario de Applied Materials (NDX). Las líneas horizontales azules y rojas definen un rango. Los puntos A, B, C y D indican falsas roturas y las flechas azules indican los posibles puntos de entrada para la táctica de Contraataque. Los segmentos horizontales verdes muestran niveles preferentes de stop loss.

Figura 6. Gráfico diario de Applied Materials (NDX)

Figura 7. Gráfico diario de Linear

Figura 8. Gráfico diario de Shering (DAX)

Un ejemplo similar se muestra en la figura 7, esta vez con el gráfico diario de Linear Technology (NDX). Las señales de Contraataque (flechas azules) después de los puntos B y C son claras (los segmentos de línea horizontal de color verde muestran los stops de pérdidas). Una señal de venta se muestra tras el punto A con un signo de interrogación encima de ella para demostrar que basarse únicamente en la información del gráfico con esta señal de Contraataque es muy arriesgado. La razón de esto es la señal de advertencia en A. (Obsérvese el movimiento del precio desde el punto X al punto A y el mínimo en Y).

En la figura 8 se muestra el gráfico diario de Shering (DAX). Allí puede observarse un rango amplio no tan bien definido, que duró más de tres años. Los niveles de resistencia y soporte para este rango no son muy claros y por eso se presentan como bandas de color rojo y azul, respectivamente (observe que los límites superior e inferior de la franja roja se definen por los datos de precios anteriores al final del año 1995). Dado que el precio bajó desde el punto A al punto B y luego avanzó de nuevo y entró en la franja roja, se considera que hay una señal de advertencia en el punto C porque B está por encima de la franja azul. El precio penetra el límite superior de la franja roja, llega al punto D, se aleja de la banda roja y luego avanza otra vez a nuevos máximos. De acuerdo con la táctica GWTW se generó una señal de compra cuando el precio alcanzó el punto D con un stop de pérdidas en el máximo de la franja roja.

Figura 9. Gráfico diario de Deutsche Böerse N (DAX)

El ejemplo último gráfico lo tenemos en la figura 9, donde se puede ver el gráfico diario de Deutsche Böerse N (DAX). Este ejemplo se ha elegido para demostrar que cuando una señal de advertencia está presente (véase el punto B), una rotura puede que no sea seguida por un retroceso. En general, las roturas al alza de rangos de muy largo plazo (y preferiblemente estrechos) después de una señal de advertencia y bajo condiciones alcistas para el mercado en general no suelen realizar retrocesos.

Epílogo

Las roturas pueden ser muy rentables cuando una táctica de negociación adecuada se aplica. En este artículo he intentado presentar dos métodos de hacer frente a las roturas: el GWTW y el de Contraataque. A pesar de que no se han dado reglas rígidas de negociación de estos métodos, creo que mi artículo le puede ayudar en su trading y en su análisis. Elegí no hacer referencia al concepto de los indicadores técnicos o el volumen, porque mi intención era centrarme sólo en los movimientos de precios. Sin embargo, creo que los métodos que aquí se presentan no están completos del todo si no se cuenta con la ayuda del volumen. Mi enfoque de los picos de volumen (aunque controvertida para muchos analistas), que suelen acompañar a las roturas, se presenta en mi artículo titulado "Spike Up The Volume", que fue publicado en el número de junio de 2005 de la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities. El artículo complementa los dos métodos que aquí se presentan. El análisis de velas también puede resultar de gran ayuda para ambas tácticas. Le recomiendo el libro de Steve Nison Japanese Candlestick Charting Techniques si está interesado en el aprendizaje de los patrones de velas.