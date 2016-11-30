Análisis Técnico - Tipos de gráficos

Tiempo de lectura: 3 minute(s)

Para empezar a analizar los gráficos, es crucial entender qué tipo de gráficos se pueden utilizar para predecir los movimientos del mercado y cómo se construyen los diferentes gráficos. Los tres tipos más populares de gráficos son:

• Gráficos de línea

• Tablas de barras (OHLC)

• Gráficos de velas

Gráficos de línea

Un gráfico de líneas se forma mediante la conexión de puntos que representan el precio de cierre de diferentes intervalos de tiempo con una línea. Los gráficos de líneas son uno de los tipos más antiguos de gráficos, utilizados en el pasado por los operadores de valores. Una de las ventajas de usar un gráfico de líneas es la cantidad de visibilidad que ofrecen. Sin embargo, los gráficos de líneas sólo proporcionan información sobre el precio de cierre en un intervalo de tiempo dado. La información que los gráficos de línea pierden es en el precio de apertura, el precio máximo y el mínimo.

A continuación, puede encontrar un ejemplo de un gráfico de líneas en el intervalo de 15 minutos en el EUR/USD.

Gráfico de barras

A diferencia de los gráficos de líneas, los gráficos de barras proporcionan a los traders toda la información relevante sobre un intervalo de tiempo dado; El precio de cierre, el precio de apertura, el máximo y el mínimo. Esto puede ser mejor comprendido dando un vistazo a un ejemplo de una barra de abajo:

La barra está formada inicialmente por una línea horizontal que aparece en el lado izquierdo de la línea vertical y esto representa el precio de apertura del intervalo de tiempo elegido. Después de la apertura, la línea vertical comienza a formarse donde la parte superior de la línea vertical representa el máximo del intervalo de tiempo y la parte inferior de la línea vertical representa el mínimo del intervalo de tiempo. Cuando este intervalo llega a su fin, aparece una línea horizontal en el lado derecho de la línea vertical que representa el precio de cierre del intervalo.

Lo que debe tenerse en cuenta es que la línea horizontal izquierda está por debajo de la línea horizontal derecha, y esta barra representa una barra de "aumento" donde el mercado ganó en poder. Por otro lado, si la línea horizontal izquierda está por encima de la línea horizontal derecha, entonces esta barra representa una barra de "disminución" donde el mercado perdió impulso.

En conclusión, los gráficos de barras pueden proporcionar toda la información necesaria sobre un intervalo de tiempo, pero por otro lado, su defecto es la falta de visibilidad, especialmente cuando se aleja del mercado. Con un gráfico ampliado es muy difícil determinar si una barra dada era una barra de aumento o disminución.

A continuación puede encontrar un ejemplo de un gráfico de barras en el intervalo de 15 minutos en el EUR / USD.

Gráficos de velas

Los gráficos de velas datan del siglo XVIII en Japón, donde los comerciantes de arroz trazaron gráficos de velas para analizar los posibles movimientos en los precios que pueden afectar a su negocio. Al igual que los gráficos de barras, los gráficos de velas le proporcionan toda la información necesaria sobre un intervalo de tiempo y también resuelven el problema de la visibilidad, que es la falla de los gráficos de barras.

Una vela se forma como una barra con una excepción; Las líneas horizontales se expanden a ambos lados y se conectan formando un cuerpo para el candlestick. Si el candlestick dado nota un aumento el cuerpo será blanco o verde, mientras que si el candlestick notó una disminución el cuerpo será negro o rojo. Por supuesto, el color del cuerpo del candlestick puede diferir y que dependerá de la plataforma de mercado o de sus propias preferencias.

Como se explicó anteriormente, el cuerpo representará los precios de apertura y cierre y las líneas verticales que salen del cuerpo, representarán el máximo y el mínimo del intervalo de tiempo. Se les llama sombras.

Lo interesante de los candlesticks es que tienden a crear formas y secuencias de formas que permiten a los traders comprender el sentimiento actual del mercado y también ayudan a identificar posibles zonas de inversión.

A continuación, puede encontrar un ejemplo de un gráficos de velas en el intervalo de 15 minutos en el EUR/USD.