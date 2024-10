Calendario Económico

Calendario económico: ¿qué es y cómo usarlo? Un análisis de mercado adecuado es un elemento indispensable para determinar la dirección de las operciones. De esta manera, los inversores pueden dividirse en dos grupos: aquellos que utilizan el análisis técnico y estudian los movimientos de precios en un gráfico con el uso de herramientas relevantes como, por ejemplo, niveles de soporte/resistencia, tendencias, formaciones o geometría; aquellos que usan factores fundamentales en su análisis, que afectan al precio como, por ejemplo, factores comerciales, económicos y políticos. Cada uno de estos enfoques es razonable y ayuda a identificar señales de compra/venta. Sin embargo, debe recordarse que tomar una decisión de inversión sobre la base a la señal de una sola herramienta podría ser erróneo, ya que una sola señal puede carecer de credibilidad. Vale la pena confirmar esta información con el uso de una herramienta adicional. En ese caso, aumenta la probabilidad de que la dirección de la posición seguida por el inversor sea correcta. Análisis fundamental Como parte del análisis fundamental, se pueden utilizar una serie de datos disponibles, incluidos informes sobre beneficios corporativos, eventos geopolíticos, políticas aplicadas por los bancos centrales, factores económicos y de otro tipo que ayudan a encontrar indicaciones para determinar la dirección futura del mercado.

o seleccionando una fecha específica del calendario Fuente: xStation Antes de la publicación de los datos, también vale la pena tomar nota de los símbolos junto a cada indicador económico, que determinan su posible impacto en el mercado.

cifra superior a la prevista - verde Fuente: xStation Al mismo tiempo, los indicadores ya publicados se desvanecen en gris en la ventana Calendario, lo que los distingue de los eventos pendientes. Fuente: xStation Filtros y personalización La vista del calendario se puede personalizar según las necesidades del inversor con el uso de filtros que se pueden aplicar a la hora, el país, el indicador económico y el impacto haciendo clic izquierdo en el área seleccionada. Fuente: xStation Además, el calendario se puede filtrar fácilmente para mostrar datos relacionados con países seleccionados o datos que tengan un cierto impacto en la situación del mercado. Noticias de mercado Cuando se utiliza el calendario económico, también vale la pena seguir las noticias de mercado que el equipo de analistas de XTB está preparando de manera continua y muestra la situación actual desde la perspectiva de los datos macro, así como las ideas interesantes desde el punto de vista del análisis técnico.

Fuente: xStation Impacto de los datos macro sobre el mercado La mayor volatilidad y los rápidos movimientos de los precios que se pueden observar después de la publicación de informes importantes o a raíz de eventos inesperados demuestran el importante papel de los datos macro en el mercado. Los datos del mercado laboral, como, por ejemplo, los cambios en el empleo en el sector no agrícola de los EE.UU. (nóminas no agrícolas), tienen un impacto importante en los mercados financieros y pueden contribuir a las fluctuaciones de los índices bursátiles y lasdivisas. El informe sobre el empleo en los EE.UU. se publica el primer viernes del mes (en raras ocasiones, el segundo viernes) a las 14:30 horas y muestra el número de empleados en el sector no agrícola de los EE.UU. En ese momento, se pueden observar movimientos de precios muy dinámicos en el mercado, lo que puede ser una oportunidad de negocio para algunos, mientras que para otros es el momento de abstenerse de invertir y esperar hasta que los mercados se enfríen. Fuente: xStation El análisis de mercado que tiene como objetivo determinar los futuros movimientos de precios es indispensable antes de tomar una decisión de inversión. La plataforma de negociación xStation es un sistema profesional que proporciona todas las herramientas analíticas necesarias en un solo lugar, lo que permite tomar rápidamente decisiones fundamentadas y responder en consecuencia a los eventos macro.

