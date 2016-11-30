Tiempo de lectura: 2 minute(s)

Además de todas las herramientas de análisis técnico disponibles en xStation, también cuenta con funciones fundamentales integradas, tales como un feed de comentarios audio, un feed de noticias macroeconómicas y un calendario económico global. Todas estas herramientas son fácilmente accesibles desde la plataforma y tus gráficos.

Puedes navegar con facilidad a través de la plataforma mientras sintonizas el Chat de Traders, un feed de audio que te proporciona comentarios de mercado y observaciones de eventos a medida que van teniendo lugar. El calendario es óptimo para trades que reaccionan a publicaciones de datos económicos, y te permite controlar toda tu operativa desde un solo lugar.

Al abrir el calendario, verás que cada evento va acompañado por una valoración del "impacto", que mide la potencial influencia del anuncio en la volatilidad del mercado. El color rojo indica que tiene el mayor potencial impacto, mientras que el naranja significa un impacto medio. Los anuncios de los que se prevé que tengan un mínimo impacto en los mercados, quedan marcados en color gris. Además, puedes ver la previsión de números para la futura publicación, así como los anuncios anteriores.

En la herramienta del Chat de traders, puedes escuchar transmisiones directas desde el mercado, y actuar de acuerdo a las últimas noticias del mundo de los mercados.

Estos mensajes contienen análisis de los últimos acontecimientos económicos, con más o menos 100 entradas al día.

Aprovecha la investigación concisa y viable que se te proporciona para optimizar tu operativa.

La calculadora nos ofrece la oportunidad de introducir órdenes de ejecución inmediata y órdenes pendientes. Elige el tamaño de la orden y el valor del contrato, y el margen requerido se calculará automáticamente. Puedes establecer niveles para los Stop Loss y Take Profit, y la cantidad específica de beneficio o pérdida se mostrarán automáticamente. En la parte inferior de la calculadora puedes ver el coste del spread en pips y la divisa, y el valor de un pip. Esto te permite controlar los costes y ajustarte a ellos para adaptar tus estrategias de trading.

Aprende más sobre la xStation, y lee sobre las especificaciones de las potentes plataforma.