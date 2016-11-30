Cómo comenzar a operar

Tiempo de lectura: 4 minute(s)

Operar en los mercados puede ser complejo en una primera instancia. Con una gran cantidad de información accesible online, así como la creciente cantidad de métodos para interpretar gráficos, datos y mercados con alta movilidad, es fácil sentirse sobrepasado o sucumbir ante el miedo a lo desconocido. Algo a tener siempre en cuenta es la simplicidad. En un principio no entre en complicaciones con su estrategia de trading. Tenga en cuenta algunas reglas básicas, y construya su experiencia desde allí.

Tres reglas para comenzar:

Enfóquese en ciertos mercados

Usted debe concentrarse solo en un número pequeño de mercados y más importante, solo opere en los mercados que conoce. Cada día que investiga, o abre una posición, es otro día en que usted se familiariza más con sus patrones, comportamientos y movimientos. Esto significa que gradualmente comprenderá que afecta los precios y como estos se mueven.

Familiaricese con anuncios que puedan afectar la volatilidad del instrumento seleccionado. Por ejemplo, si usted está operando petróleo, pero no está al tanto de que todos los miércoles existe el Reporte Petrolero de la EIA que típicamente genera volatilidad de precio en el petróleo, estará peleando una batalla perdida. Así que tómese el tiempo para entender qué afecta los precios en los mercados por usted seleccionados

Nuestro calendario económico en la plataforma le permite estar al día con los datos macroeconómicos. Este muestra los datos previos y actuales, clasificándolos también por su potencial impacto. Por ejemplo, el lanzamiento de las nóminas no agrícolas de USA el primer viernes del mes está clasificado como alta debido a que normalmente crean volatilidad en el movimiento del precio de los pares de divisas del USD y de índices globales como el Dow Jones y el FTSE 100, así como en el precio del Oro.

Seleccione el período de tiempo que se adapte a usted

El estilo de su trading depende de los períodos de tiempo que maneje usted. Por ejemplo, un trader de largo plazo mantendrá sus operaciones por un período de semanas, meses, e incluso hasta un año. Como las operaciones son mantenidas por largo tiempo, el número de operaciones es menor – tal vez solo cinco a diez al mes. Siguiendo esa metodología, el trader de largo plazo toma sus decisiones basado en gráficos semanales o mensuales y usa gráficos diarios o de cuatro horas para escoger puntos de entrada precisos.

Mientras tanto, un swing trader es un trader de mediano plazo que mantiene posiciones por algunos días, o tal vez una semana o dos. Un trader diario es aquel que usualmente abre y cierra una posición en el día, aunque algunos traders la pueden mantener hasta tres días.

Considere los diferentes períodos de tiempo que pueden ajustarse a su estilo de trading y personalidad. Estos períodos de tiempo se ajustan a la cantidad de tiempo que usted le puede dedicar al trading – tanto diario, semanal o mensual.

Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente

Si usted puede reaccionar a situaciones cambiantes de manera rápida y clara, períodos de tiempo cortos se pueden ajustar bien a usted, mientras aquellos que prefieren analizar la situación de mercado más detalladamente, preferirán períodos largos.

Al mismo tiempo, muchas personas, que tienen ocupaciones full time no pueden revisar sus posiciones durante el día entonces realizan la mayor parte de sus análisis en la noche o en los fines de semana. Usted debe encontrar el período de tiempo que se acomode a usted.

Estos son factores a considerar cuidadosamente.

Crear un plan de trading

Por supuesto, tenga un plan de trading. Usted debe saber la dirección en la que quiere operar un mercado (al alza o a la baja), la racionalidad por entrar a una posición, específicamente los puntos de entrada y salida y cuanto capital está siendo arriesgado, todo antes de comenzar a operar. Creando un plan de trading, usted puede evitar errores típicos que cometen los nuevos traders, como una pobre gestión del riesgo. Su plan de trading funciona también como recordatorio de la racionalidad de abrir una posición cuando está considerando modificar las tácticas en medio de una operación.

Gestión del riesgo: plantéate siempre utilizar stop loss

Como el nombre lo sugiere, un stop loss gestiona sus pérdidas en caso de que el precio de Mercado se mueve en su contra. Esencialmente un stop loss es el tipo de orden de cierre donde usted especifica cuanto riesgo está dispuesto a aceptar en una operación. Si el mercado se mueve en la dirección opuesta a su predicción y usted comienza a sufrir una pérdida, nuestros sistemas automáticamente cerrarán su posición a su nivel máximo de riesgo. Usted puede programar el nivel en que desea que su posición de cierre a la hora de abrir una posición o puede editar una ya existente a través de nuestra plataforma.

Los stop loss pueden ser usados libremente y protegen su cuenta de movimientos adversos del Mercado, pero por favor tenga presente que no podemos garantizar su posición todo el tiempo. Si el mercado se vuelve volátil de repente y se sitúa por debajo de su nivel de stop (salta de un precio al siguiente sin operar en los niveles entre ellos), es posible que su posición se cierre a un nivel peor que el seleccionado. Esto es conocido como price slippage.

Los stop loss garantizados, aquellos que no tienen riesgo de slippage y aseguran que, si el Mercado se mueve en su contra, la posición se cierra en el nivel de stop loss seleccionados, están disponibles sin costo en la cuenta básica. Consulte a nuestros ejecutivos de cuenta para más detalles, o descubra cómo gestionar el riesgo.

Asista a nuestros webinars semanales

Nuestros analistas seniors de inversiones realizan webinars diarios donde se abordan diferentes temas tanto para nuevos traders nuevos como traders experimentados.. Infórmese aquí.