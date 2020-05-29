6 cosas que debes saber sobre el comercio de petróleo

Tiempo de lectura: 6 minute(s)

¿Por qué el petróleo está considerada como la principal materia prima del mundo?

El petróleo crudo es reconocido como la materia prima número 1 en el mundo, principalmente debido al hecho de que se utiliza para producir combustibles líquidos que se utilizan en diversos medios de transporte: agua, tierra y aire. También se utiliza para la producción de lubricantes, parafina, asfalto, mazout, por lo que se utiliza para el mantenimiento de maquinaria, la construcción de carreteras, como fuente de energía térmica, así como para generar electricidad. Además, el petróleo se usa para producir muchos materiales sintéticos.

Sin embargo, el uso más importante del petróleo es obtener energía. ¡Actualmente, representa aproximadamente 1/3 del suministro de energía global!. No es de extrañar que sea la materia prima más negociada del mundo, que le proporciona una gran liquidez de mercado.

(Suministro mundial total de energía primaria por combustible)

Fuente: IEA World Energy Balance Review 2019

¿Qué afecta a los precios del petróleo?

El precio del petróleo crudo reacciona más a los cambios relacionados con factores fundamentales: la oferta y la demanda. La diferencia entre la oferta y la demanda conduce a un aumento o disminución en los niveles de inventario. En este caso, funciona el antiguo principio del mercado, que dice que para una gran cantidad de productos en el mercado, el precio es bajo. Sin embargo, si hay escasez, el precio puede aumentar considerablemente.

El mercado del petróleo está muy equilibrado y el excedente o la escasez suele ser una parte pequeña (hasta el 1-2%) de la oferta. Además, la demanda es inelástica al precio. En pocas palabras, generalmente repostamos el automóvil independientemente del precio en el surtidor. Por lo tanto, los cambios en la oferta generalmente conducen a fluctuaciones de precios a corto plazo. Se requiere mucho tiempo desde el momento de la exploración y perforación del primer pozo hasta la producción constante, por lo que la producción no siempre se adapta rápidamente a las necesidades del mercado. Sin embargo, si por alguna razón parte de la producción se detuviera (por ejemplo, a través de huelgas de empleados o disturbios políticos), el precio podría reaccionar con fuerza. No sin importancia es el hecho de que una gran parte de la producción de petróleo se origina en regiones con estabilidad geopolítica limitada.

¿A qué informes se debe prestar atención?

Cuando se trata del mercado del petróleo, deben tenerse en cuenta varios informes clave. Se publican para diferentes períodos a diferentes intervalos. Los publicados con frecuencia tienen el mayor impacto en los cambios actuales de precios.

Variación de los inventarios

El Departamento de Energía de los Estados Unidos (DoE) publica semanalmente el informe sobre los inventarios de petróleo crudo (normalmente todos los miércoles a las 4:30 p.m. BST). Presenta:

cambio en las reservas de petróleo de EE.UU.

un cambio en los inventarios en Cushing, el sitio de facturación de petróleo crudo del WTI

cambio en los inventarios de otros productos derivados del petróleo, estimación de la producción en los EE.UU., demanda implícita de petróleo y otros productos.

Es importante destacar que este es un informe semanal, por lo que tiene un gran impacto en el mercado petrolero. Los inventarios de petróleo de EE.UU. representan la gran mayoría de las reservas de petróleo de la OCDE, por lo que el informe DoE tiene el mayor impacto en la formación de precios a corto plazo. El día anterior (el martes a las 10:30 p.m.) se publicó el informe de inventario del American Petroleum Institute (API). En este caso, los fabricantes y otros participantes del mercado informan libremente sobre los niveles de inventario. Puede mostrar qué esperar del informe del DoE. ¡Los datos de ambos informes están disponibles en el calendario económico en la plataforma xStation!

Informes de balance

Estos son principalmente informes de la OPEP, IEA, EIA y también participantes del mercado privado. Por ejemplo Bloomberg, que proporciona estimaciones de producción de los mayores productores al final de cada mes. Los informes anteriores se emiten mensualmente, trimestralmente o anualmente y muestran cómo han cambiado la oferta y la demanda. También presentan pronósticos para períodos futuros.

Variación en el número de plataformas petroleras

Este informe es fundamental principalmente para los Estados Unidos. Hoy en día, la gran mayoría de la nueva producción en los EE.UU. proviene del esquisto, y mantener la producción en los EE.UU. requiere un cambio constante de las plataformas petroleras. Una gran cantidad de plataformas petroleras activas significa grandes inversiones en el mercado petrolero e indica una mayor producción. El número de plataformas petroleras activas depende en gran medida de los precios del mercado. Por lo general, se publica el viernes por la tarde. ¡Estos datos están disponibles en el calendario económico en la plataforma xStation!

Informe COT / CFTF

Los inversores y los participantes del mercado en contratos de futuros deben proporcionar información sobre el tamaño de sus posiciones en el mercado petrolero. El informe de CFTC para la mayoría de los mercados en los EE.UU. se publica todos los viernes a las 9:30 p.m. BST. El informe de ICE se publica el lunes.

Gracias a la información sobre el número de posiciones cortas y largas y su diferencial, puede determinar el sentimiento del mercado. Un sentimiento demasiado alto puede conducir a la corrección de precios. ¡IMPORTANTE! ¡Tiene el indicador de datos COT disponible en la plataforma xStation para que no tenga que buscar los datos usted mismo!

¿Por qué los inversores eligen el petróleo?

El petróleo es la materia prima global más importante y a menudo se trata como un barómetro económico. Además, la importancia de este mercado hace que el comercio sea fluido y continuo, las transacciones pueden concluirse de lunes a viernes casi 24 horas al día, lo que también es importante en el contexto de los costes de transacción. El precio del petróleo, como los índices bursátiles, puede reflejar la situación económica. Sin embargo, en el caso del petróleo, la demanda y la oferta actuales son más importantes. Esto también significa que algunos inversores eligen el petróleo como un mercado que refleja mejor la situación actual que la renta variable (acciones).

¿Cuáles son las diferencias básicas entre el petróleo Brent y el WTI?

Son dos los puntos de referencia del petróleo que se mencionan con mayor frecuencia en el mercado del petróleo: Brent y WTI. Sin embargo, hay más tipos de petróleo, dependiendo de sus propiedades o del lugar de su extracción. El precio también depende de sus propiedades, ubicación o transporte.

Las referencias del petróleo más importantes. Fuente: Intercontinental Exchange (ICE)

Petróleo crudo Brent: proviene de 15 campos petroleros ubicados en el Mar del Norte. El bajo contenido de azufre, que está por debajo del 0,37%, indica que es un petróleo dulce, y su baja densidad permite que se describa como ligero, ideal para la producción de gasóleo y gasolina. Se estima que casi el 70% de las transacciones mundiales de petróleo se realizan con petróleo Brent. Los contratos de futuros de crudo Brent se cotizan en la Bolsa Intercontinental de Londres (ICE).

Petróleo West Texas: West Texas Intermediate, se extrae en los Estados Unidos, Texas. Debido al contenido de azufre, que está por debajo del 0,24%, se conoce como aceite dulce y ligero porque tiene baja densidad. El crudo WTI es el instrumento subyacente para los contratos de futuros en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX). Se caracteriza por su alta calidad, una de las más altas del mundo.

La diferencia de valor entre el petróleo crudo Brent y el petróleo crudo WTI, es decir, su diferencial, está a favor del petróleo WTI, que tiene mejores parámetros de densidad y contenido de azufre.

Resumen

El petróleo será un recurso energético estratégico durante mucho tiempo. La relación entre la demanda y la oferta puede tener un gran impacto en el precio. En el caso del mercado petrolero, es extremadamente importante rastrear la publicación de informes importantes que pueden aumentar la volatilidad del mercado. La situación en los mercados financieros estará vinculada al mercado del petróleo durante mucho tiempo.