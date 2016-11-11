Tiempo de lectura: 3 minute(s)

Abrir una Cuenta de Trading con XTB es seguro, rápido y fácil, en pocos minutos podrás empezar a operar en los mercados financieros. Tres sencillos pasos y tendrás tu Cuenta abierta:

1. Completa nuestro formulario online y accede directamente a nuestras Plataformas de Trading mientras verificamos tus datos.

2. Puede que te pidamos subir o adjuntar documentación adicional para verificar tu identidad (tu documento de identidad, un documento que acredite tu lugar de residencia, extractos bancarios, etc.) a través del Rincón del Cliente.

3. Una vez aprobada tu solicitud, puedes depositar fondos a través de nuestro pagina web de manera totalmente segura, y ¡ya estás listo para empezar a operar!.

Seguridad de tus datos personales

➔ XTB como Responsable de Tratamiento garantiza el pleno cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, puede ampliar esta información en nuestra política de privacidad.

➔ Todos los datos se envían a través de una conexión SSL segura.

➔ Operamos en España bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y estamos inscritos en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número 40.

Protección de tus fondos

➔ XTB da una gran importancia a la protección de los Activos de los Clientes depositados en las cuentas mantenidas por XTB. Los fondos de los clientes solo se depositarán en Entidades Bancarias de reconocido prestigio. XTB evalúa cada año la solvencia de las instituciones donde se depositan los fondos de los Clientes y, sobre esta base, decide si continúa o cesa la cooperación con cada Entidad. XTB mantiene los fondos distribuidos entre diversas Entidades Bancarias para garantizar la seguridad de los activos depositados.

➔ XTB está incluida en el esquema de compensación gestionado por el Polish National Depository For Securities con el fin de garantizar los pagos de efectivo a los Clientes hasta el nivel legalmente establecido, y la compensación del valor acumulado de los instrumentos financieros perdidos por el Cliente en los siguientes casos:

a) Que se declare el Concurso de Acreedores de XTB, o

b) Que una solicitud de Concurso se desestime sobre la base de que los activos de XTB no son suficientes para cubrir las costas procesales, o

c) Que las Autoridades Polacas de Supervisión Financieras entiendan que, debido a razones directamente relacionadas con la situación financiera, XTB es, y seguirá siendo en el futuro inmediato, incapaz de cumplir sus obligaciones ante los Clientes.

➔ El esquema de compensación mantenido por el Polish National Depository For Securities asegura el pago de los fondos de los Clientes y la compensación del valor de los instrumentos financieros perdidos que se hubieran acumulado por estos Clientes, menos las cantidades debidas por el Cliente por los servicios recibidos. El pago comprenderá el 100% de los fondos cubiertos por el esquema de compensación hasta un límite de 3.000 euros, y el 90% del resto de los fondos, con un límite máximo de 22.000 euros.

¿Por qué XTB?

➔ Somos unos de los principales Brokers de Europa.

➔ Acceso a más de 1500 instrumentos.

➔ Formación profesional y adaptada del mercado. Toda la información necesaria para aprender a invertir gratis con nuestra formación online de reconocido prestigio.

➔ Herramientas de análisis técnico avanzado con comentarios de mercado integrados gratuitos.

➔ Plataforma de Trading internacionalmente premiada como el premio de Personal Online Wealth Awards, con una media de ejecución de 85 milisegundos.

