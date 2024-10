¿Cómo actuar ante las caídas en bolsa?

Renta fija: En general la renta fija es considerada como un activo mucho más tranquilo y seguro que la renta variable. Esto se debe a la propia naturaleza del activo, que se mantiene inalterada siempre y cuando el emisor no entre en problemas. Si la economía empieza a entrar en crisis, los bonos corporativos (los emitidos por empresas) ven como su rentabilidad sube (a la vez que baja su precio) al reflejar un mayor riesgo que los emitidos por países. Sea como fuere, si el emisor no entra en situación de bancarrota y como inversores no decidimos vender los bonos antes del vencimiento, las caídas en bolsa deberían de no afectar a nuestra inversión. Podemos obtener exposición al mercado de renta fija bien a través de fondos cotizados (ETFs) o bien de forma directa próximamente pudiendo comprar bonos de empresas y países directamente desde nuestra XTB App.