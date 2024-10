¿Cómo comprar acciones de Puig?

El pasado 8 de abril el grupo Puig anunció su salida a Bolsa, en el que será uno de los movimientos más importantes del mercado español desde 2021. La multinacional, propietaria de marcas tan destacadas como Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier o Rabanne, comenzará a cotizar en Bolsa el próximo 3 de mayo, pero ¿cómo será exactamente su salida? ¿Y cómo podemos invertir en la multinacional? En este artículo te contamos las claves de esta operación y cómo comprar acciones de Puig.

Puig será la salida a bolsa más importante del mercado español desde que Acciona Energía hiciera lo propio en 2021. Tras unos resultados récord en 2023, en el que la multinacional consiguió unos 4.304 millones de euros en ventas, la empresa ha decidido dar el salto al parqué dando entrada a nuevos inversores. La familia Puig abre la puerta de su compañía de moda y fragancias formada por grandes marcas como Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier o Rabanne. Todo apunta a que la valoración de la compañía le colocará como una de las salidas a bolsa más importantes de los últimos años, superando a algunas importantes emisiones internacionales, pero ¿cómo se producirá exactamente esta salida? En este artículo, te damos las claves de esta operación y te explicamos cómo comprar acciones de Puig. Fuente: Elaboración propia. *Valoración mínima posible ¿Cómo será la salida a Bolsa de Puig? En primer lugar, tenemos que definir los dos tipos de acciones que tiene Puig, ya que no tienen los mismos derechos políticos. Las acciones tipo A, que seguirá conservando la familia Puig, conceden el derecho a tener 5 votos en la junta de accionistas, mientras que las de tipo B, que serán las que se emitan en la salida a bolsa, tendrán únicamente 1 derecho a voto. Pese a que la familia estaba dispuesta a dejar en manos de otros accionistas hasta el 49% de la empresa, dada la demanda que está teniendo la oferta, finalmente conservarán el 77% de las acciones y más del 90% del poder de voto. En concreto, la salida del grupo Puig a Bolsa se estructurará en dos partes. La primera consiste en una ampliación de capital por valor de 1.250 millones de euros, y la segunda en una oferta pública de venta de acciones ya existentes por valor de 1.360 millones de euros. ¿Cuándo sale el grupo Puig a Bolsa? El calendario de la salida a bolsa es intenso, aunque los días clave para los inversores interesados en comprar acciones de Puig son los siguientes: 30 de abril : Es la fecha en la que se determinó el precio de las acciones de Puig. En concreto, el grupo estableció que sus acciones tendrían un precio de 24,5 euros.

: Es la fecha en la que se determinó el precio de las acciones de Puig. En concreto, el grupo estableció que sus acciones tendrían un precio de 24,5 euros. 3 de mayo: Inicio de negociación en bolsa. La fecha más importante para los inversores, ya que este día la acción comienza a cotizar en la bolsa española y será cuando esté disponible para operar para todos nuestros clientes. Es decir: será el momento en el que se puedan empezar a comprar acciones del grupo. ¿Qué precio tendrán las acciones de Puig? El precio exacto por el que saldría a cotizar Puig en Bolsa se fijó el 30 de abril y se estableció en 24,5 euros por acción. Esto deja a la compañía en una valoración final de 13.900 millones de euros. Estas cifras superan las primeras estimaciones de la multinacional, que preveía una valoración de 10.000 millones de euros, y demuestran el gran interés de los inversores en comprar acciones de Puig, ya que están dispuestos a pagar un múltiplo mayor que los de sus competidores. Para poner estas cifras en contexto, si Puig formara parte del Ibex 35, al salir a cotizar ocuparía decimoquinta posición por capitalización bursátil, lo que le dejaría en la mitad de la tabla. Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de Refinitiv En un inicio, las acciones de Puig no formarán parte del Ibex 35, aunque cumple perfectamente con el criterio de capitalización bursátil. De hecho, como sería parte de las veinte empresas con mayor capitalización, podría ser incluida incluso si la negociación de las acciones es reducida. Para que una empresa pueda ser incluida en el Ibex 35, no obstante, debe llevar un mínimo de seis meses cotizando. Además, el comité que decide qué empresas entran y salen del índice toma sus decisiones, generalmente, en sus reuniones de junio y diciembre. Por lo tanto, Puig podría entrar en el Ibex 35 a finales de 2024. ¿Cómo será la distribución de dividendos de Puig? Aunque no se ha establecido una política de dividendos para su nueva etapa como cotizada, Puig ha repartido en los últimos 20 años el 40% de sus beneficios. Esto se conoce en la jerga financiera como un pay-out del 40%. Si tomamos como ejemplo el 2023, este pay-out supuso un pago de 186 millones de euros. En este sentido, Puig espera realizar su primera distribución de dividendos como empresa cotizada en 2025, tal y como refleja el folleto remitido a la CNMV. ¿Cómo comprar acciones de Puig en XTB? En XTB, puedes comprar acciones de Puig (PUIG.ES) de forma muy sencilla. Nuestra plataforma tiene disponibles las acciones del grupo desde el momento en el que empezaron a operar en bolsa, es decir, el pasado 3 de mayo. Para adquirir estos títulos, simplemente tendrás que introducir Puig en el buscador de activos de nuestra plataforma y seleccionar la opción que tenga la palabra ‘acción’ al lado del nombre para proceder con la compra. En este sentido, recuerda que con XTB puedes operar en acciones y ETFs hasta 100.000 euros al mes sin pagar comisiones. ¿Qué es el grupo Puig? El grupo Puig es una multinacional de moda y cosmética con 110 años de historia fundada por el empresario Antonio Puig Castelló en Barcelona. El grupo, controlado actualmente por la familia Puig, está formado por 17 marcas globales que se complementan de manera estratégica, al estar enfocadas a diferentes segmentos de la población. La multinacional tiene un buen historial de adquisiciones de compañías, donde mantiene a los fundadores y fomenta la colaboración conjunta. De hecho, en ocasiones esos fundadores mantienen acciones de la empresa. De esta manera se sigue generando una alta alineación de intereses a la vez que se le da un mayor músculo financiero. Gracias a esta estrategia, Puig consiguió un nivel de cifras récord en el año 2023, acumulando dos años de un sólido crecimiento. De hecho, posiblemente revisen al alza sus objetivos para 2025. Para ese año preveían unos 4.500 millones de ingresos, pero con los 4.304 millones de euros reportados en 2023, prácticamente se ha alcanzado esta cifra. En este marco, conviene destacar que no es la primera vez que el grupo Puig alcanza antes de tiempo sus metas, ya que para el mismo 2023 se habían marcado un objetivo de 3.000 millones de euros, cifra que superaron con creces. Fuente: elaboración propia con los datos extraídos de los informes de la compañía Además, el grupo Puig cuenta con una buena diversificación de sus ingresos, tanto geográfica como de línea de negocio. De hecho, China, una de las mayores preocupaciones para las marcas de lujo, está funcionando bien para Puig. Tanto es así que en 2023 consiguió un crecimiento del 27% en las ventas del país, con su marca Charlotte Tilbury a la cabeza. De cara a futuro, por tanto, esperamos que China pueda ser una buena oportunidad para que Puig siga expandiéndose internacionalmente. Fuente: elaboración propia con los datos extraídos de los informes de la compañía ¿Cuáles son las marcas del grupo Puig? El grupo Puig opera actualmente en 32 países a través de 17 marcas, que pueden clasificarse en dos tipos distintos: negocios propios y licencias. No obstante, la mayoría de los ingresos de la multinacional proceden de las marcas que posee en propiedad, lo que le da un mayor control de gestión. Dentro de las marcas propias de Puig, destacan Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci o Rabanne, que en 2023 aportó un 23% del total de ingresos de la compañía al superar los 1.000 millones de ventas netas. En este marco, además, conviene señalar las últimas adquisiciones de la multinacional: la marca de cosmética Charlotte Tilbury y la empresa de perfumes Byredo. Por su parte, las licencias más reseñables de Puig son Louboutin, donde trabaja en exclusiva en el sector de belleza, Banderas o Adolfo Dominguez, línea de perfumes de la que posee un 15% del total de la empresa. Además, el grupo también tiene participaciones no mayoritarias en marcas como Isdin, Granado o Scent Library.

FAQ ¿Cuándo sale el grupo Puig a bolsa? El grupo Puig salió a bolsa el 3 de mayo de 2024, fecha en la que los inversores empezaron a comprar sus acciones. El 30 de abril, no obstante, se determinó tanto el precio oficial de las acciones del grupo como el volumen final emitido. ¿Cómo será la salida a bolsa de Puig? La salida del grupo Puig a Bolsa se estructuró en dos partes. La primera consistió en una ampliación de capital por valor de 1.250 millones de euros, y la segunda en una oferta pública de venta de acciones ya existentes por valor de 1.360 millones de euros. ¿Qué precio tienen las acciones de Puig? El precio de las acciones de Puig es de 24,5 euros por acción. Esto deja a la compañía en una valoración final de 13.900 millones de euros. ¿Cómo será la distribución por dividendos de Puig? Puig aún no ha establecido una política de dividendos para su nueva etapa, aunque prevé realizar su primera distribución como empresa cotizada en 2025. ¿Qué es el grupo Puig? El grupo Puig es una multinacional de moda y cosmética de 110 años de historia fundada por el empresario Antonio Puig Castelló en Barcelona. La multinacional opera en 32 países y cuenta con 17 marcas, entre las que destacan Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci o Rabanne.

