¿Cómo elegir un broker? 5 recomendaciones

3 minute(s)

Todo broker respetable está regulado en el país donde ejerce su actividad o por un organismo regulador superior. Los brokers a menudo llaman la atención con páginas web atractivas y ofertas interesantes, pero la operativa forex está conectada con la inversión de tus fondos, por lo que es crucial saber si tus fondos estarán a salvo, y si el broker con el que trabajas está regulado.

El mercado forex .- El mercado forex tiene un volumen diario de unos 4 trillones de USD .- El es mercado financiero más grande del mundo .- Es un mercado OTC (over-the-counter), lo que quiere decir que no tiene un marketplace central. Éstas son algunas de las razones por las que elegir un broker es una decisión seria y no siempre fácil. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta a la hora de elegir un broker? 1. ¿El broker está regulado? Todo broker respetable está regulado en el país donde ejerce su actividad o por un organismo regulador superior. Los brokers a menudo llaman la atención con páginas web atractivas y ofertas interesantes, pero la operativa forex está conectada con la inversión de tus fondos, por lo que es crucial saber si tus fondos estarán a salvo, y si el broker con el que trabajas está regulado. 2. ¿Es fácil depositar y retirar fondos? Para los traders es muy importante saber que pueden realizar depósitos y retiradas de fondos en cualquier momento, y que no hay ninguna limitación que le una al broker. Los métodos de depósito pueden variar desde transferencias bancarias normales hasta pagos electrónicos; y las retiradas deberían ser posibles sin tener que contactar con el broker por teléfono o email. Tanto los métodos de depósito como de descarga deben ser sencillos y también rápidos por parte del broker. Si no estás seguro sobre las retiradas, puede ser una buena idea primero hacer una prueba en tu broker con una suma pequeña e intentar retirarla; y basándote en cómo de rápido se haga puedes decidir si invertir el resto de tus fondos con ese broker. 3. ¿Están claros los costes? Cuando se elige un broker es muy importante entender todos los costes que conllevan la operativa y los depósitos y retiradas de los fondos. Es vital que tu broker tenga una sección en la website dedicada a explicar los costes que conllevan tu actividad operativa para que no haya sorpresas cuando empieces a operar de verdad. 4. ¿Tendré asistencia las 24 del día durante 5 días a la semana? Operar a menudo es una actividad solitaria, en la que los traders pueden llegar a necesitar ayuda o asistencia, y es importante saber si puedes hablar con atención al cliente en cualquier momento del día o de la noche durante la semana, mientras el mercado está activo. La comunicación por email es un requisito mínimo, pero los mejores brokers del mundo ofrecen a sus clientes la oportunidad de chatear con atención al cliente a través de la página web, hablar con trabajadores de la empresa por teléfono, y lo más importante, visitar la oficina para tener una reunión cara a cara. 5. ¿Voy a recibir algo más, aparte de la cuenta de trading? Muchos brokers proporcionan a sus clientes la posibilidad de operar, y ya está. Cuando se elige un broker, el cliente debe saber que no será tratado solo como un número y que le proporcionarán a un gestor personal que le asistirá en su itinerario de trading. Esta asistencia debería incluir ayuda con temas relacionados con la oferta y la plataforma, pero también deberá incluir la posibilidad de asistir al cliente en temas de formación. Los mejores brokers del mundo facilitan webinarios analíticos y formativos, seminarios en vivo, clubs de traders y sesiones de formación cara a cara. Además, tu gestor de cuentas deberá informarte sobre las futuras promociones que puedan interesarte. Siempre es buena idea estar en contacto con tu gestor de cuentas, valorando cómo puede ayudarte en tu itinerario de trading.

