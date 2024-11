Cómo invertir en startups y maximizar la rentabilidad

Invertir en startups es una alternativa que ha ido ganando peso en los últimos años, especialmente entre quienes quieren diversificar su cartera con empresas emergentes y aspiran a conseguir una alta rentabilidad de cara a futuro. En este artículo, te contamos en qué consiste exactamente la inversión en startups, cuáles son sus riesgos y ventajas y qué factores debemos considerar antes de invertir nuestros ahorros.

El interés por invertir en startups ha crecido exponencialmente en los últimos años, sobre todo entre quienes quieren diversificar su cartera y conseguir una alta rentabilidad. Estas empresas, caracterizadas por su innovación y su potencial de crecimiento, son una alternativa de lo más atractiva, aunque también tienen su riesgo. En este artículo te explicamos en profundidad qué conlleva invertir en empresas emergentes, qué factores considerar antes de hacerlo, cómo detectar las mejores oportunidades y cómo minimizar riesgos y maximizar beneficios. ¿Qué significa invertir en startups y por qué es tan atractivo? Por definición, invertir en startups implica destinar capital a empresas jóvenes y con alto potencial de crecimiento. Hablamos de compañías que suelen estar en etapas iniciales, lo que significa que necesitan financiación para desarrollar sus productos, ampliar su mercado o consolidar su negocio. Precisamente por ser ideas aún por desarrollar o explotar, la inversión en startups ofrece: Alta rentabilidad potencial . Si la startup tiene éxito, los beneficios pueden ser exponenciales para los inversores. Ejemplos de grandes éxitos como Facebook o Airbnb son prueba de ello.

. Si la startup tiene éxito, los beneficios pueden ser exponenciales para los inversores. Ejemplos de grandes éxitos como Facebook o Airbnb son prueba de ello. Oportunidad de diversificación . Las startups pertenecen a sectores emergentes como tecnología, biotecnología o energías renovables. Por lo tanto, permiten diversificar frente a otras inversiones más tradicionales.

. Las startups pertenecen a sectores emergentes como tecnología, biotecnología o energías renovables. Por lo tanto, permiten diversificar frente a otras inversiones más tradicionales. Participación en proyectos innovadores. Al invertir en startups, los propios inversores, más allá del retorno económico, también buscan contribuir a iniciativas que cambian industrias y que generan un impacto positivo. Pese a estas ventajas, es importante entender que invertir en startups no está exento de riesgos: al igual que ocurre con cualquier tipo de inversión, al apostar por estas pequeñas empresas también corremos el riesgo de sufrir pérdidas, especialmente si carecemos de experiencias y conocimientos relacionados con los mercados financieros y no llevamos un buen control de nuestra cartera. Factores a considerar antes de invertir en startups Antes de decidir invertir en startups, es fundamental tener claros los aspectos esenciales de cara a gestionar los riesgos y a aumentar tus posibilidades de éxito, los cuales podemos resumir en tres vértices: los conocimientos y objetivos financieros que tengas, la liquidez y el horizonte temporal que te marques y los canales que vayas a utilizar. Conocimientos y objetivos financieros Antes de invertir en startups o en cualquier otro tipo de empresa, debemos tener claro cuál es nuestro objetivo: ¿buscamos alta rentabilidad a largo plazo o diversificar nuestra cartera? Además, es importante evaluar nuestro nivel de tolerancia al riesgo y las pérdidas que estamos dispuestos a asumir para lograr nuestros objetivos. En este sentido, la inversión en startups puede que no sea la más adecuada para inversores conservadores, ya que, a pesar de su amplio potencial de crecimiento, muchas de ellas corren el peligro de no llegar a ser nunca rentables, con las pérdidas para los inversores que ello supondría. Liquidez y horizonte temporal La inversión en startups suele tener una liquidez baja. Es decir, que puede pasar mucho tiempo antes de que veamos los retornos. Por lo tanto, se debe considerar que el capital puede estar comprometido durante años mientras la empresa crece. Canales de inversión Existen muchas formas por las que un usuario puede invertir en startups. Algunos de los canales más populares son: Business angels . Son personas con experiencia y conocimientos empresariales que invierten su propio dinero en startups que se encuentran en sus primeras fases de vida. Además de capital, muchas veces también aportan su sabiduría y contactos.

. Son personas con experiencia y conocimientos empresariales que invierten su propio dinero en startups que se encuentran en sus primeras fases de vida. Además de capital, muchas veces también aportan su sabiduría y contactos. Plataformas de crowdfunding . Son plataformas digitales basadas en los sistemas de micromecenazgo en las que los usuarios pueden invertir capital para financiar un proyecto, ya sea a cambio de una recompensa o de manera puramente altruista. Kickstarter y Crowdfundme son ejemplos de este tipo de plataformas.

. Son plataformas digitales basadas en los sistemas de micromecenazgo en las que los usuarios pueden invertir capital para financiar un proyecto, ya sea a cambio de una recompensa o de manera puramente altruista. Kickstarter y Crowdfundme son ejemplos de este tipo de plataformas. Fondos de capital riesgo . También conocidos como ‘venture capital’, son entidades controladas por inversores con experiencia que recaudan capital de terceros, ya sea empresas o particulares, para invertirlos en startups en vías de desarrollo, con el propósito de obtener beneficios en cuanto la empresa se asiente y empiece a expandirse.

. También conocidos como ‘venture capital’, son entidades controladas por inversores con experiencia que recaudan capital de terceros, ya sea empresas o particulares, para invertirlos en startups en vías de desarrollo, con el propósito de obtener beneficios en cuanto la empresa se asiente y empiece a expandirse. Incubadoras y aceleradoras. Son sociedades creadas con el propósito de ayudar a los emprendedores a desarrollar o expandir su startup. Las incubadoras se enfocan en las startups que aún no han sido desarrolladas, por lo que se centran en dar orientación y ayuda para poder materializar las ideas de negocio de los emprendedores. Las aceleradoras, por su parte, están centradas en startups que ya han sido creadas y que buscan seguir creciendo. Además, también existe la opción de invertir en las startups de familiares, amigos o conocidos, una modalidad de financiación conocida popularmente como ‘Friends, Family and Fools’ que se basa, básicamente, en prestarle dinero a un emprendedor de nuestro círculo cercano y que suele ser muy popular en las primeras fases de vida de estas empresas emergentes. Cómo encontrar startups de éxito para invertir Otro factor importante al invertir en startups es elegir la correcta. De hecho, diríamos que la selección del proyecto es uno de los pasos más críticos en este proceso. De cara a decantarnos por una u otra startup, estos son algunos puntos que conviene analizar antes de tomar una decisión: El equipo fundador . Es recomendable seleccionar startups con equipos sólidos, con experiencia y compromiso.

. Es recomendable seleccionar startups con equipos sólidos, con experiencia y compromiso. Innovación del producto o servicio . Se debe evaluar si el producto o servicio que la startup está desarrollando resuelve un problema real y si tiene potencial de escalabilidad.

. Se debe evaluar si el producto o servicio que la startup está desarrollando resuelve un problema real y si tiene potencial de escalabilidad. Tamaño del mercado . Cuanto mayor sea el mercado objetivo al que pueda enfocarse la startup, mayor será el potencial de crecimiento.

. Cuanto mayor sea el mercado objetivo al que pueda enfocarse la startup, mayor será el potencial de crecimiento. Tracción inicial. Que una empresa emergente cuente de antemano con indicadores como clientes, ingresos y validación del modelo de negocio son señales positivas. En este proceso de selección de startups, también es recomendable tener en cuenta los espacios en los que es posible encontrar emprendedores con un plan de negocio que pueda resultar atractivo para nuestros intereses. Plataformas para invertir en startups como Seedrs o Crowdcube pueden ayudarnos a encontrar proyectos de negocio que se alineen con nuestros intereses. Además, los eventos y las redes de networking también pueden ser de utilidad, ya que cabe la posibilidad de que conozcamos a emprendedores con ideas de negocio y proyectos en sus primeras fases en los que nos interesa invertir. Riesgos y beneficios de la inversión en startups La inversión en startups ha crecido enormemente en los últimos años. De hecho, los datos muestran que es una tendencia al alza, como apunta un estudio de Bankinter, que señala que ha aumentado en un 38% en 2024. Pese a este aumento del interés, la inversión en startups ofrece tanto beneficios como riesgos, los cuales conviene conocer antes de decidirse a apostar por una empresa de estas características. Por la parte positiva, los principales beneficios que tiene invertir en una startup son: Alta rentabilidad . Es posible multiplicar la inversión si la startup se convierte en un líder de su mercado.

. Es posible multiplicar la inversión si la startup se convierte en un líder de su mercado. Diversificación . Permite reducir la dependencia de otros activos más tradicionales.

. Permite reducir la dependencia de otros activos más tradicionales. Participación activa. Para quienes prefieren participar activamente en el desarrollo de la empresa, la inversión en una startup es muy gratificante. Por el contrario, entre los principales riesgos que implica la inversión en empresas emergentes, destacan: Probabilidad de fracaso . La mayoría de las startups no sobreviven más allá de los primeros años. Según el medio especializado Startups Españolas, solo el 5% alcanzan el quinto año.

. La mayoría de las startups no sobreviven más allá de los primeros años. Según el medio especializado Startups Españolas, solo el 5% alcanzan el quinto año. Liquidez limitada . El capital que se haya invertido estará inmovilizado y vender las participaciones antes de una salida a bolsa o de una adquisición suele ser complicado.

. El capital que se haya invertido estará inmovilizado y vender las participaciones antes de una salida a bolsa o de una adquisición suele ser complicado. Valoraciones inciertas. En las etapas iniciales, es difícil calcular el valor real de la startup. Paso a paso para invertir en startups Antes de invertir en startups, es importante tener en cuenta no solo tener claros los riesgos asociados a este tipo de empresas, sino también cuáles son nuestros objetivos y nuestro nivel de tolerancia al riesgo. Como ocurre con cualquier otro tipo de inversión, apostar por empresas emergentes puede conllevar importantes pérdidas. Por eso, es importante saber hasta qué punto y en qué medida podríamos asumirlas sin comprometer por completo nuestra salud financiera. Una vez tengamos claros nuestros límites y cuál es el objetivo que perseguimos, podemos seguir los siguientes pasos para empezar a invertir: 1. Define tu estrategia de inversión Es importante definir cuánto dinero se está dispuesto a invertir, considerando la posibilidad de no recuperarlo si la startup fracasa. Es necesario analizar la tolerancia al riesgo y el horizonte temporal de la inversión y si se elige ser un inversor pasivo, por ejemplo, a través de plataformas de crowdfunding, o un business angel con un papel más activo. 2. Investiga las startups disponibles Las plataformas para invertir en startups permiten explorar proyectos innovadores. Asistir a eventos especializados y consultar redes de inversores también facilita la identificación de oportunidades. Además, es esencial investigar el sector de la startup y su proyección de mercado. Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente 3. Analiza la oportunidad de inversión Estudia el plan de negocio (objetivos, estrategias de crecimiento y viabilidad del modelo de negocio), así como la experiencia y la capacidad del equipo fundador. Y, por supuesto, busca métricas que demuestren interés real en el mercado, como ventas o asociaciones. 4. Realiza la inversión Es importante evaluar el plan de negocio, incluyendo objetivos, estrategias de crecimiento y viabilidad del modelo de negocio. También resulta clave analizar la experiencia y la capacidad del equipo fundador, además de buscar métricas que demuestren interés real en el mercado, como ventas o asociaciones. 5. Supervisa tu inversión Elegir el canal más adecuado según el perfil de inversión es un paso fundamental. Es necesario leer cuidadosamente los términos de la inversión (como derechos de voto y dividendos) y formalizarla según las condiciones estipuladas. Invertir en startups puede ser una estrategia apasionante y rentable, pero requiere preparación, análisis y paciencia. Con una selección cuidadosa y el apoyo de herramientas adecuadas, es posible maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos. Invertir con XTB En XTB, puedes invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta en más de 3.000 acciones y 500 ETF de grandes compañías a escala global, como Nvidia (NVDA.US), el Banco Santander (SAN1.ES), Caixabank (CABK.ES) o IAG (IAG.ES). Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

