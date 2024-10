¿Cómo controlar tus finanzas personales para reducir gastos?

El consumismo puede tener un impacto negativo en tus finanzas personales, especialmente si no controlas tus gastos de forma correcta. Al unir los costes propios del día a día con esos gastos innecesarios, puede darse el caso de que te quedes con muy poco efectivo mes a mes, lo que sin duda dificultará que puedas ahorrar de cara a futuro. Adoptar hábitos financieros positivos es vital para mantener la salud financiera, pero ¿cómo podemos organizar nuestras finanzas personales de forma correcta? En este artículo, te contamos cómo puedes administrar el dinero para reducir costes innecesarios.

Si gastas la totalidad o una gran parte de tus ingresos, no importa cuánto ganes: al final, te quedarás sin dinero. Por eso, es importante aprender a controlar nuestras finanzas personales cuanto antes, sobre todo si queremos disfrutar de cierta libertad financiera antes de nuestra jubilación. Para llevar nuestras finanzas bajo control, sin embargo, es imprescindible que sepamos cómo reducir nuestros gastos diarios. Una vez hayamos encontrado la clave para recortar estos costes, podremos empezar a ahorrar e incluso llegar a invertir en el futuro. Pero ¿cómo podemos afrontar este reto? ¿Cuáles son las claves para controlar nuestras finanzas? ¿Y cómo podemos llegar a reducir eficazmente nuestros gastos? ¿Cómo controlar gastos? Cambiar de hábitos nunca es fácil, y mucho menos en el terreno financiero, pero no imposible. Con una nueva mentalidad, podemos transformar nuestras costumbres y conseguir hábitos más saludables desde el punto de vista económico. Preguntarse qué necesitamos y cómo podemos lograrlo antes de acometer una compra puede ayudarnos a evitar adquisiciones innecesarias, pero hay otros factores que debemos tener en cuenta para poder avanzar por este camino: Tú eres el único responsable de tu presupuesto . Para poder ahorrar con éxito, es vital que analices cuánto ganas y gastas. Una vez comprendas tus hábitos financieros, podrás evaluar qué costes puedes reducir sin hacer grandes sacrificios. En este marco, es importante que te fijes un objetivo realista que puedas cumplir, ya que esto te ayudará a seguir ahorrando.

. Para poder ahorrar con éxito, es vital que analices cuánto ganas y gastas. Una vez comprendas tus hábitos financieros, podrás evaluar qué costes puedes reducir sin hacer grandes sacrificios. En este marco, es importante que te fijes un objetivo realista que puedas cumplir, ya que esto te ayudará a seguir ahorrando. Si necesitas motivación para empezar a controlar tus gastos, valora por qué estás haciendo esto . Quizá sueñas con retirarte a los 40 o alcanzar cierta estabilidad financiera o quizá buscas escalar el Everest o ayudar económicamente a las personas en países más pobres. Sea cual sea el motivo, controlar tus gastos te ayudará a conseguir el dinero necesario para cumplir tu sueño.

. Quizá sueñas con retirarte a los 40 o alcanzar cierta estabilidad financiera o quizá buscas escalar el Everest o ayudar económicamente a las personas en países más pobres. Sea cual sea el motivo, controlar tus gastos te ayudará a conseguir el dinero necesario para cumplir tu sueño. No te des por vencido a la primera y asume que los errores son normales . Ahorrar no es una carrera, sino una maratón, un proceso a largo plazo. Intenta seguir un plan a largo plazo y no te fustigues por los posibles errores que puedas cometer en este camino. Visualízate como alguien en completo control de sus finanzas y prémiate cuando cumplas alguno de tus objetivos para no perder la motivación.

. Ahorrar no es una carrera, sino una maratón, un proceso a largo plazo. Intenta seguir un plan a largo plazo y no te fustigues por los posibles errores que puedas cometer en este camino. Visualízate como alguien en completo control de sus finanzas y prémiate cuando cumplas alguno de tus objetivos para no perder la motivación. Intenta que tus ingresos siempre sean mayores que tus gastos y ahorra al menos un 25% de lo que ganas. De este modo, podrás ir acumulando fondos y construyendo tu colchón financiero. Aun así, no te frustres si algún mes no ahorras tanto cuanto esperabas: habrá más oportunidades. Además, recuerda que fijarte un presupuesto mensual puede ser de gran ayuda de cara a mantener tus finanzas bajo control. En el proceso de ahorrar, no seas extremista. Aunque está bien que prestes mayor atención a los precios y que reduzcas los costes innecesarios, no es necesario que sacrifiques tus gustos y aficiones. Cinco claves para controlar tus finanzas personales Controlar el dinero que uno tiene es complejo y requiere de constancia, paciencia y, sobre todo, determinación. De cara a avanzar por este camino, hay cinco claves que podemos tener en cuenta: Utiliza la tecnología . Si eres de los que prefieren los métodos tradicionales, puedes ayudarte con una calculadora o un cuaderno, pero los programas informáticos y, sobre todo, las aplicaciones te serán de gran ayuda de cara a controlar tus gastos y dinero. Gracias a la tecnología, no necesitarás guardar los recibos y recordar cada una de tus compras e ingresos de memoria . De hecho, con las aplicaciones bancarias podrás consultar en cualquier momento tus movimientos y llevar un control de tus finanzas.

. Si eres de los que prefieren los métodos tradicionales, puedes ayudarte con una calculadora o un cuaderno, pero los programas informáticos y, sobre todo, las aplicaciones te serán de gran ayuda de cara a controlar tus gastos y dinero. Gracias a la tecnología, . De hecho, con las aplicaciones bancarias podrás consultar en cualquier momento tus movimientos y llevar un control de tus finanzas. Registra tus números . Para poder ahorrar, es necesario analizar nuestros movimientos financieros para encontrar aquellos gastos que podríamos reducir sin hacer grandes esfuerzos. Por ello, es importante que anotemos tanto nuestros gastos como nuestros ingresos y que reservemos una parte de nuestro dinero para poder construir un colchón financiero que nos ayude a sortear posibles imprevistos. En este marco, también es recomendable fijarnos un objetivo de ahorro mensual que sea realista con nuestra situación (en este caso, es mejor marcarse un objetivo pequeño y cumplirlo que fijarnos grandes cifras y no alcanzarlas).

. Para poder ahorrar, es necesario analizar nuestros movimientos financieros para encontrar aquellos gastos que podríamos reducir sin hacer grandes esfuerzos. Por ello, es importante que para poder construir un colchón financiero que nos ayude a sortear posibles imprevistos. En este marco, también es recomendable fijarnos un objetivo de ahorro mensual que sea realista con nuestra situación (en este caso, es mejor marcarse un objetivo pequeño y cumplirlo que fijarnos grandes cifras y no alcanzarlas). Piensa a largo plazo y no desesperes . Si pensamos en semanas, meses o incluso un par de años, lo más probable es que la cantidad que ahorremos no nos impresione. Sin embargo, si tomamos una visión largoplacista y pensamos en décadas, veremos mayores cifras y entenderemos la importancia del ahorro . En el largo plazo, además, podremos invertir nuestros ahorros en acciones o bonos, manteniendo el poder adquisitivo de nuestro dinero. En este sentido, también debemos tener en cuenta que si estamos empezando a ahorrar, lo más probable es que cometamos muchos errores, por lo que no debemos ser pesimistas ni duros con nosotros mismos. Un mal mes no echará por tierra años de ahorro.

. Si pensamos en semanas, meses o incluso un par de años, lo más probable es que la cantidad que ahorremos no nos impresione. Sin embargo, si tomamos una visión largoplacista y pensamos en décadas, . En el largo plazo, además, podremos invertir nuestros ahorros en acciones o bonos, manteniendo el poder adquisitivo de nuestro dinero. En este sentido, también debemos tener en cuenta que si estamos empezando a ahorrar, lo más probable es que cometamos muchos errores, por lo que no debemos ser pesimistas ni duros con nosotros mismos. Un mal mes no echará por tierra años de ahorro. Presta atención a los descuentos, pero céntrate en los beneficios . Si echas un vistazo a tus finanzas, te darás cuenta de la diferencia que puede hacer una fuente de ingresos adicional. Aprovechar los descuentos y promociones de las tiendas y supermercados puede ser de ayuda, pero es importante saber decir que no a los artículos que no necesitamos, incluso cuando están rebajados un 90%. Aun así, todos estos movimientos no pueden compararse con lo que una fuente de ingresos adicional puede hacer con tus finanzas. Conseguir un segundo trabajo no solo te liberará de la completa dependencia derivada de tener un único empleado, sino que también te ayudará a ahorrar mucho más . De este modo, conseguirás tus objetivos mucho antes.

. Si echas un vistazo a tus finanzas, te darás cuenta de la diferencia que puede hacer una fuente de ingresos adicional. Aprovechar los descuentos y promociones de las tiendas y supermercados puede ser de ayuda, pero es importante saber decir que no a los artículos que no necesitamos, incluso cuando están rebajados un 90%. Aun así, todos estos movimientos no pueden compararse con lo que una fuente de ingresos adicional puede hacer con tus finanzas. Conseguir un segundo trabajo no solo te liberará de la completa dependencia derivada de tener un único empleado, sino que también . De este modo, conseguirás tus objetivos mucho antes. Mántente firme. A medida que ahorres, es probable que sientas la tentación de gastar tus ahorros, especialmente si somos materialistas. Antes de gastar, no obstante, intenta pensar en qué es lo que te hace felicidad; quizá en vez de disfrutar de actividades o restaurantes caros puedas optar por opciones más económicas. No es necesario ser extremista, pero aprender a disfrutar de actividades más sencillas podrá ayudarte a alcanzar tus objetivos de ahorro. Seis gastos innecesarios del día a día Para ahorrar de forma efectiva, no es necesario que renuncies a todo aquello en lo que gastas dinero. Al contrario, basta con que analices la frecuencia en la que incurres en estos gastos y que, en la medida de lo posible, intentes reducirla. En este marco, existen algunos costes en los que muchas personas suelen incurrir y en los que podemos enfocarnos de cara a ahorrar dinero. Comer fuera . Muchas personas compran comida, cena o un café todos los días, y aunque a primera vista estos gastos pueden no parecer excesivos, la realidad es que, a la larga, pueden consumir un porcentaje considerable de nuestros ingresos. Preparar la comida en casa sería mucho más barato y, además, nos ayudaría a reducir considerablemente nuestros gastos.

. Muchas personas compran comida, cena o un café todos los días, y aunque a primera vista estos gastos pueden no parecer excesivos, la realidad es que, a la larga, pueden consumir un porcentaje considerable de nuestros ingresos. Preparar la comida en casa sería mucho más barato y, además, nos ayudaría a reducir considerablemente nuestros gastos. Transporte público y gasolina . Los autobuses, metro, trenes y coches son nuestros principales medios de transporte. En algunos casos, es imposible no depender de ellos, pero en las distancias más cortas podemos plantearnos caminar o ir en bici para llegar a nuestro destino. De este modo, no solo ahorraremos en costes, sino que también podremos mejorar nuestra salud.

. Los autobuses, metro, trenes y coches son nuestros principales medios de transporte. En algunos casos, es imposible no depender de ellos, pero en las distancias más cortas podemos plantearnos caminar o ir en bici para llegar a nuestro destino. De este modo, no solo ahorraremos en costes, sino que también podremos mejorar nuestra salud. Renovar el armario . Por norma general, es habitual pensar que necesitamos cambiar nuestro armario y comprar ropa nueva, muchas veces porque queremos causar una buena impresión. Sin embargo, es importante que, antes de lanzarnos a comprar, analicemos qué prendas merece la pena reemplazar y cuáles siguen estando en buenas condiciones y, consecuentemente, en perfecto estado para su uso. Si nuestra ropa nos sigue sirviendo y está en buen estado, lo más recomendable es no sustituirla: así ahorraremos en costes.

. Por norma general, es habitual pensar que necesitamos cambiar nuestro armario y comprar ropa nueva, muchas veces porque queremos causar una buena impresión. Sin embargo, es importante que, antes de lanzarnos a comprar, analicemos qué prendas merece la pena reemplazar y cuáles siguen estando en buenas condiciones y, consecuentemente, en perfecto estado para su uso. Si nuestra ropa nos sigue sirviendo y está en buen estado, lo más recomendable es no sustituirla: así ahorraremos en costes. Satisfacer las necesidades imaginarias de tus seres queridos . Lo habitual cuando tienes hijos es que te pidan que les compras nuevas con cierta frecuencia, pero por mucho que te cueste decirles que no, es importante que pienses en qué es lo que realmente necesitan antes de obedecerles. Recuerda que lo más valioso que puedes darles es tu tiempo, y eso no requiere de ningún gasto económico.

. Lo habitual cuando tienes hijos es que te pidan que les compras nuevas con cierta frecuencia, pero por mucho que te cueste decirles que no, es importante que pienses en qué es lo que realmente necesitan antes de obedecerles. Recuerda que lo más valioso que puedes darles es tu tiempo, y eso no requiere de ningún gasto económico. Comprar cosas que no puedes permitirte . Vivir por encima de tus posibilidades es uno de los grandes errores financieros en los que podemos incurrir. De hecho, si quieres ahorrar y vivir una jubilación tranquila, lo mejor es que vivas ligeramente por debajo de tus posibilidades. Por eso, antes de comprar artículos extremadamente caros, es importante que analices bien la decisión y el impacto que esa compra tendría en tus finanzas.

. Vivir por encima de tus posibilidades es uno de los grandes errores financieros en los que podemos incurrir. De hecho, si quieres ahorrar y vivir una jubilación tranquila, lo mejor es que vivas ligeramente por debajo de tus posibilidades. Por eso, antes de comprar artículos extremadamente caros, es importante que analices bien la decisión y el impacto que esa compra tendría en tus finanzas. Préstamos bancarios. Otro error en el que también podemos incurrir, sobre todo si vivimos por encima de nuestras posibilidades, es recurrir a préstamos o deudas bancarias. Comprar artículos a crédito puede comprometer nuestras finanzas, especialmente si los intereses que nos aplican son elevados. De hecho, cuanto más créditos firmes, mayor será tu coste de vida y el riesgo de insolvencia. Por ello, es importante que evites este tipo de productos: de este modo evitarás caer en deudas innecesarias. Consejos para controlar tus finanzas personales A la hora de ahorrar y controlar nuestras finanzas personales, clasificar nuestros gastos en categorías puede ayudarnos a comprender nuestros hábitos de consumo e identificar patrones que podemos evitar. Dentro de estas clasificaciones, hay tres categorías que podemos considerar de cara a organizar nuestro dinero: Gastos fijos : por ejemplo, la hipoteca o alquiler.

: por ejemplo, la hipoteca o alquiler. Gastos variables : por ejemplo, el gasto de transporte o de la compra.

: por ejemplo, el gasto de transporte o de la compra. Gastos no esenciales: por ejemplo, comer fuera, irse de compras o el entretenimiento. Otro aspecto que puede ayudarnos a ahorrar dinero es marcarnos objetivos de ahorro realistas que nos sirvan de motivación para seguir avanzando por este camino. Evalúa tu situación financiera y márcate objetivos a corto y largo plazo.

Calcula cuánto podrías ahorrar en base a tus ingresos y gastos.

Fíjate métricas que puedan ayudarte a ver tus avances en tus objetivos.

Evita los pagos recurrentes: pueden echar por tierra tu presupuesto. A la hora de ahorrar, recuerda ajustar tus objetivos en base a tus necesidades y los cambios que se produzcan en tu situación financiera. Si te fijas objetivos realistas, será más probable que te mantengas en línea con ellos. Compra de forma inteligente La compra de alimentos suele ser uno de los mayores gastos en los que incurre una persona, pero hay formas de ahorrar dinero en estos productos sin sacrificar la calidad o variedad de nuestra nevera: Planifica tus comidas para evitar compras compulsivas y el desperdicio de alimentos.

Compra en grandes lotes para aprovechar los descuentos. Ahorra en facturas La luz, el gas y el agua son otros de los grandes gastos en los que incurrimos, pero al igual que ocurre con la compra de alimentos, hay ciertos consejos que pueden ayudarnos a reducir el importe de estas facturas: Ahorra energía apagando las luces cuando no las necesites.

Utiliza electrodomésticos de bajo consumo.

Corrige los problemas de aislamiento de tu vivienda.

Apuesta por proveedores que ofrezcan precios más competitivos.

Recurre a seguros de coche baratos. Utiliza el transporte público Los costes de transporte pueden llegar a ser muy elevados, pero utilizar el transporte público puede ayudarte a ahorrar dinero. De este modo, reducirás tus gastos de mantenimiento y gasolina, al tiempo que disminuyes las emisiones de carbono y ayudas al medioambiente. Elimina tus deudas y evita los intereses Evitar contraer deudas innecesarias y el consecuente pago de intereses puede ayudarte a aumentar tus ahorros y a mantener tu dinero bajo control. Si ya has contraído deudas, es recomendable que pagues cuanto antes aquellas que tienen altos intereses para reducir tus costes, pero no te olvides de seguir abonando los pagos mínimos de tus otras deudas. Aprovecha los descuentos Aprovechar los descuentos, promociones y programas de fidelidad pueden ayudarte a ahorrar dinero en actividades de ocio. Mantén un ojo puesto en ofertas y promociones especiales de tus actividades favoritas y no tengas miedo de preguntar por descuentos o promociones. Aprovechar estas oportunidades te permitirá disfrutar de eventos y actividades de ocio sin gastar tanto dinero. Encuentra otra fuente de ingresos Cuanto más ingresos obtengas, más dinero podrás ahorrar. Conseguir otra fuente de ingresos puede ser de gran ayuda de cara a avanzar en tus objetivos de ahorro, aunque en todo momento deberás mantener tus costes bajo control.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

FAQ ¿Cómo puedo controlar mis finanzas personales? Controlar tus finanzas personales requiere, sobre todo, paciencia y constancia. Si haces un seguimiento constante de tus gastos, podrás ver con exactitud cuál es tu situación financiera y encontrar áreas en las que podrás recortar tus gastos. ¿Cómo puedo reducir mis gastos diarios? Lo más importante a la hora de reducir los costes diarios es ser consciente de cuáles son los productos, artículos o servicios en los que gastamos nuestro dinero y qué nos aportan estos gastos. Si estas compras no nos producen gran satisfacción y solo las acometemos por compromiso o por causar una mejor impresión, lo recomendable sería evitarlas: de este modo, podremos destinar nuestros ingresos a productos que realmente nos interesen. ¿En qué puedo ahorrar más dinero? Por norma general, las personas suelen gastar la mayor parte de su dinero en comida y bebida. Si quieres reducir este gasto, es recomendable que prepares tu comida en casa y que reserves los restaurantes o pedidos a domicilio para ocasiones especiales. Reducir el consumo de alcohol y tabaco también puede ser de ayuda de cara a reducir estos costes. ¿Cómo puedo controlar mis gastos? A la hora de ahorrar, hay cinco consejos que podemos aplicar para poder conseguir nuestros objetivos: Crea una tabla en la que desgloses tu presupuesto mensual y tus gastos mes a mes, clasificados por categorías.

En base al historial de los últimos meses, calcula cuáles son tus ingresos.

Presta atención a los gastos innecesarios e intenta reducirlos.

Determina cuál es tu objetivo para ahorrar, ya sea la jubilación, pagar la educación de tus hijos o, sencillamente, conseguir la libertad financiera.

Habla en casa del presupuesto todos los meses. Identifica qué áreas son las que generan mayores gastos y analiza si realmente son necesarios estos costes. ¿Qué es la regla 50/20/30? La regla 50/20/30 es una regla financiera que reparte el dinero en tres categorías: un 50% en los gastos del día a día, un 30% en productos y servicios de ocio y un 20% en el ahorro. Esta regla puede ser de gran ayuda de cara a crear un presupuesto y poder lograr nuestros objetivos financieros.

