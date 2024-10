Crear alertas de precio en MT4

Es importante seguir constantemente los acontecimientos del mercado y sus movimientos. Las alertas en la plataforma Metatrader 4 te informan de cuándo el mercado ha alcanzado los niveles que has seleccionado, sin necesidad de pasarte el día delante de la pantalla.

Nuevas cuentas sin acceso a MT4 Por favor, tenga en cuenta que XTB ya no permite abrir nuevas cuentas en la plataforma MT4. La única plataforma disponible para nuevos Clientes, es xStation tanto en versión desktop como App (XTB App). En caso de tener alguna consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Descubre las ventajas de la plataforma de xStation pinchando aquí. Las alertas te ayudan a planear tu operativa día a día de manera efectiva, de modo que atiendas el mercado cuando ocurran acontecimientos significantes. Las alertas pueden fijarse de forma sencilla. Para hacerlo solo deberás abrir la ventana Terminal en la parte inferior de la pantalla pulsando CTRL+T en el teclado, y eligiendo la pestaña Alertas. El siguiente paso es hacer click derecho sobre el espacio creado al lado de la pestaña y elegir la opción "crear". Una vez hecho esto, aparecerá una nueva ventana en la que podrás establecer una alerta basada en los movimientos de un precio, o al elegir un periodo de tiempo específico. Además, podrás elegir una fecha de expiración tras la cual la alerta se desactivará automáticamente. Tras establecer la alerta, ésta aparecerá en la pestaña "Alertas".

