¿Qué es la renta variable y cómo empezar a invertir?

La renta variable es un conjunto de activos, entre los que se incluyen las acciones o ETFs, cuya rentabilidad no está garantizada porque depende del rendimiento de la empresa que los emite. En estre artículo, te explicamos cómo funcionan este tipo de inversiones, sus diferencias con la renta fija y qué tipos existen.

La renta variable es un concepto básico en el mundo de la inversión. Este tipo de activos brinda grandes oportunidades para obtener rentabilidades elevadas a largo plazo, pero también presenta unos elevados riesgos que todo inversor debe conocer y comprender antes de apostar por ellos. A lo largo de este artículo, detallamos qué es la renta variable, sus tipos, las diferencias que presenta con la renta fija y cómo invertir en este mercado con seguridad y eficacia. ¿Qué es la renta variable? El concepto de renta variable hace referencia a un conjunto de activos financieros cuya rentabilidad no está garantizada. ¿Por qué? Porque depende de la evolución del mercado y del desempeño de los emisores, como empresas o fondos. Es decir, su rentabilidad es muy variable, ya que puede generar beneficios elevados, pero también pérdidas notables. Estos activos se posicionan como un tipo de inversión de interés para aquellos inversores que buscan mayores rendimientos a largo plazo y que están dispuestos a asumir riesgos y volatilidad. Entre sus principales características, destacan: Rentabilidad que fluctúa . Como avanzábamos, los beneficios dependen del comportamiento del activo en el mercado. Así, puede aportar tanto ganancias como pérdidas muy dispares.

. Como avanzábamos, los beneficios dependen del comportamiento del activo en el mercado. Así, puede aportar tanto ganancias como pérdidas muy dispares. Riesgo más alto que la renta fija . De igual modo y dado que no hay una garantía de retorno, el inversor asume un riesgo mayor.

. De igual modo y dado que no hay una garantía de retorno, el inversor asume un riesgo mayor. Propiedad y derechos . En el caso de las acciones, el inversor adquiere una parte de la empresa, con sus correspondientes derechos económicos y de voto.

. En el caso de las acciones, el inversor adquiere una parte de la empresa, con sus correspondientes derechos económicos y de voto. Liquidez. La mayoría de los activos de renta variable, como las citadas acciones, suelen ofrecer una liquidez elevada. Por eso, se compran y venden en mercados organizados. Tipos de renta variable y ejemplos prácticos Dentro del mundo de la renta variable, se pueden encontrar distintos activos que dan la posibilidad a los inversores de diversificar sus carteras. Estos son algunos de los más destacados: Acciones Las acciones representan una fracción del capital de una empresa. Cuando un inversor compra acciones se convierte en accionista, lo que le da derechos económicos (como recibir dividendos) y, en algunos casos, derechos políticos (voto en juntas de accionistas). Ejemplo práctico: un inversor compra 100 acciones de una empresa tecnológica a 50 € cada una. Si esta crece y sus acciones suben a 70 €, obtiene una ganancia potencial del 40%. Pero, si el valor cae a 40 €, se enfrenta una pérdida. Fondos de inversión de renta variable Un fondo de renta variable es un vehículo gestionado por expertos que invierte en una selección de acciones de distintas empresas, sectores o regiones. Estos fondos ayudan a diversificar riesgos y dan acceso a mercados globales sin tener que comprar acciones individuales. Ejemplo práctico: supón que un fondo de inversión en tecnología incluye empresas líderes del sector como Apple, Microsoft y Tesla. Por ende, el inversor se podría aprovechar del crecimiento de la industria sin depender de una sola compañía. ETFs (Fondos Cotizados en Bolsa) Los ETFs son fondos que combinan características de las acciones y los fondos tradicionales. Cotizan en bolsa y permiten al inversor diversificar en una amplia gama de activos o sectores con una única operación. Su liquidez es alta y sus costes son bajos, aparte de que ofrece una diversificación inmediata. Ejemplo: un ETF que replique el índice S&P 500 invierte en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. ADR (American Depositary Receipts) Por su parte, los ADR son certificados negociables que representan acciones de empresas extranjeras y que cotizan en bolsas de Estados Unidos. Facilitan la inversión en compañías internacionales sin necesidad de operar en mercados de otros países. Ejemplo: un inversor interesado en empresas chinas puede adquirir un ADR de Alibaba en la Bolsa de Nueva York. REITs (Real Estate Investment Trusts) Los REITs son instrumentos para invertir en bienes raíces a través de la bolsa. Así que generan ingresos a partir de alquileres o de ventas de propiedades y suelen distribuir dividendos regulares. Por consiguiente, son una puerta de entrada al mercado inmobiliario sin tener que comprar propiedades directamente. Ejemplo: un REIT especializado en centros comerciales o edificios de oficinas. Diferencias entre renta fija y renta variable Una de las preguntas más frecuentes entre los inversores es la siguiente: ¿renta variable o renta fija? Ambas alternativas tienen sus propias características, así como unos usos distintos dentro de una cartera de inversión, tal y como se muestra en la siguiente tabla. Combinar activos de renta fija y renta variable puede llegar a ser una opción de interés a la hora de crear una cartera diversificada y disminuir las posibles pérdidas de nuestras inversiones. Consejos para invertir en renta variable de forma segura A la hora de invertir en renta variable, existen varias recomendaciones que pueden sernos de ayuda de cara a minimizar riesgos y conseguir nuestros objetivos de inversión. Definir el perfil de riesgo . Antes de invertir, es esencial conocer la tolerancia al riesgo. ¿Se está dispuesto a asumir fluctuaciones importantes en una cartera a cambio de mayores retornos potenciales?

. Antes de invertir, es esencial conocer la tolerancia al riesgo. ¿Se está dispuesto a asumir fluctuaciones importantes en una cartera a cambio de mayores retornos potenciales? Diversificar la cartera . La diversificación reduce riesgos, así que es ideal distribuir la inversión entre diferentes industrias, países y activos. Por ejemplo, acciones de sectores tradicionales como finanzas y energía o fondos de renta variable enfocados en tecnología o mercados emergentes.

. La diversificación reduce riesgos, así que es ideal distribuir la inversión entre diferentes industrias, países y activos. Por ejemplo, acciones de sectores tradicionales como finanzas y energía o fondos de renta variable enfocados en tecnología o mercados emergentes. Pensar a largo plazo . La renta variable puede ser volátil en el corto plazo, pero históricamente ha demostrado generar buenos rendimientos a largo plazo.

. La renta variable puede ser volátil en el corto plazo, pero históricamente ha demostrado generar buenos rendimientos a largo plazo. Invertir a través de plataformas fiables . Elegir plataformas reguladas y con experiencia en el mercado, como XTB.

. Elegir plataformas reguladas y con experiencia en el mercado, como XTB. Mantener un fondo de emergencia . Antes de depositar capital en activos de renta variable, hay que tener un fondo de emergencia equivalente a, al menos, 3-6 meses de gastos. Eso genera tranquilidad y es una gran protección de activos.

. Antes de depositar capital en activos de renta variable, hay que tener un fondo de emergencia equivalente a, al menos, 3-6 meses de gastos. Eso genera tranquilidad y es una gran protección de activos. Priorizar calidad sobre cantidad . Es preferible invertir en empresas o fondos sólidos con buen historial y perspectivas claras que repartir la inversión en activos mediocres.

. Es preferible invertir en empresas o fondos sólidos con buen historial y perspectivas claras que repartir la inversión en activos mediocres. Considerar los dividendos como una estrategia . Algunas acciones y fondos de renta variable reparten dividendos periódicos. Estos son una fuente estable de ingresos pasivos y reinvertirlos permite aprovechar el interés compuesto.

. Algunas acciones y fondos de renta variable reparten dividendos periódicos. Estos son una fuente estable de ingresos pasivos y reinvertirlos permite aprovechar el interés compuesto. Evaluar los costes . Las comisiones de compraventa, la gestión de fondos o los spreads en las plataformas pueden reducir la rentabilidad.

. Las comisiones de compraventa, la gestión de fondos o los spreads en las plataformas pueden reducir la rentabilidad. Tener en cuenta los ciclos económicos . La renta variable en épocas de expansión, tiende a rendir bien. En cambio, en recesiones, es una estrategia más arriesgada.

. La renta variable en épocas de expansión, tiende a rendir bien. En cambio, en recesiones, es una estrategia más arriesgada. Invertir de forma periódica con aportaciones regulares . Con el método de Dollar-Cost Averaging (promedio del coste), hacer aportaciones regulares en vez de invertir todo de golpe. Así, se reduce el impacto de la volatilidad y se evita intentar “adivinar” el mejor momento para entrar al mercado.

. Con el método de Dollar-Cost Averaging (promedio del coste), hacer aportaciones regulares en vez de invertir todo de golpe. Así, se reduce el impacto de la volatilidad y se evita intentar “adivinar” el mejor momento para entrar al mercado. Estudiar los datos de las empresas . Analizar métricas como el crecimiento de ingresos, la rentabilidad (ROE), el endeudamiento y el flujo de caja. La inversión fundamentada es más sostenible que apoyarse en tendencias de precios.

. Analizar métricas como el crecimiento de ingresos, la rentabilidad (ROE), el endeudamiento y el flujo de caja. La inversión fundamentada es más sostenible que apoyarse en tendencias de precios. Controlar la fiscalidad de tus inversiones . La renta variable genera ganancias de capital y dividendos que están sujetos a impuestos. Entender estos aspectos fiscales ayudará a planificar mejor cada movimiento y optimizar la rentabilidad neta.

. La renta variable genera ganancias de capital y dividendos que están sujetos a impuestos. Entender estos aspectos fiscales ayudará a planificar mejor cada movimiento y optimizar la rentabilidad neta. Hacer un seguimiento periódico, pero evita la sobre observación. Aunque se deben revisar las inversiones trimestral o semestralmente, hay que evitar mirarlas diariamente. De esta forma, se mantiene la calma ante la volatilidad. Invertir en renta variable puede ser muy rentable, valga la redundancia, siempre que se entienda sus riesgos y ventajas. Ya sea con acciones individuales o fondos de inversión, ofrece la posibilidad de participar en el crecimiento de empresas y sectores esenciales para la economía global. Invertir con XTB En XTB, puedes invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta en más de 3.500 acciones y 700 ETF de grandes empresas a nivel mundial. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

