¿Cuál es el Bróker más barato para invertir en Bolsa?

Tiempo de lectura: 4 minute(s)

La consolidación en España de varias multinacionales de la inversión ha desatado una vez más la guerra de precios en el sector, provocando que el coste medio de invertir en acciones sea ahora el más bajo de la historia

La consolidación en España de varias multinacionales de la inversión ha desatado una vez más la guerra de precios en el sector, provocando que el coste medio de invertir en acciones sea ahora el más bajo de la historia. Algunas firmas incluso ofrecen a sus clientes la posibilidad de invertir en cualquier mercado sin comisiones lo que ha supuesto una revolución en el sector. Por eso los inversores se preguntan… ¿Cuál es el Bróker más barato para invertir en España? El auge del modelo online Los tiempos en los que los inversores acudían a su oficina bancaria para invertir en Bolsa forman parte del pasado. De la misma forma que los emails y mensajes de Whatsapp han reformulado la forma en la que nos comunicamos hoy en día, las “apps” para invertir han cambiado la forma en la que se compran Acciones, haciendo de ello un proceso prácticamente instantáneo y cada vez menos costoso para las entidades. La digitalización de estos servicios ha permitido a empresas especializadas competir de “tú a tú” con las entidades bancarias tradicionales que han contraatacado con aplicaciones cada vez más específicas y orientadas a sus clientes más activos en bolsa. ¿Cómo invierten los españoles? El número de inversores continúa creciendo y hace que según los últimos informes del Banco de España ya sean más de 5 millones las personas que tienen acciones en propiedad. El abaratamiento de los costes para invertir, unido al auge de otros activos como las criptomonedas ha impulsado a que cada vez más jóvenes se adentren en los mercados, haciendo que la edad media del inversor se reduzca desde los 54 a los 39 años. La entrada de estos inversores “millennials” ha traído consigo cambios en el canal a través del cual se invierte, incrementando la importancia del smartphone. Y es que, según fuentes del mercado, más de la mitad de las órdenes que se lanzan cada día en Bolsa provienen ya de dispositivos móviles. Guerra de comisiones Uno de los factores más importantes para los inversores a la hora de escoger a través de quién invertir en Bolsa son precisamente las comisiones. La irrupción de las plataformas de inversión online ha reducido notablemente los costes relacionados con la operativa, ya que los intermediarios financieros no necesitan disponer de una gran red de oficinas, agentes y líneas telefónicas para llevar a cabo esta operativa. No obstante, esto también ha provocado que muchas empresas registradas en paraísos fiscales traten de “pescar” dentro del mercado nacional. Por ese motivo los expertos recomiendan que, para evitar los llamados "chiringuitos financieros", antes de elegir una plataforma para invertir el consumidor compruebe que se trata de una entidad regulada, autorizada para realizar su labor y con oficina física en España. Comparativa de brókers para invertir 1.000€ en acciones XTB es el primer Bróker en España en ofrecer la negociación de Acciones y ETF sin comisiones. Fundado en 2002 y con oficina en España desde el año 2008, ha evolucionado con la filosofía de ofrecer el mejor servicio de Atención al Cliente en castellano con las mejores condiciones del mercado y la mejor plataforma de negociación. Desde sus oficinas en Madrid, aporta el valor añadido que los inversores buscan en un Bróker al combinar producto, servicio y regulación CNMV y ESMA, con más de 5.000 activos negociables, tanto Acciones y ETFs del mercado español, europeo o americano. El capital de sus Clientes se deposita en territorio nacional. El proceso de apertura de cuenta es totalmente online y tan sólo 15 minutos, puedes aprovechar los múltiples servicios del Broker. Aunque por lo que es conocido eToro es por su herramienta de social trading, que permite copiar la operativa de otros clientes que publican sus estrategias, para que de manera automatizada los inversores sin experiencia puedan replicar la operativa de otros más experimentados. Con servicio desde Chipre y depositando el capital de sus clientes fuera de nuestras fronteras. Degiro, desde Holanda, ofrece una de las mejores ofertas por número de activos negociables, principalmente acciones al contado gracias a una tarifa competitiva con datos en tiempo real mediante suscripción. Su valor diferencial es el acceso a mercados de acciones de prácticamente cualquier plaza mundial, ofreciendo la posibilidad de crear una cartera de valores diversificada sin la necesidad de negociar, por ejemplo, fondos cotizados (ETFs). Sin oficina física en España y el capital de sus clientes depositado en Holanda. Si bien la competencia en precio no es el negocio de la banca, en esta lista se cuela BBVA, banco que ofrece a sus clientes una cuenta de valores con una tarifa competitiva con acceso a cualquier mercado mediante suscripción. Al ser un banco, es depositario de los valores de sus clientes. Con una amplia red de oficinas, los clientes disponen de un asesor personal con el que realizar cualquier gestión. Bankinter también ofrece una cuenta de valores con unas comisiones competitivas, fue el primer banco en romper a la baja las comisiones de negociación con una plataforma avanzada para su tiempo. Para aquellos que quieren trabajar con un banco como bróker, Bankinter siempre ha sido una de las entidades más demandadas. Es depositario de los valores de sus clientes. ING ha sido de los últimos bancos en adaptar su oferta de corretaje a las actuales necesidades de inversión. Ofrece unas comisiones atractivas que, además, incluyen los cargos de custodia y cobro de dividendos. Como banco, también es depositario de las acciones de sus clientes. Ofrece una moderna plataforma de inversión con muchas de las herramientas de análisis más utilizadas en la actualidad.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.