¿Qué son las acciones meme y cómo invertir en ellas?

Las acciones meme, también conocidas como meme stocks, vuelven a ser tendencia tras el regreso del inversor Keith Gill a las redes sociales. Este inversor, conocido en redes como Roaring Kitty, está detrás de uno de los casos de inversión más sonados de los últimos años: el caso GameStop. Pero ¿qué son exactamente las acciones meme? En este artículo, te contamos qué son y cómo invertir en ellas.

Las acciones meme vuelven a ser tendencia. En los últimos días, el conocido inversor Keith Gill ha vuelto a realizar una publicación en su perfil de X (antiguamente Twitter), "Roaring Kitty", provocando un frenesí incontrolable que ha recordado a la locura bursátil que se vivió durante el episodio de las acciones meme. Pero ¿de qué se trata? En 2021 miles de inversores se lanzaron a comprar acciones de empresas que estaban siendo atacadas por los cortos (inversores que se posicionan a la baja sobre una compañía esperando que su cotización baje para generar un beneficio) y que tenían una situación financiera muy complicada. Aquí entraban compañías como la tienda de videojuegos GameStop, la cadena de videoclubs AMC o la conocida Tupperware. Todo ello guiado a través de las redes sociales y con gritos de guerra como “YOLO”, (solo se vive una vez), “To the moon” (hasta la luna) o “Hodl” (que hacía referencia a aguantar y no vender nunca). El subforo de Reddit, WallStreet Bets, se convirtió en un hervidero de comentarios y el precio de estas acciones se dispararon hasta niveles impensables. Ahora, con la vuelta de Keith Gill, conocido como “Roaring Kitty” en internet, las acciones meme están de vuelta. ¿Qué son las acciones meme o meme stocks? Las acciones meme, también conocidas como meme stocks, son acciones de empresas que atraviesan dificultades y que los inversores minoristas comienzan a comprar por las tendencias de las redes sociales. Detrás de las subidas de precio de estas acciones meme no hay ningún factor fundamental, sino simplemente especulación. Inversores que compran por hacer la gracia, por el miedo a quedarse fuera o porque se lo ha dicho algún amigo. Todo esto provoca una gran volatilidad en estos títulos, con grandes subidas y, también, grandes caídas. Ventajas y desventaja de las acciones meme Como ocurre con cualquier otro tipo de activo, las acciones meme cuentan con una serie de ventajas y desventajas que conviene conocer, especialmente si se busca invertir en ellas. Estas son algunas de las más destacadas: Ventajas Rentabilidad : el precio de las acciones meme sube de manera exponencial, lo que implica que estos títulos pueden generar grandes beneficios a los inversores si se identifican los momentos clave para su inversión.

: el precio de las acciones meme sube de manera exponencial, lo que implica que estos títulos pueden generar grandes beneficios a los inversores si se identifican los momentos clave para su inversión. Adelantarse al mercado : gracias a las redes sociales o foros de internet, es posible averiguar si hay grupos coordinando esfuerzos para adquirir títulos de una compañía determinada, con el consecuente aumento de su valor. Al seguir estas tendencias, los inversores pueden adelantarse al mercado, lo que abre la puerta a posibles beneficios.

: gracias a las redes sociales o foros de internet, es posible averiguar si hay grupos coordinando esfuerzos para adquirir títulos de una compañía determinada, con el consecuente aumento de su valor. Al seguir estas tendencias, los inversores pueden adelantarse al mercado, lo que abre la puerta a posibles beneficios. Nueva oportunidad de inversión: en un momento como el actual, en el que los índices cotizan en sus máximos históricos, las acciones meme se posicionan como una alternativa de inversión con gran potencial. Desventajas Volatilidad : si bien es cierto que en los últimos años las grandes tecnológicas han sido objeto de grandes movimientos, lo habitual es que las empresas pequeñas presenten mayores riesgos, al estar menos diversificadas y contar con menos recursos que las de mayor capitalización. Consecuentemente, las acciones meme se presentan como un activo más volátil que otros.

: si bien es cierto que en los últimos años las grandes tecnológicas han sido objeto de grandes movimientos, lo habitual es que las empresas pequeñas presenten mayores riesgos, al estar menos diversificadas y contar con menos recursos que las de mayor capitalización. Consecuentemente, las acciones meme se presentan como un activo más volátil que otros. Fundamentales de la compañía : sumarse a la tendencia general del mercado a través de los comentarios en redes sociales implica una inversión sesgada a la tendencia inversora que, si no estamos pendientes, puede generar inversiones con pérdidas significativas si la tendencia se revierte.

: sumarse a la tendencia general del mercado a través de los comentarios en redes sociales implica una inversión sesgada a la tendencia inversora que, si no estamos pendientes, puede generar inversiones con pérdidas significativas si la tendencia se revierte. Quedarse atrapado en un valor: si la compañía de acciones meme evoluciona significativamente a la baja y no se llega a tiempo o no se está atento a la hora de vender los títulos, los inversores podrían experimentar importantes pérdidas. El caso GameStop: el boom de las acciones meme Gamestop (GME) se encontraba en una complicada situación financiera, sus ventas caían con fuerza y el modelo de negocio parecía abocado al fracaso. De esto se aprovecharon algunos fondos de capital, como Melvin Capital, e invirtieron en corto apostando en contra de la compañía y presionando a la baja el precio de las acciones. Tanta presión había en las acciones de GameStop que el porcentaje de acciones vendidas en corto alcanzaba alrededor del 140% de las acciones en circulación. ¡Había acciones que se habían vendido dos veces! En esta época, Keith Gill, también conocido como “Roaring Kitty” en el ecosistema online, comenzó a hacer directos y vídeos en su canal de Youtube, contando las fortalezas fundamentales de GameStop y los motivos por los que la empresa valía mucho más de lo que reflejaba su precio. Poco a poco se fue haciendo un hueco entre los inversores y sobre todo en WallStreet Bets, una comunidad dentro del foro de la red social Reddit. A partir de ahí, sus directos comenzaron a ser seguidos por miles de inversores que empezaron a hacerle caso y a comprar las acciones de GameStop. Las subidas comenzaron a ser tan verticales que los cortos tuvieron que cerrar sus posiciones para cubrir pérdidas, lo que se conoce como “short squeeze” o “apretón de cortos”, mientras que las subidas diarias alcanzaban el 100% con facilidad. Esta situación se vio impulsada por el uso de derivados financieros como opciones, que facilitaba mucho el apalancamiento para los inversores y que incluso obligaba a los brokers a cubrir sus posiciones, ejerciendo aún más presión. Las subidas llegaron a tal punto que en unos meses el precio de las acciones de GME se multiplicaron por más de 100 veces. ¿Quién es Roaring Kitty? Roaring Kitty es el apodo de Keith Gill, analista financiero en Wall Street, que hacía directos en Youtube comentando las fortalezas y ventajas de GameStop. Roaring se basaba en el análisis fundamental para estimar el valor de una empresa y con GameStop detectó que los cortos se habían pasado de listos, dejando el precio de la acción muy por debajo del valor real de la empresa. Por ello, se decidió a comentar las bonanzas de GME en redes sociales e invirtió unos 53.000 dólares en la empresa. Su inversión llegó a valer en torno a 50 millones de dólares cuando el precio tocó máximos, aunque no está claro si llegó a vender su posición y si finalmente obtuvo beneficios. Las acciones de Gamestop se disparan: ¿vuelven las acciones meme? Tras tres años de inactividad en Twitter, Roaring Kitty twitteó una imagen en la que se veía una persona que se ponía en disposición a hacer algo, de una manera que pudiéramos considerar más activa, lo que comenzó a disparar los rumores, provocando que las acciones de GameStop y otras empresas se dispararan. La cosa no quedó ahí, y durante las siguientes horas continuó publicando vídeos que seguían teniendo mucha repercusión. En el último de ellos terminaba con una frase que decía: "oh, ¿ya tengo vuestra atención?". Las acciones meme siguen en subida libre y cada vez más inversores ponen el foco en este tipo de empresas. Tupperware y AMC: otros fenómenos de las acciones meme El reciente interés por las acciones meme no se ciñe únicamente a Gamestop. Otras compañías como la cadena de cines AMC o Tupperware fueron en su momento objetivo de estos inversores. La marca de tuppers llegó a dispararse un 277% en 2020, corrigiendo más del 90% desde entonces, mientras que la cadena de cines, que llegó a aumentar un 2300%, perdió un 96% desde sus máximos. Peor suerte corrió Bed Bath & Beyond, que también formó parte de la locura de los memes: la empresa llegó a subir un 300%, pero, a diferencia de las comentadas previamente, acabó en bancarrota en 2023. Entre la misma sesión de la publicación y la sesión posterior, las acciones de AMC han subido un 175%, mientras que en el caso de Tupperware sus acciones han obtenido una revalorización del 65%. También se han detectado movimientos importantes en otras compañías que podrían ser objeto de deseo para los inversores en acciones meme. Es el caso de BlackBerry, fabricante de teléfonos, o KOSS, de auriculares, que han visto subir sus acciones de manera vertiginosa. Otras empresas que tienen grandes posiciones de su accionariado invertidas en corto son el grupo solar SunPower, con alrededor del 95% de sus acciones vendidas en corto, o las acciones de MicroCloud Hologram, que en su caso cuenta con un interés en corto del 75%. La empresa Trump Media Technology Group, por su parte, también podría captar el interés de estos inversores. ¿Cómo comprar acciones meme en XTB? En XTB, podrás comprar acciones meme de forma muy sencilla. Para adquirir estos títulos, simplemente tendrás que introducir el nombre de la compañía en el buscador de activos de nuestra plataforma y seleccionar la opción que tenga la palabra ‘acción’ al lado del nombre para proceder con la compra. En este sentido, recuerda que con XTB puedes operar en acciones y ETFs hasta 100.000 euros al mes sin pagar comisiones de compra y venta.

