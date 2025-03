Deducciones de la Declaración de la Renta: ¿qué me puedo desgravar en 2024?

Las deducciones de la Renta son reducciones económicas que los contribuyentes pueden aplicar sobre la cuota íntegra del IRPF y que permiten disminuir los impuestos que se deben pagar a Hacienda. En este artículo, te contamos cuáles son las deducciones que se pueden aplicar en la Declaración de la Renta de 2024.

La Campaña de la Declaración de la Renta es una fecha clave para el grueso de los trabajadores de España, que deben presentar todas las rentas que hayan percibido en el último año para regularizar su situación fiscal con la Agencia Tributaria. Este trámite, obligatorio para todos los trabajadores que hayan percibido 22.000 euros, o 15.876 en caso de haber contado con más de un pagador, sirve para calcular cuál es la liquidación del IRPF que les corresponde a los trabajadores por el último ejercicio fiscal. En él, se deben incluir no solo las rentas percibidas por el salario o los rendimientos del trabajo, sino también el capital mobiliario e inmobiliario, las ganancias y pérdidas patrimoniales, las imputaciones de renta establecidas por la ley o los rendimientos derivados del ejercicio de actividades económicas. La Campaña de la Declaración de la Renta puede ofrecer dos resultados: positivo, en cuyo caso se deberá pagar a la Agencia Tributaria; o negativo, en cuyo caso Hacienda deberá devolver el importe al trabajador. Para hacer que este resultado sea más favorable para los contribuyentes, existen, no obstante, ciertas deducciones fiscales que los trabajadores pueden aplicar de cara a reducir su carga impositiva, siempre y cuando cumplan con los requisitos. En este artículo, te contamos qué son y cuáles son las deducciones fiscales de la Renta 2024. ¿Qué son las deducciones de la Renta? Las deducciones de la Renta son reducciones económicas que los contribuyentes pueden aplicar sobre la cuota íntegra del IRPF o, en algunos casos, sobre la líquida o diferencial y que tienen como principal objetivo reducir la carga tributaria del trabajador. O, dicho de otra manera, son un beneficio que disminuye los impuestos que los contribuyentes deben pagar a Hacienda. Estas deducciones, que establecen el gobierno estatal y los gobiernos autonómicos, pueden ser de dos tipos: estatales, en cuyo caso se aplican al conjunto de ciudadanos de España; o autonómicas, en cuyo caso se aplican a los residentes de cada región autonómica en específico. En el caso de las estatales, estas deducciones aparecen recogidas en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. En el caso de las autonómicas, se reflejan en la legislación de cada Comunidad. ¿Cuáles son las deducciones de la Renta 2024? Las deducciones estatales que pueden aplicarse los contribuyentes domiciliados en España en su Declaración de la Renta abarcan varios escenarios, como la inversión en nuevas empresas, la maternidad o las donaciones. Deducciones por incentivos o inversión empresarial Son aquellas que pueden aplicar los contribuyentes por haber invertido en empresas de nueva o reciente creación. Esta deducción fiscal permite a los contribuyentes deducirse el 50% de la cantidad que hayan invertido en acciones o participaciones, siendo la base máxima de deducción 100.000 euros anuales. Para poder beneficiarse de esta reducción, la empresa en la que se haya invertido deberá ser una Sociedad Anónima, Limitada, Anónima Laboral o de Responsabilidad Limitada Laboral y contar con los medios personales y materiales necesarios para el desarrollo de su negocio. Además, el importe de los fondos propios de la entidad no podrá ser superior a 400.000 euros en el inicio del período impositivo en el que el contribuyente adquiera los títulos y será necesario presentar una certificación expedida por la compañía en la que se ha invertido. Deducciones por maternidad Las madres trabajadoras pueden aplicar una deducción de hasta 1.200 euros por cada hijo menor de tres años, hasta que el menor supere esta edad. Esta deducción se aplica tanto a los hijos biológicos como a los de adopción o acogida. En caso de fallecimiento de la madre o cuando la custodia del menor se atribuya de forma exclusiva al padre o a un tutor, este también podrá aplicar esta deducción. Además, si el contribuyente beneficiario ha incurrido en gastos de guarderías o centros infantiles autorizados, la cuantía de la deducción podrá ampliarse hasta en 1.000 euros. Reducciones por planes de pensiones Los contribuyentes que tengan contratado un plan de pensiones podrán reducirse hasta un máximo de 1.500 euros en su declaración de la Renta o, en su defecto, hasta un 30% de los rendimientos del trabajo y actividades económicas, eligiendo siempre la menor cuantía entre ambas. Esta cantidad, no obstante, puede incrementarse en 8.500 euros adicionales, si dicho incremento proviene de contribuciones empresariales. En este caso, eso sí, el incremento de la aportaciones debe provenir de la propia empresa o, en su defecto, las aportaciones del trabajador deben ser menores o iguales a las de la compañía. Deducciones por donativos y otras aportaciones Esta deducción fiscal se aplica a las donaciones y otras aportaciones económicas que los contribuyentes realizan a fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, de utilidad pública o a aquellas que rinden cuentas al órgano del protectorado correspondiente, así como las que se realizan a partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores. En el caso de las aportaciones que se realicen a fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, los contribuyentes podrán deducirse un 80% en los primeros 250 euros aportados y un 40% al importe restante. En el caso de las donaciones que se realicen a las asociaciones de utilidad pública y a aquellas que rinden cuentas al órgano protectorado correspondiente, el porcentaje deducible será un 20%, mientras que en el caso de las aportaciones a asociaciones o partidos políticos será de un 10%, siendo 600 euros la base máxima de esta deducción. Deducciones por las rentas obtenidas en Ceuta o Melilla Esta deducción va dirigida principalmente a los residentes que tengan una residencia habitual y efectiva en Ceuta y Melilla, que podrán deducirse un 60% de las rentas obtenidas en estas ciudades autónomas. No obstante, también la pueden aplicar los contribuyentes que hayan tenido residencia habitual en estas ciudades autónomas durante un periodo no inferior a tres años, siempre y cuando una tercera parte de su patrimonio neto esté situado en estos dos enclaves. En el caso de los contribuyentes que no residan en Ceuta y Melilla y hayan percibido rentas de estas dos regiones, también podrán aplicar la deducción del 60%, siempre y cuando las rentas no procedan de:

Rendimientos de trabajo.

Ganancias patrimoniales de bienes muebles.

Rendimientos procedentes de depósitos o cuentas en instituciones financieras. Deducciones para la protección y difusión del Patrimonio Esta deducción fiscal se aplica a las adquisiciones de bienes del Patrimonio Histórico Español que se hayan realizado fuera del territorio nacional con el propósito de introducirlos en el país, a la conservación, reparación, difusión y exposición de los bienes declarados interés cultural que tengan los contribuyentes y a la rehabilitación, mantenimiento y mejora de edificios situados en entornos protegidos por España o que hayan sido declarados Patrimonio Mundial por la Unesco. En total, los contribuyentes que realicen alguna de estas actividades podrán aplicarse una deducción del 15%, siendo la base máxima deducible un 10% de la base liquidable del ejercicio. Deducciones por la mejora de la eficiencia de viviendas Desde el 2021 hasta 2025, los contribuyentes podrán deducir las obras de mejora que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración de su vivienda, las obras que reduzcan el consumo de energía primaria no renovable y las obras de rehabilitación energética que se realicen en edificios de uso predominantemente residencial. Esta deducción recaerá sobre la cuota íntegra estatal, una vez se hayan aplicado el resto de deducciones a las que pueda tener derecho el contribuyente. Deducciones por adquisición de vehículos eléctricos Desde junio de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024, los contribuyentes que hayan adquirido vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustibles nuevos y aquellos que hayan instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos podrán deducirse el importe de estas actuaciones. Al igual que ocurre con las deducciones por la mejora de la viviendas, esta deducción recaerá sobre la cuota íntegra estatal, una vez se hayan aplicado el resto de deducciones a las que pueda tener derecho el contribuyente. Deducciones por doble imposición internacional Esta deducción se aplica a los contribuyentes que tengan rendimientos o ganancias patrimoniales obtenidos y gravados en el extranjero. En estos supuestos, se desgrava la menor de las siguientes cantidades, tal y como explica la ley: El importe de lo que se haya abonado en el extranjero por un impuesto de naturaleza idéntica o análoga al impuesto sobre el IRPF o el Impuesto sobre la Renta de no Residentes .

. El importe de aplicar el tipo medio efectivo de gravamen a la parte de base liquidable gravada en el extranjero. Este tipo medio se calcula multiplicando por 100 el cociente obtenido de dividir la cuota líquida total de la base liquidable. Deducciones a las unidades familiares con residentes fiscales de la Unión Europea Desde el 1 de enero de 2018, los contribuyentes que formen parte de una unidad familiar en la que uno de sus miembros resida en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, podrán beneficiarse de esta deducción fiscal. En concreto, esta deducción equipara, cuando sea más favorable, la cuota a pagar por estos contribuyentes residentes en España a la que les correspondería en el caso de que todos los miembros de la unidad familiar hubieran sido residentes fiscales en España y hubieran optado por tributar conjuntamente. Deducciones por inversión en vivienda habitual Esta deducción se suprimió el 1 de enero de 2013. Sin embargo, aquellos contribuyentes que antes de esa fecha hubieran adquirido su vivienda habitual o pagado para su construcción, ampliación, rehabilitación, así como para hacer obras por razones de discapacidad, y hubieran disfrutado de este beneficio fiscal, se ha establecido un régimen transitorio por el que pueden seguir beneficiándose de esta deducción. En este caso, la cuantía de esta deducción se desglosará en dos tramos: el estatal y el autonómico. Deducciones autonómicas de la Renta 2024 Más allá de las deducciones que existen a nivel estatal, cada Comunidad Autónoma cuenta con su propio paquete de deducciones fiscales que sus residentes pueden aplicar de cara a reducir su carga impositiva. Estas deducciones son distintas según cada región, por lo que es importante conocer cuáles son las que ofrece nuestra Comunidad para poder beneficiarnos de ellas. Estas deducciones pueden consultarse en la página web de la Agencia Tributaria, haciendo click en este enlace. XTB te ayuda con tu Declaración de la Renta En XTB, realizamos un informe fiscal que enviamos a Hacienda para ayudar a nuestros usuarios a cumplir con sus obligaciones tributarias. Estos informes incluyen datos objetivos de las compras, ventas, intereses y dividendos adquiridos por el usuarios, así como los datos de las acciones gratis y derechos fraccionados obtenidos por el programa invita a un amigo. La información remitida a Hacienda puede consultarse en el rincón del cliente que tiene cada uno de nuestros usuarios, al cual pueden acceder desde nuestra plataforma de inversión, xStation. En caso de duda, nuestros usuarios podrán contactar con nuestros servicios de atención al cliente. No obstante, a la hora de cumplir con sus obligaciones con la Agencia Tributaria, recomendamos que busquen asesoramiento de profesionales especializados en fiscalidad que puedan ayudarles a realizar su Declaración.

