Diseño y personalización de platafoma

Tiempo de lectura: 2 minute(s)

Hacer cambios en la xStation es muy simple y requiere muy poco tiempo.

- La plataforma de trading xStation se creó para ajustarse a sus requisitos de trading, brindando la posibilidad de personalización y elección de diferentes diseños.

- Hacer cambios en la xStation es muy simple y requiere muy poco tiempo. Una vez dentro de la xStation, encontrarás una vista por defecto, donde la pantalla está dividida en tres partes; la ventana de instrumentos en la parte izquierda de la plataforma, la ventana de los gráficos en la parte derecha de la plataforma y la ventana de las posiciones abiertas en la parte baja. Si deseas modificar el diseño de la plataforma, deberás hacer click en el botón “Cambio de diseño de plataforma” en la esquina superior derecha de la plataforma. Despues tendrás la posibilidad de cambiar la vista a vertical, horizontal o pantalla completa. ¿Cómo puedo mover pestañas en la plataforma? Existen dos formas de mover una pestaña desde una parte de la plataforma hacia otra. Antes de explicar esto, asumamos que queremos mover la pestaña Historia, que se encuentra en la ventana de abajo, hacia la derecha donde los gráficos se encuentran actualmente. La forma más sencilla de hacerlo es haciendo click con el botón izquierdo del ratón en la pestaña de Historia y manteniendo el botón izquierdo del ratón apretado, arrastrar hacia la ventana de la derecha. Puedes mover la pestaña Historia y colocarla donde quieras en la parte derecha de la plataforma. En este ejemplo la pestaña de historia estará colocada entre Estadísticas y Análisis de mercado. Recuerda que cuando al mover los nombres de las pestañas, se deben mover al lado de los nombres de otras pestañas. Ahora hemos movido la pestaña de Historia, y se puede ver en la ventana derecha. 2. La segunda forma de mover pestañas es cerrando la pestaña que quieres colocar en otra parte de la plataforma. Después de cerrar la pestaña escogiendo el simbolo “x” al lado del nombre de la pestaña, necesita presionar el botón “+” en el área que deseas mover la pestaña. Una vez hecho, se le brindará la oportunidad de agregar diferentes pestañas, pero en nuestro ejemplo, queremos mover la pestaña Historia, así que seleccionaremos para colocarla en la ventana derecha. ¿Cómo puedo personalizar la ventana de gráficos y personalizar la barra de herramientas? Para personalizar la ventana de gráficos, debes dar click derecho en la ventana de gráficos y escoger la opción “Personalizar la vista de gráficos” Después se abrirá una nueva ventana donde podrás hacer modificaciones a la ventana de gráficos desde el precio, operación y comparación de mercado. Alternativamente si deseas modificar la barra de herramientas, debes hacer click derecho en la ventana de gráficos y seleccionar la opción “personalizar barra de herramientas”. Una vez hecho esto, aparecerá una nueva ventana en la que podrás seleccionar que es lo que quieres tener en tu tabla de herramientas. La plataforma de trading xStation tiene muchas opciones de personalización, y la mejor manera de verlas es probando la plataforma. Por otra parte, si tienes alguna consulta ¡no dudes en ponerte en contacto con tu gestor de cuentas en XTB!

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.