Ejemplos de figuras chartistas: Los triángulos

Tiempo de lectura: 4 minute(s)

El análisis chartista es la parte del análisis técnico que estudia los movimientos de los precios

Los ejemplos de figuras chartistas clásicas se repiten una y otra vez en el tiempo. Veamos algunos ejemplos de uno de los patrones más seguidos: Los triángulos. El análisis chartista es la parte del análisis técnico que estudia los movimientos de los precios. Esas figuras que forman los precios y que se repiten históricamente, se llama chartismo. Cada figura tienen unas connotaciones diferentes y sirven para avisar de si la tendencia dominante va a continuar o puede haber un cambio de la misma. Además la mayoría de figuras chartistas sirven para establecer objetivos en los precios. Dentro del análisis chartista una de las figuras más comunes son los triángulos. Los triángulos se pueden dividir en varias categorías: El triángulo simétrico, donde las dos líneas principales que lo forman, junto a la base del mismo, tienen tendencias opuestas. Es decir está formado por una directriz alcista y otra bajista. El movimiento de los precios como en todos los triángulos menos en el caso del expansivo, se va reduciendo poco a poco según se va acercando al vértice. Suponen una caída de la volatilidad hasta que finalmente se rompe por alguna de sus partes. Este tipo de triángulos se pueden romper en las 2 direcciones, aunque el triángulo suele ser una figura de consolidación y continuidad de la tendencia previa. El objetivo en todos los triángulos se activa proyectando desde el punto de ruptura la altura del triángulo (la parte más ancha del triángulo). El triángulo ascendente. Está formado por una línea horizontal que funciona de resistencia y una directriz alcista; el precio va haciendo mínimos crecientes dentro del triángulo. Este tipo de triángulos se suelen romper en la mayoría de ocasiones al alza. El triángulo descendente. Está formado por una línea horizontal que funciona de soporte y una directriz bajista, el precio va haciendo máximos decrecientes dentro del triángulo. Este tipo de triángulos se suelen romper en la mayoría de ocasiones a la baja. Triángulo expansivo. Es un tipo de triángulo donde los precios en vez de ir acotándose, se van expandiendo, de ahí su nombre. Suelen aparecer más habitualmente dentro de tendencias bajistas, ya que suponen un aumento de la volatilidad. Son los únicos triángulos que no proporcionan ningún objetivo concreto. Cuñas: Son figuras triangulares, donde las dos líneas tienen la misma dirección y que tienen una clara particularidad. La cuña ascendente, (con las dos líneas alcistas) tiene implicaciones bajistas y la cuña descendente, (con las dos líneas bajistas) tiene implicaciones alcistas. No es difícil encontrar triángulos en cualquier mercado. En el caso de Jazztel podemos ver una clarísima figura triangular, (señalada en color verde), en este caso triángulo simétrico, de la que estuvimos hablando durante finales de 2011 y cuyo objetivo del 20% de subida se activó en enero de este 2012 con objetivo teórico hacia los 4,82 euros, que se acabó cumpliendo. En el caso de Gas Natural podemos ver otra clara figura triangular, otro triángulo simétrico, (señalada en color azul), con pullback incluido, la directriz alcista del triángulo una vez rota pasa de ser soporte a ser resistencia, figura comentada durante finales de 2011 y principios de este año, cuyo objetivo hacia los 9,16 euros se activó en el mes de marzo y que se cumplió durante este mes de mayo. Si bien es cierto que los triángulos suelen ser figuras de continuación de la tendencia y que además suelen ser figuras que se forman durante un tiempo no demasiado extenso, en el siguiente gráfico de Indra, vemos como se trata de un triángulo descendente, que sirve para cambiar la tendencia de un valor en el medio plazo. Se trata de un gigantesco triángulo que venimos comentando desde Bolsa General, desde septiembre de 2011. Al perder los 12 euros venimos insistiendo en que todo apunta a que Indra bajará hacia los 5,30 euros para cumplir el tremendo objetivo bajista de esta clara figura triangular, en este caso triángulo descendente,( señalado en color rojo). En el siguiente ejemplo de Santander vemos dos figuras triangulares. En primer lugar una cuña ascendente, con implicaciones bajistas, (señalada en color rojo) que comentamos durante finales de 2009 y que se activó en enero de 2010, provocando las caídas en el valor.

Posteriormente podemos ver una gran figura triangular en Santander, en este caso un triángulo descendente(señalado en color azul) formado durante buena parte de 2010 y 2011 y cuyo ambicioso objetivo bajista llevaría al valor hacia niveles de 3,56 euros aprox. Poco a poco el valor camina hacia el objetivo señalado.

Hemos visto el ejemplo de una cuña ascendente con implicaciones bajistas, ahora veremos el caso contrario, una cuña descendente con implicaciones alcistas que se formó en Inditex durante principios de 2011 (que señalo en color azul) y cuyo objetivo hacia los 54,68 euros se cumplió a la perfección solo unas semanas después de activarse.

Y para terminar este repaso a las figuras triangulares, podemos ver el gráfico del Ibex, similar al de Santander, con una cuña ascendente durante finales de 2009 y activada en enero de 2010, comentada en su momento y que provocó fuertes caídas. Por último una gran figura triangular, de triángulo descendente, ( señalado en color verde), que se formó durante buena parte de 2010 y 2011 y cuyo objetivo bajista hacia los 7560 puntos, se cumplió a la perfección pocos meses después de activarse.

