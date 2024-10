¿Qué es Kusama?

Kusama es conocido por mejorar la cadena de bloques de Polkadot. Echemos un vistazo a las otras características y perspectivas que tiene este proyecto

Gracias a la evolución de la industria de la tecnología blockchain, hasta el momento se han creado casi 15 000 proyectos de criptomonedas. Sin embargo, solo algunos de ellos tienen aplicaciones reales. Una fracción de este número es una respuesta efectiva al creciente interés y demandas que la tendencia de las finanzas descentralizadas está poniendo en el mundo. Uno de los más utilizados por inversores y creadores de tecnologías financieras avanzadas es Kusama, cuyos creadores son personas con muchos años de experiencia en la industria en la construcción de los proyectos más grandes. La criptomoneda Kusama fue una de las primeras en permitir la construcción de 'parachains' revolucionarios, o versiones de prueba de blockchain. Gracias a esto, los creadores de nuevas soluciones pueden comprobar el funcionamiento de su sistema antes de que esté disponible para el amplio público de la tecnología. Gracias a las soluciones de Kusama, los proyectos tienen más posibilidades de éxito y están disponibles como soluciones refinadas y probadas Los creadores se aseguraron de que el proyecto sea un entorno de prueba real para miles de aplicaciones y soluciones creadas en la industria de la cadena de bloques. En este artículo aprenderás qué es Kusama crypto, para qué sirve y qué puede hacer que aumente su valor en el futuro. ¿Qué es Kusama? K usama es una red dentro de la cadena de bloques de Polkadot. Polkadot conecta una red de proyectos colaborativos que ofrecen soluciones en la creciente tendencia de las finanzas descentralizadas, entre otras cosas. Con Kusame, los desarrolladores pueden experimentar con nuevos códigos y aplicaciones antes de que se integren en la red principal. Por lo tanto, Kusama puede describirse como una plataforma para crear y probar versiones tempranas de proyectos desarrollados dentro de la cadena de bloques de Polkadot. La red Kusama tiene su propia criptomoneda, que se negocia en el mercado de criptomonedas. Al crear un entorno de prueba, Kusama permite que los desarrolladores principiantes y avanzados sean flexibles e introduzcan ideas innovadoras en el mundo de las finanzas modernas y descentralizadas. Su sistema es más flexible que el de Polkadot, gracias al funcionamiento de las llamadas parachains (variaciones personalizadas de blockchain). Las paracadenas permiten a las nuevas empresas emergentes con pequeños presupuestos probar las plataformas que crean a tarifas bajas Kusama es propiedad de la comunidad que usa la red y su gobierno se realiza mediante el voto de todos los usuarios de la plataforma y los poseedores de tokens. Esto asegura que cada participante tenga voz en el desarrollo de la red. Kusama es un entorno en el que se introducen tecnologías innovadoras en el mundo de las finanzas, algunas de las cuales tienen la posibilidad de ser implementadas en la red principal de Polkadot. El proyecto se creó en 2016 y se lanzó después de 3 años de trabajo por parte de los desarrolladores de la red Polkadot, en 2019. Los desarrolladores de la red incluyeron a Gavin Wood, Robert Habermeier y Piotr Czaban. Gavin Wood es conocido como uno de los fundadores de Ethereum, la segunda criptomoneda más grande del mundo, y el inventor de un lenguaje de programación llamado Solidity, que actualmente se usa para escribir aplicaciones descentralizadas (dApps) populares y dedicadas en la plataforma Ethereum. Características de Kusama La criptomoneda tiene varias características a mencionar. Kusama opera como un ecosistema independiente, dentro del ecosistema Polkadot más grande. La estructura de la red está casi hermanada con Polkadot. Kusama ofrece un entorno de prueba profesional para desarrolladores de nuevos proyectos y soluciones financieras;

Esto convierte a Kusama en una plataforma revolucionaria desde la cual se implementan las mejores y más refinadas soluciones en el ecosistema de Polkadot;

La posibilidad de convertir Polkadot a Kusame (Kusama Claims). Esto permite que aquellos que ven más potencial en una red que agrega una gran cantidad de soluciones innovadoras cambien de Polkadot a Kusama.

Kusama te permite obtener un lugar (ranura) en un parachain (es necesario comenzar una prueba dentro de Kusama). La plataforma hace que las paracadenas estén disponibles a través de subastas o 'parathread' en las que los compradores de tragamonedas pagan por el acceso.

La criptomoneda ofrece apuestas en línea, los requisitos para ello son más bajos que en Polkadot. Esto también puede atraer a algunos inversores. El staking se lleva a cabo en criptomonedas que operan en un modelo conocido como Prueba de participación. Los tokens de los usuarios que desean convertirse en participantes se bloquean en la red y se utilizan para validar transacciones posteriores. Aquellos que bloquean sus tokens (no pueden luego venderlos) son recompensados si se aprueban más bloqueos y, por lo tanto, pueden generar ingresos pasivos. Las partes interesadas influyen en el desarrollo de la red al poder votar sobre temas importantes para la plataforma.

Kusama ofrece una función de nominador que le permite ganar al establecer tasas de recompensa para los validadores. Riesgos El riesgo de la criptomoneda Kusama radica principalmente en la imprevisibilidad y volatilidad del mercado de criptomonedas. Las fluctuaciones de precios de varias decenas de por ciento son bastante normales. Otro riesgo radica en la acción del precio de Bitcoin, que está influenciada por muchos factores micro y macroeconómicos diferentes, tales como: decisiones de los reguladores y gobiernos con respecto a las criptomonedas

prosperidad económica

sentimiento general de los inversores

ciclos del mercado alcista

movimientos de grandes tenedores de Bitcoin (las llamadas ballenas)

movimientos de precios del índice tecnológico NASDAQ El comportamiento de la plataforma principal de Kusama, el ecosistema Polkadot, también es un riesgo estratégico importante. Aunque Polkadot ha tenido un éxito espectacular en los últimos años en la creación de una comunidad de inversores y desarrolladores que crean aplicaciones descentralizadas en él, es muy difícil predecir si esto le permitirá mantener su posición a largo plazo entre la gran competencia. La disminución de la popularidad de Polkadot puede estar influenciada por: obstrucción de la red;

creciente competencia de alta tecnología;

una disminución en la popularidad y la afluencia de desarrolladores; Beneficios y tipos de uso Kusama trabaja en estrecha colaboración con la cadena de bloques de Polkadot en muchos niveles. Sin embargo, no son el mismo proyecto y su aplicación difiere. Desencadenante de futuros precios de Kusama Las perspectivas para la industria de la cadena de bloques son significativas y esto ha sido confirmado por una gran cantidad de importantes instituciones financieras de todo el mundo, como Wells Fargo, Morgan Stanley y KPMG. Por lo tanto, es concebible que una plataforma que permita probar las paracadenas antes de su implementación y la posibilidad de una adopción generalizada pueda crecer en popularidad y valor. Kusama, que ha sido perfeccionado a lo largo de los años por profesionales de la industria, es una de esas plataformas. Los factores clave que podrían tener un impacto positivo en el precio de Kusama en el futuro son: el crecimiento de la industria blockchain, la tecnología FinTech y la industria NFT (token indivisible)

creciente popularidad de su principal blockchain Polkadot;

crecimiento significativo en el uso de aplicaciones basadas en la plataforma Kusama en las finanzas modernas

el surgimiento de nuevas empresas de criptomonedas y proyectos tecnológicos en el mundo de las finanzas descentralizadas;

el creciente número de usuarios de tokens de Kusama (por lo tanto, el número de vendedores de criptomonedas disminuirá) y la creciente actividad de los usuarios de la red

aumento de la actividad de la red Kusama Precios de la criptomoneda Kusama El mercado de criptomonedas es muy volátil y los precios incluso de los mejores proyectos pueden cambiar fácilmente en decenas de por ciento. Es por eso que hacer un seguimiento del precio es tan importante. En xStation, proporcionamos cotizaciones en tiempo real para Kusama, lo que permite el comercio activo en cualquier momento del día o de la noche

