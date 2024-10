¿Qué es Solana?

Solana es una criptomoneda lanzada al mercado en 2020 que ha sido apodada como 'la asesina de Ethereum'. En este artículo, te contamos qué es Solana y sus principales características.

Desde el lanzamiento de Bitcoin en 2009, el sector de las criptomonedas ha ido diversificándose gracias a la incorporación de nuevos títulos. Entre estos, el más destacado es Ethereum, que marcó un antes y un después con su lanzamiento en 2015 y la incorporación de la tecnología blockchain y los smart contracts (contratos inteligentes). Pero aunque Ethereum haya conseguido posicionarse como la segunda criptomoneda con mayor capitalización del mercado, existen otras divisas que también pueden ser de interés para los usuarios. Una de ellas es Solana, una cripto lanzada al mercado en 2020 que ha ido ganando popularidad en estos últimos años. Pero ¿qué es exactamente? ¿Qué es Solana? Solana es una plataforma de código abierto concebida para albergar aplicaciones escalables y descentralizadas de forma segura. Creada por Anatoly Yakovenko y lanzada al mercado en 2020, esta plataforma guarda múltiples semejanzas con Ethereum, hasta el punto de haber sido apodada como la ‘asesina de Ethereum’. Al igual que Ethereum, esta red permite a los usuarios realizar sus transacciones pagando con su criptomoneda, SOL, que puede comprarse en los principales blockchains y emplearse como una divisa real, justo como el Ether, la divisa de Ethereum. Además, también emplea los contratos inteligentes o smart contracts, lo que le permite proteger a los usuarios de posibles ciberataques. Sin embargo, Solana ofrece unas comisiones mucho más bajas que la plataforma de Buterin y puede realizar sus transacciones de forma mucho más rápida gracias a su innovador modelo tecnológico de minado, que combina el sistema ‘Prueba de Historia’ (PoH, según sus siglas en inglés) con el sistema ‘Prueba de Participación’ (PoS, según sus siglas en inglés). Gracias a esta combinación tecnológica, la red puede verificar las transacciones de forma más automatizada y, en última instancia, cubrir un mayor número de operaciones por segundo que otras redes. En total, se calcula que Solana puede cubrir unas 710.000 transacciones por segundo, tal y como apunta su Libro Blanco. Desde su lanzamiento, esta red ha ido incrementando progresivamente su popularidad y a finales de 2023 su token, SOL, se posicionó como la cuarta criptomoneda más grande por capitalización del mercado. Orígenes de la criptomoneda Solana Los orígenes de Solana se remontan a 2017, año en el que Anatoly Yakovenko, un antiguo ingeniero de Qualcomm, presentó un borrador en el que describía un nuevo método capaz de incrementar la velocidad de las redes blockchain: el protocolo ‘Prueba de Historia’ (PoH), un algoritmo capaz de crear marcas de tiempo únicas para cada uno de los bloques que se añaden a la red y que permite simplificar el proceso de validación de las transacciones realizadas por los usuarios. Para poner en práctica este nuevo concepto, Yakovenko se alió con Greg Fitzgerald, un antiguo compañero de Qualcomm, para constituir una red de pruebas (Testnet) en la que probar este protocolo. En febrero de 2018, esta Testnet vio la luz, de la mano del libro blanco oficial de la futura red. Ese mismo año, tres antiguos compañeros de Qualcomm se unieron al proyecto, que en un primer momento recibió el nombre de Loom pero que, finalmente, acabó por renombrarse a Solana Labs para evitar confusiones con otra iniciativa basada en Ethereum. En la segunda mitad del año, Solana Labs comenzó su búsqueda de financiación para poder desarrollar su red, con la que consiguió cerrar una ronda de financiación de 20 millones de dólares con Multicoin Capital en 2019. Un año después, en 2020, Solana lanzó su versión de prueba respaldada por una subasta pública de tokens en Coin List con la que generó más de 1.700 millones de dólares. Desde entonces, la red ha seguido desarrollándose y aumentando su popularidad, sustentada tanto por Solana Labs como por la Fundación Solana, una organización sin ánimo de lucro ubicada en Suiza que ofrece proporciona financiación para que la red continúe con su desarrollo. Características de Solana Como cualquier tipo de proyecto, Solana cuenta con ciertas características que la diferencian de las demás redes y proyectos cripto del mercado. Algunas de las más destacadas son: Protocolo híbrido . El gran factor que diferencia a Solana de otros proyectos cripto es su mecanismo de trabajo híbrido, que combina dos protocolos: el sistema ‘Prueba de Participación’ (PoS, según sus siglas en inglés) y el sistema ‘Prueba de Historia’, un revolucionario algoritmo desarrollado por el propio creador de Solana.

. Un posible aumento de los seguidores de esta criptomoneda podría impactar positivamente en su precio, elevándolo y atrayendo a potenciales usuarios. Evolución de los smart contracts. Al emplear los contratos inteligentes o smart contracts, el precio de Solana también puede verse afectado por la evolución de estos programas informáticos. Desde su lanzamiento en 2020, el precio de Solana ha ido cambiando con el transcurso del tiempo, llegando a alcanzar los 200 dólares a principios de este 2024. Actualmente, no obstante, este se sitúa en torno a los 150 euros.

