¿Qué es el halving de Bitcoin y cómo afecta al precio de la criptomoneda?

Tiempo de lectura: 8 minute(s)

El halving de bitcoin es un evento programado en el código de la criptomoneda que reduce a la mitad las recompensas que reciben los mineros por agregar nuevos bloques a la cadena de 'blockchain' y que sirve para regular la oferta de la famosa criptodivisa. En este artículo, exploramos qué es exactamente y qué efectos tienen sobre el bitcoin.

Cada cuatro años, los inversores de criptomonedas tienen una fecha clave en su calendario: el halving de bitcoin, un acontecimiento que impacta no solo en el precio y cotización de la famosa criptodivisa, sino también en el resto de criptomonedas del mercado. Este evento, que podría traducirse al español como “reducción a la mitad”, reduce significativamente la oferta de bitcoin y las recompensas que perciben los mineros, pero ¿qué es exactamente y cuándo es el próximo halving de bitcoin? ¿Qué es el halving de bitcoin? Para comprender el halving de bitcoin, lo primero que debemos entender es la naturaleza de la propia criptodivisa. Creado en 2009 por Satoshi Nakamoto, el bitcoin es una moneda virtual descentralizada basada en criptografía que puede transferirse a través de una red de pagos digitales y sin intermediarios. Esta criptomoneda se sustenta sobre la tecnología blockchain (cadena de bloques), que actúa como un libro contable de carácter público de todas las transacciones que se realizan en la red, y se obtiene gracias a la minería virtual, por la que se verifican y agregan todas las operaciones al blockchain. A través de estos procesos de minería virtual, se añaden bloques a la red blockchain. En estos procedimientos, los mineros, que pueden ser tanto empresas como individuos, emplean ordenadores especiales, conocidos como nodos, para resolver complejos problemas matemáticos y validar el nuevo bloque de la red blockchain. Cuando uno de los nodos resuelve el problema, esta solución se transmite al resto de ordenadores, que la validan para comprobar si es correcta. En caso de que lo sea, este bloque se añade a la red de blockchain y el minero obtiene su recompensa: bitcoins recién acuñados. De este modo, la minería no solo permite registrar las transacciones que se realizan en la red, sino también crear nuevas criptodivisas. Es decir, a diferencia de lo que ocurre con divisas tradicionales como el euro o el dólar, que son emitidos y regulados por instituciones financieras oficiales como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal de Estados Unidos, los bitcoin se generan gracias a la labor de los mineros. Sin embargo, y a pesar de ser un activo digital, el bitcoin no se puede crear de manera infinita, ya que, de lo contrario, perdería su valor. Para controlar la oferta de bitcoin, se ha dictado que el número máximo de bitcoins que pueden existir en el mercado sea de 21 millones. Y para garantizar que este máximo se cumpla, se ha establecido que cada vez que se minen 210.000 bloques se reduzca la recompensa que reciben los mineros a la mitad. Precisamente, esto es lo que se conoce como halving de bitcoin, un evento programado en el código de la criptomoneda que tiene lugar cada cuatro años y que disminuye en un 50% las recompensas que perciben los mineros de esta red. Este evento se produjo por primera vez en 2012, cuando las recompensas pasaron de 50 a 25 bitcoins, y está previsto que se produzca por cuarta vez en este 2024, reduciendo las recompensas a 3,125 bitcoins. Gracias a este proceso, se puede controlar la inflación de bitcoin, haciendo que sea más difícil obtenerlos y protegiendo, consecuentemente, su valor. ¿Por qué es importante el halving de bitcoin? El halving de bitcoin es un acontecimiento que no solo afecta a la cantidad de bitcoin que hay en el mercado, sino que también puede influir en su precio. Al reducir las recompensas que se ofrecen a los mineros, disminuye la cantidad bitcoin en circulación, lo que puede generar una sensación de escasez que aumente la demanda de la criptodivisa. Este aumento de la demanda puede traducirse en un incremento del valor de la criptomoneda. De hecho, históricamente el halving está considerado como un acontecimiento alcista que suele aumentar el precio de la criptodivisa, aunque, eso sí, no de forma inmediata, sino de forma progresiva. Además, al producirse sobre la criptomoneda más popular del mercado, el halving de Bitcoin también puede impactar indirectamente en otras criptodivisas del mercado, cuyo comportamiento tiende a imitar al del bitcoin. Consecuentemente, si el halving impulsa el precio de bitcoin, otras criptodivisas podrán ver como su propio precio aumenta. En este marco, también conviene destacar que el halving de bitcoin es un evento que suele acaparar la atención mediática y que puede atraer a futuros inversores al mercado de las criptomonedas, incrementando tanto la demanda como la volatilidad de la criptodivisa. Asimismo, también debe tenerse en cuenta que una reducción de las recompensas que se perciben por minado puede provocar una disminución en el número de mineros de la red, que podrían dejar de operar en caso de que los beneficios ya no compensen sus esfuerzos. En caso de que esto ocurriera, podría producirse una caída en la tasa de “hash” de la red, es decir, en la cantidad de operaciones que los mineros pueden realizar en su conjunto para resolver los puzzles criptográficos de la red. Además, también podría reducirse la dificultad de estos problemas matemáticos, a fin de atraer nuevos mineros. ¿Cada cuánto se produce un halving de bitcoin? Oficialmente, no hay una fecha fija para los halving de bitcoin, ya que para que este evento se produzca tiene que cumplirse la condición de que se minen 210.000 bloques. Aun así, este evento se ha producido históricamente cada cuatro años, que es el tiempo aproximado que se tarda en minar el límite máximo de bloques. En este sentido, se debe tener en cuenta que cada bloque tarda unos diez minutos en minarse, lo que implica que en un día se minan un total de 144. De media, además, se calcula que diariamente se generan unos 900 bitcoins. Teniendo en cuenta estas cifras, podemos concluir que se tardarán 1.458,3 días en minar 210.000 bloques, o lo que es lo mismo, 3,99 años. Hasta el momento, se han producido cuatro halvings de bitcoin, que han tenido lugar en 2012, 2016 y 2020 y que ha ido reduciendo las recompensas de la criptomoneda de forma progresiva. 2012 : el primer halving de Bitcoin tuvo lugar el 28 de noviembre de 2012 y cambió el pago por bloque, que hasta entonces estaba fijado en 50 bitcoins, a 25 bitcoins.

: el primer halving de Bitcoin tuvo lugar el 28 de noviembre de 2012 y cambió el pago por bloque, que hasta entonces estaba fijado en 50 bitcoins, a 25 bitcoins. 2016 : el segundo halving de Bitcoin se produjo el 9 de julio de 2016 y redujo las recompensas a 12,5 bitcoins.

: el segundo halving de Bitcoin se produjo el 9 de julio de 2016 y redujo las recompensas a 12,5 bitcoins. 2020 : el tercer halving de Bitcoin se llevó a cabo el 11 de mayo de 2020 y disminuyó las recompensas a 6,25 bitcoins.

: el tercer halving de Bitcoin se llevó a cabo el 11 de mayo de 2020 y disminuyó las recompensas a 6,25 bitcoins. 2024: el cuarto y, hasta la fecha, último halving se produjo el 20 de abril de 2024 y redujo las recompensas a 3,125 bitcoins. Siguiendo la tendencia histórica, está previsto que el próximo halving se produzca en 2028, cuando las recompensas por minado, previsiblemente, se reducirán a 1,562 bitcoins. ¿Cómo afecta el halving al precio de bitcoin? Como hemos mencionado, el halving de bitcoin no solo afectará a las recompensas por minado que perciben los mineros o al número de criptodivisas en circulación, sino que también impactará en su precio. En este sentido, y teniendo en cuenta los registros históricos, estos eventos se han traducido en un periodo alcista en el que el precio de la criptodivisa se ha visto incrementado, aunque no de forma inmediata, sino, más bien, progresiva, expandiéndose durante los meses siguientes al halving. Si observamos las rentabilidades de bitcoin en las fechas cercanas a los halving, podemos apreciar una revalorización histórica, aunque esto no implica que esta tendencia vaya a repetirse en el futuro. Cada halving es único y el bitcoin puede verse afectado por otros factores del mercado que calen en su precio. Antes de invertir, los interesados en operar en el mercado de las criptodivisas deberán tener en cuenta los riesgos asociados a este sector, extremadamente volátil, e informarse debidamente para intentar tomar las mejores decisiones. ¿Cuándo fue el último halving de bitcoin? El último halving de bitcoin tuvo lugar el 20 de abril de 2024 y redujo las recompensas de minado a 3,125 bitcoins. El precio del bitcoin, tras el evento, se ha mantenido estable en, aproximadamente, unos 64.000 dólares. No obstante, está previsto que en los próximos meses el precio de bitcoin aumente. Hasta la fecha, y desde su creación, se han emitido un total de 19,6 millones de bitcoins. ¿Cuándo es el próximo halving de bitcoin? El próximo halving de bitcoin se celebrará en 2028, en una fecha que aún debe determinarse. Previsiblemente, las recompensas de minado se reducirán a 1,562 bitcoins. ¿Cómo invertir en Bitcoin con XTB? En XTB, es posible invertir en ETPs de Bitcoin, es decir, en instrumentos financieros que imitan el rendimiento de esta criptodivisa. En concreto, en XTB contamos con dos instrumentos capaces de replicar el comportamiento de Bitcoin: BTCE.DE (Bitcoin Exchange Traded Crypto)

VBTC.DE (VanEck Bitcoin) Además, en nuestra plataforma también puedes invertir en ETFs con exposición al mercado global de criptomonedas. En este caso, eso sí, deberás tener en cuenta que los ETF no replicarán una criptodivisa concreta, sino un conjunto de ellas. El mejor ejemplo de ello es: VT0P.DE (VanEck Crypto Leaders ETN) Otra opción para invertir en criptomonedas con XTB es invertir en acciones de compañías relacionadas con la negociación y cotización de estas divisas. Dentro de este campo, podemos encontrar empresas que se benefician de las siguientes actividades: Compra y venta de estos activos : Coinbase (COIN.US), Robinhood (HOOD.US), NVIDIA (NVDA.US), MicroStrategy (MSTR.US), Advanced Micro Devices (AMD.DE)

: Coinbase (COIN.US), Robinhood (HOOD.US), NVIDIA (NVDA.US), MicroStrategy (MSTR.US), Advanced Micro Devices (AMD.DE) Minar bitcoins : Riot Platforms (RIOT.US)

: Riot Platforms (RIOT.US) Criptomonedas como medio de pago : Square (SQ.US), Mastercard (MA.US), VISA (V.US), Paypal (PYPL.US)

: Square (SQ.US), Mastercard (MA.US), VISA (V.US), Paypal (PYPL.US) Posesión de bitcoins : Microstrategy (MSTR.US)

: Microstrategy (MSTR.US) Empresas que exploran el sector cripto: Salesforce (CRM.US), Meta (META.US), Starbucks (SBUX.US), Intel (INTC.US), IBM (IBM.US), Amazon (AMZN.US), Walmart (WMT.US) Por otro lado, a través del ETF BCHN.UK, los usuarios podrán invertir tanto en estas empresas como en otras compañías del sector de manera diversificada. Antes de invertir en Bitcoin, no obstante, los usuarios deberán tener en cuenta la volatilidad propia de este sector y los riesgos intrínsicos a cualquier operación bursátil. Conocer los efectos que el halving de Bitcoin puede tener en el mercado también puede ser de utilidad de cara a tomar decisiones de inversión, aunque en todo momento se deberá tener en cuenta que los resultados históricos no tienen por qué repetirse en el futuro y que las tendencias pueden cambiar con el paso del tiempo. Un correcto análisis del mercado, una buena formación y una toma de decisiones premeditada será clave para sortear este mercado.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

FAQ ¿Qué es el halving de bitcoin? El halving de bitcoin es un evento programado en el código de la criptomoneda que tiene lugar cada cuatro años y que reduce a la mitad los bitcoins que perciben los mineros de esta red. ¿Por qué es importante el halving de bitcoin? El halving de bitcoin es un acontecimiento que no solo afecta a la cantidad de Bitcoin que hay en el mercado, sino que también puede influir en su precio. Al reducir las recompensas que se ofrecen a los mineros, disminuye la cantidad bitcoin en circulación, lo que puede generar una sensación de escasez que aumente la demanda de la criptodivisa. Este aumento de la demanda puede traducirse en un incremento del valor de la criptomoneda y puede impactar indirectamente en otras criptodivisas del mercado, cuyo comportamiento tiende a imitar al del bitcoin. Consecuentemente, si el halving impulsa el precio de bitcoin, otras criptodivisas podrán ver como su propio precio aumenta. ¿Cada cuánto se produce un halving de bitcoin? Los halving de bitcoin se producen cuando se minan 210.000 bloques. Generalmente, este suceso ocurre cada cuatro años. ¿Cuándo fue el último halving de bitcoin? El último halving de bitcoin tuvo lugar el 20 de abril de 2024 y redujo las recompensas de minado a 3,125 bitcoins. El precio del bitcoin, tras el evento, se ha mantenido estable en, aproximadamente, unos 64.000 dólares. No obstante, está previsto que en los próximos meses el precio de bitcoin aumente. Anteriormente, se habían producid tres halvings adicionales: uno en 2012, que redujo las recompensas a 25 bitcoins, otro en 2016, que las rebajó a 12,5 bitcoins, y un tercero en 2020, que disminuyó las recompensas a 6,25 bitcoins. ¿Cómo afecta el halving al precio de bitcoin? Históricamente, los halvings de bitcoin se han traducido en un periodo alcista en el que el precio de la criptodivisa se ha visto incrementado, aunque no de forma inmediata, sino, más bien, progresiva, expandiéndose durante los meses siguientes al halving. Si observamos las rentabilidades de bitcoin en las fechas cercanas a los halving, podemos apreciar una revalorización histórica, aunque esto no implica que esta tendencia vaya a repetirse en el futuro. Cada halving es único y el bitcoin puede verse afectado por otros factores del mercado que calen en su precio ¿Cuándo es el próximo halving de Bitcoin? El próximo halving de bitcoin se celebrará en 2028, en una fecha que aún debe determinarse. Previsiblemente, las recompensas de minado se reducirán a 1,562 bitcoins. ¿Cómo invertir en Bitcoin con XTB? En XTB, es posible invertir en ETPs de Bitcoin, es decir, en instrumentos financieros que imitan el rendimiento de esta criptodivisa. En concreto, en XTB contamos con dos instrumentos capaces de replicar el comportamiento de Bitcoin: BTCE.DE (Bitcoin Exchange Traded Crypto)

VBTC.DE (VanEck Bitcoin) Además, también puedes invertir en ETFs con exposición al mercado global de criptomonedas a través del ETF VT0P.DE (VanEck Crypto Leaders ETN). Otra opción es adquirir acciones de compañías relacionadas con la negociación y cotización de estas divisas. En este sentido, destacan: Compra y venta de estos activos: Coinbase (COIN.US), Robinhood (HOOD.US), NVIDIA (NVDA.US), MicroStrategy (MSTR.US), Advanced Micro Devices (AMD.DE)

Minar bitcoins: Riot Platforms (RIOT.US)

Criptomonedas como medio de pago: Square (SQ.US), Mastercard (MA.US), VISA (V.US), Paypal (PYPL.US)

Posesión de bitcoins: Microstrategy (MSTR.US)

Empresas que exploran el sector cripto: Salesforce (CRM.US), Meta (META.US), Starbucks (SBUX.US), Intel (INTC.US), IBM (IBM.US), Amazon (AMZN.US), Walmart (WMT.US) Finalmente, a través del ETF BCHN.UK, los usuarios pueden invertir tanto en estas empresas como en otras compañías del sector de manera diversificada.

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.