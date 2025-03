El yuan: ¿cuál es la historia de la moneda de China?

El yuan o renminbi es la moneda oficial de la República Popular de China y una de las divisas más importantes del mundo. En este artículo, te contamos cuál ha sido su historia.

El yuan es la moneda oficial de la República Popular de China y una de las divisas más importantes del mundo. Conocido también como renminbi (RMB), esta divisa se posiciona no solo como una de las monedas con mayor peso en la economía mundial, sino también como un instrumento de enorme interés para los inversores interesados en el mercado asiático. Pero ¿cuál es exactamente su impacto en la economía mundial y cómo ha ido evolucionando con el paso de los años? Historia y evolución del yuan El yuan o renminbi es una moneda que empezó a utilizarse de forma oficial en 1949, con la fundación del Banco Popular de China (PBOC, según sus siglas), el organismo encargado de regular las instituciones financieras de china y de controlar su política monetaria. Esta divisa se emitió por primera vez en diciembre de 1948, poco antes del final de la Guerra Civil de China, como parte de una estrategia gubernamental con la que se pretendía combatir la hiperinflación que había surgido en el país al final de la era del Kuomintang, el partido que, hasta entonces, gobernaba la región. Tras esta primera emisión, el yuan atravesó varias series de emisiones más, entre las que destacan la emisión de 1962, en la que se introdujo como moneda, y la emisión que tuvo lugar entre 1987 y 1997, siguiendo el proceso de reforma y apertura internacional que permitió impulsar la economía nacional. Antes de la introducción del yuan, sin embargo, el sistema monetario de China pasó por varias fases, las cuales sirven como base para el origen de su divisa oficial. Este sistema se remonta a la época del Neolítico, en la que empezaron a utilizarse las conchas marinas como método de cambio en las transacciones comerciales. Tras estos primeros intercambios, que dieron paso al trueque de otros objetos, durante el reinado del emperador Qin Shi Huang (260-210 a.C.) se introdujo una moneda de cobre uniforme, con la que se unificó el sistema monetario del país. Esta primera unificación fue seguida con la introducción del antiguo yuan, una moneda inspirada por el peso español, que por aquel entonces tenía gran relevancia en el sudeste asiático, y que vio la luz en 1889. Finalmente, en 1949 este antiguo yuan fue sustituido por el actual y, en 1955, se estableció que el nuevo yuan tendría el mismo valor que 10.000 de los yuanes antiguos. El yuan y su papel en la transformación del sistema financiero global En las últimas décadas, China ha llevado a cabo políticas para promover la internacionalización del yuan. El objetivo ha sido reducir la dependencia del dólar estadounidense y del binomio ​​dólar-euro en el comercio internacional. Esta estrategia se ha sustentado sobre tres pilares: Acuerdos bilaterales de intercambio de divisas.

Inclusión del yuan en la cesta de Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2016.

(DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2016. Creación del Sistema de Pago Interbancario Transfronterizo (CIPS), una alternativa al sistema SWIFT dominado por el dólar que facilita las transacciones internacionales en yuanes. ¿Cómo afecta la internacionalización del yuan a los mercados? Con esta política de internacionalización, la presencia del yuan en los ​mercados financieros internacionales ha ido creciendo, lo que ha traído varias consecuencias, entre las que destacan: Diversificación de reservas . Países como Rusia e India han aumentado sus reservas en yuanes, tratando también de reducir su exposición al dólar.

. Países como Rusia e India han aumentado sus reservas en yuanes, tratando también de reducir su exposición al dólar. Comercio bilateral . China ha logrado acuerdos para realizar transacciones comerciales directamente en yuanes con diversos países, reduciendo así los costes asociados al cambio de divisas.

. China ha logrado acuerdos para realizar transacciones comerciales directamente en yuanes con diversos países, reduciendo así los costes asociados al cambio de divisas. Inversión extranjera. La apertura gradual del mercado chino ha atraído a inversores internacionales interesados en activos denominados en yuanes. Aun así, hay ciertos desafíos, como los controles de capital y la conversión limitada del yuan, que aún limitan su plena aceptación global. Relación entre la economía china y la fortaleza del yuan La fortaleza del yuan está estrechamente ligada al desempeño económico de China. Un yuan fuerte refleja una economía fuerte, pero también puede afectar la competitividad de las exportaciones chinas, ya que encarece sus productos en el mercado internacional. Por otro lado, un yuan débil puede estimular las exportaciones pero encarecer las importaciones, afectando a la balanza comercial. Las políticas monetarias y fiscales del gobierno chino tratan de equilibrar estos factores para mantener la estabilidad económica. Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente De cara a invertir, se debe tener en cuenta que los tipos de cambio de esta divisa fluctúan en función de factores económicos y políticos, por lo que es recomendable mantenerse al día de la actualidad económica y de todos los acontecimientos que puedan afectar no solo al mercado de divisas, sino a la totalidad de los mercados. El impacto del yuan digital en el comercio global Con el boom del mundo online, la divisa de China también ha visto surgir oportunidades. Así nace el yuan digital, o e-CNY, que es una moneda digital emitida por el Banco Popular de China. Su objetivo es modernizar el sistema de pagos y reducir la dependencia del efectivo. A diferencia de las criptomonedas descentralizadas, el yuan digital está respaldado por el estado y se integra en las plataformas de pago existentes como Alipay y WeChat Pay. Su adopción podría facilitar transacciones más rápidas y seguras, tanto a nivel nacional como internacional, y posicionar a China como líder en innovación financiera digital. ¿Puede el yuan convertirse en moneda de reserva mundial? Aunque el yuan ha reforzado su presencia en las reservas internacionales, aún representa una fracción menor en comparación con el dólar. Para que el yuan se convierta en una moneda de reserva global, China tendría que: Implementar reformas que incluyan la liberalización de su cuenta de capital.

Garantizar una mayor transparencia en su sistema financiero. Además, la confianza de la comunidad internacional en la estabilidad económica y política de China es crucial para este objetivo y, en este punto, todavía se confía más en el dólar. El yuan es una moneda de creciente influencia en la economía global que aún enfrenta ciertos desafíos. A la hora de invertir, deberemos tener clara cuál es la situación de la divisa a escala global y valorar si encaja tanto con nuestros objetivos como con nuestro nivel de tolerancia al riesgo. De este modo, podremos desarrollar la estrategia de inversión más adecuada para nuestro perfil.

