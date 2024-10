¿Qué es el EUR/USD?

Tiempo de lectura: 3 minute(s)

¿Te interesa la política y seguir las noticias de las principales economías occidentales? Te contamos como se perfila el par EUR/USD por si estás interesado en invertir.

Europa y Estados Unidos han sido pilares de la economía global desde hace cientos de años, a pesar del emergente poder de China. Ambas economías están estrechamente unidas en cuanto a materias primas a pesar de que la Reserva Federal de EEUU lleva a cabo una política monetaria independiente de la del Banco Central Europeo. El EUR/USD es una de las divisas más operadas activamente del mundo, y el mercado del Forex es el mayor del mundo con un volumen diario total de hasta 6,5 trillones de dólares, y una estimación de valor total del mercado de 2400 billones de dólares. En comparación, el valor de la capitalización de mercado de todas las empresas en el mercado ronda los 100 billones de USD, de los cuales más de la mitad es el valor de las empresas en el mercado de acciones de EEUU. Las cotizaciones de EUR/USDse ven influenciadas por muchos pares macroeconómicos y factores de pares de divisas. En este artículo te presentamos los principales que dan forma al tipo de cambio del EUR/USDy te decimos cómo empezar a invertir en el EUR/USD. ¿Qué factores afectan al EUR/USD? Los pares de divisas comparan la fortaleza de las economías agregando toda la información sobre ellas, valorando los riesgos y las perspectivas individuales. El par EUR/USD compara las economías de la Unión Europea (países que están en la Unión Monetaria Europea y han adoptado el euro) con los Estados Unidos de América y, por lo tanto, cualquier cosa que afecte a cualquiera de las economías se refleja en el par EUR/USD. Los movimientos y decisiones que fortalecen al dólar pueden hacer que el EUR/USD caiga. Los movimientos y decisiones que fortalecen el euro pueden hacer que suba el valor del EUR/USD. Aunque el par no solo incide en los datos económicos más importantes, sino que esos son uno de los factores clave gracias a las publicaciones cíclicas. Éstos incluyen: Decisiones de los bancos centrales (FED,ECB) (tipos de interés, rendimientos de los bonos del Tesoro)

Inflación IPC de EE. UU., EMU (Unión Monetaria Europea)

Datos de crecimiento del PIB

Índice de Gerentes de Compras

Datos del mercado laboral

NFP (Nóminas No Agrícolas) e Índice de Manufactura ISM

Índice de sentimientos del consumidor de EE. UU. de la Universidad de Michigan

Sentimiento económico ZEW, índice de clima empresarial de Alemania IFO

Conference Board Cualquier movimiento, decisión política y la situación geopolítica pueden afectar al euro y hacer que suba el EUR/USD. La incertidumbre geopolítica afecta a ambos pares de divisas de manera importante. Así lo ha demostrado la guerra de Ucrania y la dependencia energética que pesa sobre la economía de la Unión Europea en 2022. Los movimientos y decisiones que fortalecen al dólar pueden hacer que el EUR/USD caiga. Los movimientos y decisiones que fortalecen el euro pueden hacer que suba el valor del EUR/USD. Otro factor que puede afectar a este par de divisas es la incertidumbre geopolítica. Estados Unidos y la Unión Europea son importantes socios comerciales, y los inversores suelen prestar atención a la relación entre estos bloques al realizar un seguimiento de los precios de las divisas. La inestabilidad puede tener un impacto significativo en el valor del EUR/USD. Finalmente, dado que las economías de EE.UU. y la UE dependen en gran medida de la industria privada, incluso el desempeño de los principales índices bursátiles regionales en EE.UU. y Europa puede hacer que el valor del euro suba o baje frente al dólar. El EUR/USD también puede verse afectado indirectamente por la salud de los índices bursátiles. Los discursos de los jefes de los bancos centrales y sus miembros pueden tener un impacto muy significativo en el EUR/USD, porque los bancos centrales marcan la dirección de la política monetaria. Los bancos centrales también fijan los tipos de interés que, según la teoría económica de Fisher, afectan a los tipos de cambio. Por ejemplo, si los tipos de interés en los EE. UU. están aumentando y se encuentran en niveles más altos que en la zona euro, el USD debería ser más fuerte que el EUR, lo que se reflejará en el tipo de cambio. Todo inversor debe ver que las sesiones bursátiles afectan la volatilidad de los pares de divisas. Los datos más importantes se publican durante las sesiones americana y europea, la volatilidad durante la sesión asiática es baja, de manera similar alrededor del mediodía hora local, cuando los inversores suelen tomarse una pausa para almorzar. La volatilidad también aumenta al comienzo de la sesión de EE.UU. y al final de la sesión europea.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.