Tiempo de lectura: 22 minute(s)

Forex para principiantes

Forex para principiantes / Fundamentos del mercado Forex

El mercado Forex o mercado de divisas puede parecer difícil y complicado para los inversores principiantes y, por lo tanto, debe destacarse desde el principio que es mucho más fácil comprenderlo de lo que creen los inversores inexpertos. Sin embargo, a diferencia de la opinión popular, el Forex no es una forma de ganar millones en un día, semana o mes. Las expectativas poco realistas son uno de los mayores problemas de los inversores principiantes, junto con la falta de preparación, conocimiento y estrategia adecuados.

Este artículo intenta presentar los fundamentos del mercado Forex de una manera que le permitirá abrir una cuenta demo gratuita, así como concluir las primeras transacciones de prueba con plena conciencia de lo que está haciendo y por qué.

¿Qué es el Forex?

El Forex o FX (Foreign Exchange), es el mercado internacional de divisas, aquel con más alto volumen de inversores y mayor liquidez del mundo. Aunque su función inicial solía ser la de racionalizar la cobertura del riesgo cambiario y monetario en el comercio exterior, actualmente la mayoría de las transacciones se cierran en este mercado, lo que representa aproximadamente un tercio del total de las mismas; el 90% de ellas, son con carácter especulativo. Esto significa que la motivación oculta tras la mayoría de las transacciones es la generación de ingresos a través de la previsión adecuada y el uso estratégico de las fluctuaciones de precios.



El mercado de divisas es un mercado OTC (Over The Counter), es decir, un mercado bursátil no registrado, lo que significa que no tiene una sede o ubicación específica (no está centralizado como, por ejemplo, las bolsas de Nueva York o Londres), sino que se crea mediante un gran número de transacciones singulares concluidas entre múltiples entidades.

Los principales participantes en el mercado de divisas son las grandes instituciones financieras (bancos y fondos de inversión). Sin embargo, los interminables avances han hecho que las tecnologías e información que antes sólo estaban al alcance de los "grandes jugadores" sean fácilmente accesibles para casi todo el mundo; en la práctica, lo único que se necesita es acceso a Internet.

Términos básicos de Forex

Si está empezando su aventura en el mercado financiero y su objetivo es la participación activa en el mercado de divisas, el primer paso que debe dar es aprender los términos básicos relacionados con este mercado, así como los mecanismos que lo rigen. Esta etapa es importante, ya que encontrará palabras y términos cuya comprensión adecuada es crucial para invertir desde los primeros momentos en el mercado financiero.

¿Qué es un par de divisas?

Los pares de divisas se componen de:

- La moneda base (primera del par)

- La moneda cotizada (segunda del par)

Su precio (tipo de cambio) es su relación mutua, es decir, si el tipo de cambio del EUR/PLN es de 4,2705, significa que 1 euro = 4,2705 zloty. Recuerde que el tipo de cambio del par de divisas siempre se denomina en la moneda cotizada, por ejemplo: si el precio del EUR/USD se denominará en dólares americanos, mientras que el precio del EUR/GBP se denominará en libras esterlinas

Convencionalmente, los pares de monedas se dividen en:

Principales - incluyen las monedas de las economías más grandes del mundo (por ejemplo, EUR/USD, GBP/USD o USD/CHF);

Secundarios - incluyen monedas de menor importancia global (por ejemplo, CAD/CHF, NZD/JPY, EUR/SEK)

Emergentes - pares de divisas exóticas en las que una de ellas suele corresponder a un país de mercado emergente (por ejemplo, USD/RON, EUR/PLN, USD/CZK).

¿Qué es un pip? ¿Qué es un punto?

Según la definición clásica, un pip (pips) es el la unidad mínima de variación del precio del instrumento financiero. Esta definición se formuló en los tiempos en que la mayoría de los pares de divisas se observaba hasta un cuarto decimal y, por lo tanto, un pip es 0,0001. Actualmente, la mayoría de las divisas se cotizan con el 5º decimal y el cambio de precio en 0,00001, es decir, la décima parte de un pip, se denomina punto.

NOTA: Una excepción a la regla son los pares con el yen japonés (JPY) - se citan hasta el tercer decimal - en este caso, el punto es igual a 0,01 y el punto es igual a 0,001.

Ejemplo:

Si el EUR/USD refleja una variación de precio, por ejemplo desde 1.11000:

a) 1 pip, significa que aumentará a 1.11010 (1.11000 + 0.0001)

b) 1,5 puntos, es decir, 15 puntos, aumentará a 1,11015 (1,11000 + 0,00015).

¿Qué son los precios “bid” y “ask”?

Como ya hemos mencionado, el tipo de cambio del par de divisas siempre se compone de dos precios: precio de venta (bid) y precio de compra (ask). Debe recordar que las operaciones de venta se abren siempre al precio BID (y se cierran al precio ASK), mientras que las operaciones de compra se abren al precio ASK (y se cierran al precio BID).

Ejemplo:

Si la cotización del PLN muestra precios de 1512,60/1512,95, significa que la transacción de compra se concluirá al precio de 1512,95, mientras que la transacción de venta lo hará al precio de 1512,60.

NOTA: La mayoría de los gráficos de precios reflejan por defecto el precio de la oferta.

Posiciones largas y cortas en Forex

Distinguimos dos tipos de posiciones en el mercado Forex:

Posición larga - es una transacción de compra, es decir, la posición refleja beneficios cuando el precio del instrumento aumenta, y pérdidas cuando el precio del instrumento disminuye

Posición corta - es una transacción de venta, es decir, la posición refleja beneficios cuando el precio del instrumento disminuye, y pérdidas cuando el precio del instrumento aumenta







Ejemplo:

La posición larga GBP/USD es la conclusión de una transacción que consiste en la compra de libras esterlinas por dólares americanos. Esto significa que el aumento del precio del par GBP/USD (es decir, el aumento del valor de GBP en relación con USD) se traducirá en un beneficio en nuestra posición, mientras que la disminución del tipo de cambio GBP/USD lo hará en pérdidas.

¿Qué es el spread?

El spread es la diferencia entre el precio de la oferta y el de demanda. Es uno de los costes en los que incurre el operador al abrir la posición (adicionalmente, en el caso de varias cuentas o ciertos grupos de instrumentos, como acciones, ETFs o contratos de criptodivisas, también se puede cobrar una comisión). El valor del diferencial resulta principalmente de la liquidez del instrumento dado, y cuanto mayor sea la liquidez, menor será el valor del diferencial (y menores los costes de negociación del instrumento dado). Hay que recordar que el spread no es un valor constante y puede cambiar dinámicamente, por ejemplo, el spread del EUR/USD durante una sesión europea será mucho más alto que durante una sesión asiática y, por lo tanto, operar con este instrumento durante la sesión en Londres debería ser más barato.

¿Qué es un punto swap?

El swap, al igual que el spread, es uno de los costes de transacción en el mercado de divisas. A diferencia del spread, los puntos swap se cobran todos los días a medianoche, y no cuando se abre la posición. El valor de los puntos swap resulta de la diferencia de porcentajes de revalorización (en el caso de las divisas) o de los costes de almacenamiento (por ejemplo, en el caso del oro).

¿Qué es un lote?

El lote es una unidad estándar que determina el volumen de transacciones en el mercado de divisas.

1 lote es el equivalente a 100 000 unidades de la moneda base (primero del par).

1 Minilote (0,1 lote) y 1 Microlote (0,01 lote) son 10.000 y 1.000 unidades de moneda base, respectivamente.

Ejemplo:

La transacción de compra de 1 lote para EUR/USD es una transacción de compra de 100.000 euros con dólares americanos. La transacción de venta de 0.1 lote por EUR/USD es una transacción de venta de 10.000 euros con dólares americanos.

Apalancamiento financiero - ¿Qué es y cómo funciona?

El apalancamiento financiero es un mecanismo puesto a disposición por los brókers (y otros), que permite la apertura de una posición pese a disponer de una cantidad (o porcentaje) inferior a su valor.

Nota: El apalancamiento financiero permite la apertura de posiciones relativamente más altas en relación con el capital poseído, si bien el uso no razonable de este mecanismo puede aumentar enormemente el riesgo de la inversión y dar lugar a pérdidas.

Ejemplo:

El apalancamiento de 1:30 permite la apertura de posiciones utilizando un depósito 30 veces menor que el valor nominal de la transacción dada. Con tal apalancamiento, una transacción de 1 minuto para el EUR/USD (0,1 lote, es decir, 10.000 euros) requiere un depósito de cobertura de 333 euros (10.000 * 1/30). El apalancamiento de 1:100 permite la apertura de posiciones utilizando un depósito 100 veces menor que el valor de la transacción dada. En tal caso, una transacción de 0,5 lotes (es decir, 50.000 euros) para el EUR/USD requiere un depósito de cobertura de 500 euros (50.000 * 1/100).

Detalles de la cuenta - ¿qué significan los términos particulares?

Balance - cantidad de fondos en nuestra cuenta de inversión (excluyendo las posiciones abiertas). El saldo cambia sólo después de que cerramos la posición abierta y cuando su valor aumenta o disminuye, es fundamentalmente a causa del resultado de dicha posición.

Equidad - cantidad de fondos en nuestra cuenta de inversión, teniendo en cuenta las posiciones abiertas.

Margen - suma de los depósitos de cobertura (garantías) recaudados para las posiciones abiertas.

Margen libre - cantidad de fondos en nuestra cuenta que podemos usar para abrir nuevas posiciones (liquidez).

Nivel de margen - este es un índice que ayuda en la gestión de riesgos. Es una relación del capital propio con el depósito de cobertura cobrado y, por lo tanto, su valor resulta del siguiente cálculo: Nivel de margen = (Capital propio / Margen) x 100%.

Margin Call y Stop Out

El aviso de margen insuficiente tiene lugar cuando el nivel del mismocae por debajo del 100% - a partir de entonces, hasta que el margen libre aumente de nuevo por encima de este valor, el operador no puede abrir nuevas posiciones. El aumento del nivel de margen puede ser el resultado de un aumento del capital (por ejemplo, un depósito adicional en la cuenta) o una disminución del margen (por ejemplo, el cierre de la posición y la liberación de una parte del depósito de cobertura).

Stop Out es una solución aplicada por el bróker cuando la operativa del inversor comienza a generar pérdidas peligrosamente altas en relación con el capital depositada. aviso de margen insuficiente se activa cuando el nivel de margen cae por debajo del 50% - el bróker cierra automáticamente la orden que está generando mayor pérdida y, en la práctica, libera una parte del depósito de cobertura, reduciendo simultáneamente el margen y aumentando el nivel de margen.

¿Qué es el broker de Forex?

El Broker de Forex es una institución financiera que permite a los clientes minoristas (entre otros) invertir en los mercados financieros a través de plataformas de trading online. Para que se le permita operar, todo corredor debe tener una licencia de la autoridad de supervisión financiera competente y ofrecer sus servicios de conformidad con la ley y los reglamentos vigentes.

Distinguimos 3 modelos principales de operación del bróker de Forex:

Market Maker (MM) - el tipo de bróker más común. En este modelo, el corredor actúa como contrapartida de las transacciones.

Straight Through Processing (STP) - un modelo en el que las órdenes del cliente se hacen directamente al proveedor de liquidez, que puede ser un banco, una institución financiera, una gestora de inversión, etc. En este caso, el bróker actúa como mero agente en la transacción, siendo los proveedores de liquidez quienes deben ofrecer el precio real de mercado de la orden a los clientes.

Red de Comunicación Electrónica (RCE) - es el tipo de bróker menos popular y frecuente, en contraposición al Market Maker. La Red de Comunicación Electrónica es un modelo en el que el bróker es un agente (similar a STC) y la orden del cliente es transferida por el mismo a la llamada Red de Comunicación Electrónica, es decir, una plataforma especial que conecta a los proveedores de liquidez con los receptores.

¿Qué modelo de broker es mejor?

Aunque todos los tipos de corredores están actualmente disponibles para los clientes minoristas en la misma medida, la mayor popularidad, y no sin razón, la disfrutan los corredores del tipo MM. Esto se debe, entre otras cosas, a que éstos exigen un menor número de requisitos en cuanto al valor de los fondos depositados y el valor mínimo de los pedidos, y el progreso tecnológico eliminó la mayoría de las diferencias "técnicas" entre este tipo y los brókers de tipo ECN/STP. Las diferencias son tan nimias en la actualidad que son casi imperceptibles en la operativa diaria.

Es difícil decir qué modelo es el mejor, pero el bróker de Forex más adecuado para los principiantes parece ser el modelo Market Maker, ya que es, por ejemplo, más accesible para aquellos cuyo patrimonio inicial no es muy alto.

¿Cómo elegir el broker de Forex? - una guía para principiantes

La elección del bróker de Forex suele ser una lucha para los inversores principiantes - hay muchas entidades que ofrecen sus servicios en el mercado, pero su calidad no siempre es buena. Por ello, es una buena idea analizar la oferta del corredor y encontrar respuestas a varias preguntas básicas pero importantes.

¿Está regulado el corredor, por quién y está cubierto por un sistema de compensación?

Una regulación legal adecuada y la posesión de una licencia son sin duda las condiciones más importantes que debe cumplir el bróker - tenemos que estar absolutamente seguros de que los fondos que estamos confiando a la compañía de inversiones son seguros. La tarea de la autoridad de supervisión competente es controlar a las entidades del mercado financiero para garantizar la estabilidad, la seguridad y el buen funcionamiento del mercado, así como proporcionar a los inversores la máxima protección de sus fondos e intereses.

Si el bróker tiene una licencia, también debe comprobar qué autoridad la ha concedido - por ejemplo, una licencia concedida por la autoridad de supervisión del Reino Unido (Autoridad de Conducta Financiera - FCA) tiene una importancia incomparablemente mayor que una licencia de las Islas Feroe o las Islas Marshall.

Otro asunto que vale la pena comprobar es si nuestros fondos están protegidos y si estamos cubiertos por el llamado sistema de compensación.

El bróker XTB es una institución internacional y, por lo tanto, está autorizado por varias autoridades de supervisión financiera:

KNF (Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia) - Polonia

FCA (Autoridad de Conducta Financiera) - Reino Unido

CySEC (Comisión de Valores y Bolsa de Chipre) - Chipre

IFSC (Comisión de Servicios Financieros Internacionales) - Belice

Tres de estas autoridades supervisoras tienen sus sistemas de compensación y estos son:

KDPW (bajo KNF) - la cantidad máxima de fondos cubiertos por la protección es de 20.100 euros (o su equivalente en cualquier otra moneda)

FSCS (bajo FCA) - la cantidad máxima de fondos cubiertos por la protección es de 50.000 libras esterlinas (o su equivalente en cualquier otra moneda)

ICF (bajo CySEC) - la cantidad máxima de fondos cubiertos por la protección es de 20.000 euros (o el equivalente en cualquier otra moneda)

La protección de saldo negativo es lo último pero no lo menos importante que hay que comprobar - un corredor de confianza debe ofrecer este tipo de protección. Como su nombre indica, es un mecanismo incorporado en la oferta del bróker con objeto de que las posibles pérdidas en una mala inversión no excedan la cantidad de fondos en la cuenta de inversión del cliente.

¿El servicio de atención al cliente habla su idioma?

La calidad del servicio al cliente del bróker es muy importante. Sin embargo, es un elemento de la oferta muy difícil de verificar antes de abrir la cuenta real. Por eso debemos asegurarnos de que el servicio de atención al cliente pueda comunicarse con nosotros en nuestro idioma. Es especialmente importante en situaciones urgentes, como cuando la plataforma no puede hacer una orden y hay que contactarles por teléfono.

En el caso del XTB, el Departamento de Atención al Cliente está compuesto por varias docenas de especialistas que hablan más de 16 idiomas. Puede contactar con el Servicio de Atención al Cliente de lunes a viernes, las 24 horas del día, por correo electrónico, teléfono, chat del sitio web o en la plataforma xStation.

¿Cuáles son los costes? (margen/comisiones/apertura de cuenta/depósito-retiro)

En el caso de un corredor de divisas, estamos tratando con dos categorías de costes potenciales:

Costes de transacción - spread, comisiones sobre pedidos, honorarios por mantenimiento de posiciones

Gastos generales: comisiones por retiros, depósitos, conversión de divisas, apertura y cierre de cuentas.

XTB es una empresa excepcionalmente transparente - todos los costes de transacción se publican en el sitio web, en las especificaciones de los instrumentos y en la plataforma comercial de la xStation, por ejemplo, en la ventana de nuevas órdenes..

En cuanto a los costes adicionales, la apertura y el cierre de la cuenta en XTB son gratuitos, de manera similar a la conservación de su cuenta, siempre que sea un inversor activo, es decir, que tenga una posición abierta o haya realizado al menos una transacción en los últimos 365 días

El corredor tiene una plataforma adecuada para mí?

Otro paso importante en la selección del corredor es comprobar si su plataforma comercial nos conviene, es decir, si nos gusta el software para negociar en los mercados financieros a través de Internet. Una buena plataforma de inversión para un inversor principiante es una plataforma que

está altamente testeada y disponible para varios dispositivos y sistemas (incluyendo los móviles),

tiene una interfaz legible e intuitiva,

pone a disposición del inversor un conjunto de herramientas sencillas para el análisis de los gráficos,

permite la apertura de pequeñas transacciones, por ejemplo, microlotes,

tiene una calculadora de inversiones incorporada.

¿Hay algún material educativo adicional?

El aprendizaje continuo es uno de los muchos elementos necesarios para tener éxito en el mercado. Por lo tanto, es bueno comprobar si el bróker de Forex ofrece algún material educativo adicional en nuestro idioma.

XTB ofrece muchos contenidos educativos, incluyendo:

Curso en línea - un curso de formación integral dirigido a principiantes - disponible en el sitio web de XTB. Está dividido en 3 módulos (principiante, intermedio y avanzado), cada uno de ellos correspondiente a varias docenas de lecciones, resumidas con un breve test.

Seminarios web diarios - el experimentado equipo de analistas de XTB se asegura de que recibas información sobre la situación actual del mercado. Para más información sobre el programa de charlas en vivo, haz clic en este enlace.

Informes, libros electrónicos y una completa videoteca: nuestros especialistas suministran regularmente diversos tipos de materiales educativos en forma de informes o libros electrónicos educativos, y los vídeos de capacitación disponibles en la plataforma xStation son siempre material de alta calidad. Cada inversor encontrará algo en los vastos recursos educativos que le convenga, ya que prestamos la misma atención a los temas propios de los principiantes que a los de los comerciantes más experimentados.

Conferencias y otros eventos en vivo - uno de los eventos periódicos y regulares es la jornada de clases magistrales - un evento excepcional y el más grande de su categoría - para todas las personas interesadas en las inversiones. La masterclass de 2019 acogió a 11 expertos de renombre de la escena comercial polaca, entre ellos Trader21, Grzegorz Moskwa o Rafał Glinicki.

Forex - Consejos para principiantes

No existe un conjunto universal de consejos o reglas que nos den una garantía de beneficio y éxito en las inversiones. Analizando los errores más comunes de los comerciantes principiantes, podemos establecer varias reglas básicas que aumentarán la probabilidad de que nos unamos al grupo de élite de los inversores principiantes en el futuro.

Aprender los términos básicos y entender los mecanismos de mercado - no dejes que nada te sorprenda

La falta de una preparación adecuada en la materia es probablemente el error más común de los inversores principiantes. La inversión en el mercado Forex puede ser una forma muy dinámica de especulación en la que el inversor a veces tiene que tomar la decisión en cuestión de segundos. Por eso es tan importante comprender y conocer bien los términos y mecanismos básicos del mercado para actuar con rapidez y, lo que es más importante, de manera óptima en base a la situación del mercado. Aunque las calculadoras de inversión incorporadas a la plataforma se están convirtiendo en un estándar, las "matemáticas básicas de Forex", por ejemplo, cómo calcular el valor de un pip o de los puntos de intercambio, son conceptos que hay que conocer.

Empieza a aprender definitivamente con nuestra plataforma, usando la cuenta demo

El mercado de divisas puede parecer engañosamente simple y previsible para los principiantes, lo que hace que muchas personas abran la cuenta real rápidamente para aprender en la práctica. Sólo después de que el primer depósito llegue a cero, encontramos el tiempo para reflexionar sobre ello - para buscar el estilo de inversión y la estrategia adecuada para nosotros y para aprender a utilizar la plataforma de comercio. La probabilidad de éxito en el mercado Forex puede aumentar si comienza su aventura desde una cuenta de demostración, conociendo la plataforma de transacciones, sus puntos fuertes y débiles. La siguiente etapa de desarrollo debería ser el aprendizaje de varias estrategias de inversión que se adapten a nuestro estilo de inversión - si usted no tiene mucho tiempo para la operativa, por ejemplo, sólo hasta tarde en la noche o temprano en la mañana, debe centrarse en las estrategias a mediano y largo plazo que definitivamente debe probar utilizando una cuenta demo. Sólo después de la debida preparación podemos abrir con seguridad una cuenta real, recuerde que al principio no hay que cargar con depósitos excesivamente altos, como se explica más adelante en el artículo. Contrariamente a las apariencias, nuestra aventura con las cuentas demo no debería terminar aquí porque cada vez que cambiamos algo en nuestra rutina de operaciones (horas de operación, estrategias, instrumentos, etc.), deberíamos volver a la demo y tratarla como un sitio de experimentación.

Fórmate - el mercado sigue desarrollándose, tú también tienes que hacerlo.

El mercado Forex es creado por personas - inversores individuales, comerciantes de grandes bancos y compañías de inversión, o algoritmos de comercio escritos por personas. Por ello, este mercado sigue desarrollándose dinámicamente y las estrategias y sistemas que generaban ingresos en el mercado hace varios años pueden ser ahora completamente inútiles - por lo tanto, es muy importante no dormirse en los laureles y seguir aprendiendo, familiarizándose con nuevas estrategias y mercados. También es importante observar su comportamiento mientras opera, y volver a analizar sus movimientos, especialmente los que generan pérdidas. Esto puede hacerse, por ejemplo, formulándose las preguntas adecuadas después de algún tiempo, por ejemplo:

¿Leímos bien la señal de entrada en el gráfico?

¿Actuamos por las emociones, bajo la influencia de una "electrizante noticia de mercado"?

¿Quizás el TP que colocamos estaba demasiado lejos del precio de apertura, o el SL a poca distancia del mismo?

A nadie le gusta aprender de sus propios errores, pero no habrá milagros - sólo la autocrítica y la mejora de sus debilidades como inversor pueden traer los resultados en forma de reducción del número de transacciones fallidas, lo que se traduce en una mejora de nuestros resultados.

Restringir el tiempo de comercio - empezar con inversiones a medio o largo plazo

Como ya hemos mencionado - si no tiene mucho tiempo para operar, empiece con las inversiones a medio y largo plazo y analice los gráficos usando los intervalos H4+. ¿Por qué? El Forex puede ser bastante excitante para los principiantes y las emociones, ya sean positivas o negativas, nunca son un buen consejero cuando se trata de invertir su dinero. Usted puede protegerse fácilmente contra ello - todo lo que necesita hacer es fijar la hora del día en la que pasa 15 minutos analizando los mercados y controlando las transacciones abiertas, limitando así el número de situaciones en las que podemos cometer un error innecesario. Invirtiendo en intervalos más largos, podemos estar casi seguros de que ninguna fluctuación repentina del mercado nos tomará por sorpresa. Gracias a esto no tendremos que vigilar constantemente nuestra posición y nunca actuaremos en condiciones en las que sólo tenemos momentos para tomar la decisión adecuada. Por si acaso, cabe recordar las órdenes SL y TP. Gracias a ellas, seguramente no se perderá el momento en que se planeó el cierre de la transacción con una pérdida aceptable o un beneficio esperado.

Familiaricese con el mercado y las emociones - empiece a operar en una cuenta real a partir de pequeños depósitos y transacciones

Un valor de posición inadecuado en relación con el patrimonio suele ser una de las razones más comunes por las que los principiantes en Forex comienzan a traspiés su aventura con una cuenta real. Comerciando en el mercado usando microlotes, definitivamente no nos haremos millonarios de la noche a la mañana, pero seguramente ganaremos el tiempo y la experiencia necesaria para lidiar con emociones como la codicia o el miedo y, además, comenzaremos a construir los cimientos para aprender a manejar el riesgo asociado a la inversión de manera adecuada. Además, independientemente del nivel de experiencia y conocimiento, recuerde siempre una regla muy importante: invierta sólo su propio dinero y nunca deposite en su cuenta de inversión más de lo que pueda perder.

Psicología del trading en Forex - para principiantes

Desafortunadamente, cuando el dinero entra en juego, se activan dos emociones humanas primarias: la codicia y el miedo. No importa cuál de ellas esté ganando en un momento dado, debemos recordar que ambas son malos consejeros de inversión. Es difícil liberarse completamente de las emociones, pero se puede limitar su impacto destructivo en la operativa estableciendo reglas precisas y observándolas de manera consistente, por ejemplo:

acójase a la estrategia adoptada, siempre y cuando funcione

no se distraiga - concéntrese en varios activos

adhiérase a los principios de gestión de riesgos adoptados

Obviamente, los principios anteriores son sólo ejemplos, y la psicología del trading abarca un amplio terreno. Para más información sobre este tema, lea el artículo "Psicología del trading y operativa en el mercado de divisas - los errores más comunes".

Gestión del riesgo en Forex - para principiantes

La gestión del riesgo en el mercado de divisas es un elemento inherente y extremadamente significativo del comercio, y cuanto mayor sea el riesgo que asumimos, mayor será la recompensa (beneficios) o la pérdida potencial.

La adecuada relación beneficio/riesgo

Antes de la apertura de la transacción, siempre debemos determinar el nivel en que se va a cerrar con una pérdida y cuándo se va a cerrar con una ganancia. Luego, debemos medir la relación beneficio/riesgo, donde el riesgo es la cantidad que podemos perder en la transacción y el beneficio es el valor que podemos ganar. Es difícil decir cuál es la relación beneficio/riesgo óptima, pero parece que la relación 3:1 es el mínimo absoluto, ya que nos da la oportunidad de ganar tres veces más de lo que podemos perder en la transacción dada.

Usar Sl y TP de forma consistente

Al abrir una orden, tenemos que determinar tanto la pérdida aceptable como la ganancia que nos satisfaga, y cubrir la transacción inmediatamente después de su conclusión, estableciendo los niveles adecuados de SL y TP. Las órdenes de este tipo nos protegen de pasar por alto el momento de la salida de la posición, pero también son de gran ayuda para atenerse a los objetivos que se fijaron antes de abrir la posición, cuando no estaba generando emociones adicionales.

Use el apalancamiento con precaución

El apalancamiento financiero definitivamente tiene sus ventajas, pero usado imprudentemente, puede ser un mortal enemigo para el inversor. Por ello, su uso requiere precaución y atención, lo que básicamente significa no utilizar todo el capital disponible en la cuenta en forma de margen (garantía). Esto nos da más tiempo para reaccionar si la situación en el mercado es desventajosa para nosotros y más "espacio" para sobrevivir a las pérdidas potencialmente acumuladas. Recuerde que cuanto mayor sea la parte de nuestro capital comprometido en la transacción, más se aproxima el nivel de margen al 50%, es decir, el valor que desencadena el mecanismo de protección Stop Out (el cierre automático de nuestra posición que genera las mayores pérdidas).