Gestionar la psicología del trading

Tiempo de lectura: 2 minute(s)

Gestión del riesgo - Gestionar la psicología del trading

El trading puede llegar a ser emocionante a la par que difícil, especialmente cuando los precios se mueven rápidamente y usted ve como sus ganancias o pérdidas fluctúan. El impacto emocional puede llevarlo a realizar operación impulsiva, donde lo emocional supera a la lógica y la racionalidad. Es por esta razón que es de gran ayuda la creación de un plan de trading para mantenerse enfocado en una estrategia a la hora de realizar cada operación. Aquí encontrará las emociones típicas a la hora del trading y como superarlas:



Expectativa Todo trader espera que sus operaciones sean exitosas y que han leído el mercado correctamente. Pero la expectativa puede llevarlo a la confusión, especialmente si los precios comienzan a volverse en su contra. Sea consciente de esto y mantenga su estrategia. Cuando los precios se mueven en una dirección que prueban que la razón de hacer esa operación es incorrecta, usted debe cerrar la posición al mejor precio posible. Miedo Sentir miedo al abrir una posición es un lugar bastante común, especialmente en principiantes. La mayor parte del miedo asociado al trading se debe al hecho de sufrir una pérdida. Pero usted necesita aceptar que las pérdidas son comunes a la hora de hacer trading y no debe dejar que el miedo le impida tomar una oportunidad sólida. Si aún continúa miedoso hacia el trading, entonces tal vez debería buscar períodos de tiempo mayores. Codicia Esta es tal vez la peor emoción en algunos traders. La codicia puede llevarlo a perseguir al mercado, generar pérdidas, sobre operar y lo peor de todo, convencerlo de dejar su estrategia a un lado. Cree un plan de trading y sígalo. Algunos traders creen que no siguen sus propias reglas sino las escriben – de esa manera, usted tiene un recordatorio visual cada vez que abre una posición. Deja las emociones a un lado La mejor manera de protegerse a uno mismo ante las emociones que impactan negativamente es sus decisiones es tratar al trading como una empresa. Usted necesita crear un plan detallado de trading y una estrategia detrás de cada posición que toma y seguir las reglas de su plan. Aún los mejores traders sufren pérdidas. Es parte de ser un trader. Lo más importante a hacer cuando sufre una pérdida es aprender de ello, no repetir los mismos errores y continuar hacia la próxima potencial oportunidad.

