Gestión del Riesgo: Ratio Riesgo/beneficio

Un ratio riesgo:beneficio lo utilizan muchos traders para comparar las ganancias esperadas de una operación con la cantidad de riesgo realizada para darse cuenta de los beneficios. Para calcular el ratio riesgo:beneficio, usted divide la cantidad que usted soporta perder si el precio se mueve en una dirección inesperada (el riesgo) por la cantidad de ganancias esperadas cuando usted cierra su posición (el beneficio). Algunos de los ratios más populares de riesgo:beneficio son 2:1, 3:1 y 4:1 y esto cambiará dependiendo de la estrategia de la operación. Obviamente existen otros aspectos que pueden afectar el riesgo de una operación, como el manejo del dinero y la volatilidad de los precios pero teniendo un sólido ratio riego:beneficio puede ayudarlo a manejar operaciones correctamente. Un ejemplo de ratio riesgo:beneficio Digamos que usted decide entrar en largo en acciones ABC. Usted compra 100 lotes, equivalente a 100 acciones, que están cotizadas a £20 por un valor de posición total de £2,000 – debido a su creencia de que el precio de la acción alcanzará £30. Usted programa su stop loss en £15 para asegurar que sus pérdidas no excedan £500. En este caso, está dispuesto a arriesgar 5 libras esterlinas por acción para obtener un rendimiento esperado de 10 libras por acción después de cerrar su posición. Dado que ha arriesgado la mitad de la cantidad de su objetivo, su ratio de riesgo:beneficio es 2: 1. Si su objetivo de beneficios es de 15 libras por acción, su ratio de recompensa: riesgo sería 3: 1, y así sucesivamente. Es importante recordar sin embargo, que mientras que el ratio riesgo: beneficio ayuda a gestionar su rentabilidad, no le da ninguna indicación de probabilidad. La importancia del ratio riesgo:beneficio Muchos traders tratan de no tener un ratio riesgo:beneficio menor a 1:1 debido a que si fuera menor, sus potenciales pérdidas serían desproporcionalmente altas ante cualquier ganancia. Un ratio de riesgo:beneficio positivo como el 2:1 marca que su potencial ganancia será mayor a su potencial pérdida, lo que significa que inclusive si sufre una operación perdedora, solo necesitará una operación ganadora para alcanzar una ganancia neta. Debajo hemos incluido una tabla para marcar diferentes ratios de riego:beneficio y su impacto en sus ganancias y pérdidas totales. La tabla debajo asume que 1 es equivalente a £100 y tiene una tasa de ganancia de 50% en 10 operaciones. Usted puede ver claramente en la tabla los potenciales beneficios de tener un ratio de riesgo:beneficio positivo y como esto puede impactar en su ganancia neta. Para mayor información de ratios riego:beneficio, inscríbase a un webinar y aprenda de nuestros especialistas.

