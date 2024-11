¿Qué es el modelo CAPM y cómo se aplica en inversiones?

Tiempo de lectura: 6 minute(s)

El modelo CAPM es una fórmula que establece una relación entre el riesgo de un activo y su rentabilidad esperada. En este artículo, te contamos cómo se aplica y cuáles son sus riesgos y ventajas.

El modelo CAPM (por sus siglas en inglés Capital Asset Pricing Model) es un concepto con muchísimo peso en el ámbito de las finanzas y las inversiones. En concreto, porque sirve para calcular la rentabilidad esperada de un activo en función de su riesgo. Así mismo, se utiliza recurrentemente en el análisis de inversiones y en la valoración de activos. A lo largo de este artículo explicaremos qué es el modelo CAPM, sus componentes, cómo se calcula y cuáles son sus principales ventajas y limitaciones con ejemplos prácticos. ¿Qué es el modelo CAPM? El modelo CAPM es una fórmula que establece una relación entre el riesgo de un activo y su rentabilidad esperada. Desarrollado en los años 60 por economistas como William F. Sharpe y Jack Treynor, el CAPM se basa en la idea de que los inversores necesitan ser compensados no solo por el valor temporal del dinero, sino también por el riesgo extra que asumen al invertir. Por ende, diríamos que el CAPM resuelve tres problemas concretos: Ayuda a determinar si un activo está correctamente valorado.

Te permite comparar activos en términos de rentabilidad ajustada al riesgo.

Es fundamental para estimar la tasa de descuento para proyectos de inversión. Componentes clave del modelo CAPM Como se trata de una fórmula, el CAPM se compone de cuatro elementos que se deben conocer: Rentabilidad libre de riesgo (Rf): representa el rendimiento de una inversión sin riesgo, como pueden ser los Bonos del Estado.

Beta (β): mide la sensibilidad del rendimiento del activo en comparación con el mercado. Un β mayor a 1 indica un activo más volátil que el mercado, mientras que un β menor a 1 señala menor riesgo.

Rentabilidad esperada del mercado (Rm): es la rentabilidad promedio que los inversores esperan obtener del mercado en general.

Prima de riesgo del mercado (Rm - Rf): es la diferencia entre la rentabilidad del mercado y la tasa libre de riesgo. El resultado de aplicar esta fórmula o modelo CAPM será la rentabilidad esperada de un activo. ¿Cómo se calcula la rentabilidad esperada con CAPM? Así mismo, vamos a la parte matemática. O sea, a la fórmula CAPM: En esta fórmula: E(Ri): rentabilidad esperada del activo.

Rf: tasa libre de riesgo.

β: sensibilidad del activo frente al mercado.

(Rm−Rf): prima de riesgo del mercado. Por tanto, solo queda definir y sustituir los valores en la fórmula para obtener la rentabilidad esperada del activo. ¿Cómo interpretar el resultado del CAPM? El resultado del CAPM representa la rentabilidad esperada que un inversor debería exigir para asumir el riesgo de un activo. Si el rendimiento es superior al resultado del CAPM, el activo puede estar infravalorado y es una buena oportunidad de inversión. En cambio, si el rendimiento es inferior, el activo podría estar sobrevalorado. Con todo ello, el resultado del CAPM ayudará a: Identificar oportunidades de inversión rentables.

Estimar la tasa de descuento para valorar proyectos o empresas.

Comparar activos en términos de rentabilidad ajustada al riesgo. Ejemplo práctico del modelo CAPM en una inversión Por si aún no quedó del todo claro el concepto de CAPM, aquí mostramos un ejemplo. Supongamos que estás pensando invertir en una acción que presenta los siguientes datos: Tasa libre de riesgo (Rf): 2%.

Rentabilidad esperada del mercado (Rm): 8%.

Beta (β): 1.5. En este caso, aplicando la fórmula que hemos comentado, quedaría así: La rentabilidad esperada es del 11%. Por ello, si la acción ofrece un rendimiento mayor al 11%, podríamos considerarla como una buena inversión. Ventajas y limitaciones del modelo CAPM Como cualquier herramienta financiera o instrumento de inversión, el modelo CAPM ofrece beneficios e inconvenientes. Es decir, que compensa más o menos según el activo y las circunstancias. Como aspectos positivos o principales ventajas del modelo CAPM, destacan las siguientes: Simplicidad . Ofrece un marco claro y fácil de entender para valorar activos.

. Ofrece un marco claro y fácil de entender para valorar activos. Es muy útil para comparaciones . Ayuda a evaluar diferentes activos bajo un mismo criterio.

. Ayuda a evaluar diferentes activos bajo un mismo criterio. Aplicabilidad . Es una herramienta estándar en la valoración de activos financieros y en la estimación de la tasa de descuento. Por eso, se puede aplicar fácilmente.

. Es una herramienta estándar en la valoración de activos financieros y en la estimación de la tasa de descuento. Por eso, se puede aplicar fácilmente. Incorpora el riesgo sistemático . El CAPM permite diferenciar entre riesgo sistemático (que afecta a todo el mercado) y no sistemático (específico del activo).

. El CAPM permite diferenciar entre riesgo sistemático (que afecta a todo el mercado) y no sistemático (específico del activo). Base para la diversificación . Al centrarse en el riesgo sistemático, fomenta que se construya una cartera diversificada que minimice el riesgo no sistemático.

. Al centrarse en el riesgo sistemático, fomenta que se construya una cartera diversificada que minimice el riesgo no sistemático. Versatilidad. Aunque fue desarrollado para acciones, es posible aplicarlo a otros activos como bonos o proyectos de inversión. En el mundo financiero, cada perfil de inversor es distinto, ya sea por los objetivos que buscan con sus inversiones, por su experiencia, sus conocimientos o nivel de tolerancia al riesgo. En función de cuál sea el perfil, el modelo CAPM puede presentar ciertos inconvenientes o limitaciones, como pueden ser: Suposiciones idealizadas y poco realistas . Asume mercados eficientes, lo cual no siempre es realista. Además, considera que los inversores son racionales y tienen acceso a la misma información.

. Asume mercados eficientes, lo cual no siempre es realista. Además, considera que los inversores son racionales y tienen acceso a la misma información. Impacto limitado del riesgo idiosincrático . El CAPM no tiene en cuenta factores internos de una empresa o sector que puedan ser cruciales en ciertas inversiones.

. El CAPM no tiene en cuenta factores internos de una empresa o sector que puedan ser cruciales en ciertas inversiones. Beta no estática . La beta puede variar con el tiempo, lo que afecta a la precisión del modelo.

. La beta puede variar con el tiempo, lo que afecta a la precisión del modelo. Enfoque simplista. No contempla otros factores que puedan influir en el precio de un activo, como son los riesgos específicos o posibles cambios macroeconómicos. Para valorar correctamente qué estrategia de inversión se debe seguir y cuáles son los activos más adecuados para nuestro perfil de inversor, es recomendable aplicar distintas herramientas de análisis tanto técnico como fundamental, ya que, con ellas, podremos evaluar en mayor profundidad las características de los activos. Comparativa con el WACC Además del CAPM, existen otros modelos de valoración de activos, entre los que destaca el WACC (Weighted Average Cost of Capital). Mientras que el CAPM se centra en la relación entre riesgo y rentabilidad de un activo individual, el WACC determina el coste promedio ponderado de una empresa en su financiación. No obstante, ambos modelos son complementarios y se emplean en contextos diferentes. El CAPM es especialmente útil si se quiere valorar un activo y actuar según la relación entre su riesgo y su rentabilidad. Aunque tiene sus limitaciones, su simplicidad y aplicabilidad lo convierten en una herramienta de cabecera para miles de inversores y analistas. Por ello, si se busca optimizar inversiones y entender bien los factores que influyen en la rentabilidad, el CAPM es un modelo que, sin dudas, debe ser parte de ese análisis. Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs *A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos. Hazte Cliente Invertir en XTB En XTB, puedes encontrar distintos instrumentos en los que invertir y aplicar el modelo CAPM para conocer su posible rentabilidad. Dentro de nuestra amplia oferta financiera, contamos más de 3.000 acciones y 500 ETF de grandes compañías, como Nvidia (NVDA.US), el Banco Santander (SAN1.ES), o IAG (IAG.ES). Nuestro usuarios pueden invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

