Tiempo de lectura: 2 minute(s)

Innovadora, intuitiva y completamente personalizable, la xStation te permite crear una pantalla de trading que se adapte a tu estilo de trading.

Aunque la xStation 5 utiliza por defecto un fondo negro, puedes cambiarlo a uno blanco pichando con el botón izquierdo del botón en el icono , en la parte inferior derecha de la plataforma y seleccionando "Perfil blanco".

xStation 5 te permite personalizar con facilidad la apariencia de los gráficos y adaptarlos a tus necesidades. Solo tienes que pinchar con el botón derecho del ratón en el gráfico y seleccionar la opción de "Personalizar vista del gráfico". Aparecerá una nueva ventana y aquí podrás gestionar y personalizar por completo tus preferencias de gráficos.

Si quieres guardar tus ajustes individuales a una plantilla, solo deberás expandir el menú "Plantilla" y seleccionar "Añadir nueva".

Para muchos traders, el gráfico es la principal y más importante fuente de información del mercado. Es por eso que es tan importante una buena personalización.

La forma más rápida de personalizar tu gráfico es utilizando los iconos del menú superior.

Desde esta barra de herramientas puedes cambiar fácilmente el tipo de gráfico, hacer zoom, y ajustar la posición del gráfico.

Para aplicar cualquier elemento de análisis técnico, utiliza la barra de herramientas del lateral izquierdo del gráfico.

Zona de trabajo

En xStation 5 también puedes establecer varias zonas de trabajo. De esta manera es más fácil clasificar y agrupar todos los instrumentos que quieras analizar y operar.

Para hacerlo, pincha en la esquina superior izquierda del gráfico:

y selecciona ‘Añadir nuevo’:

Introduce el nombre - por ejemplo METALES - cuando quieras añadir gráficos que están únicamente relacionados con el mercado de los metales, como el Oro y la Plata. Puedes crear todos los espacios de trabajo que quieras y añadir hasta 16 gráficos en cada uno.

Añadir gráficos

Una vez hayas creado el espacio de trabajo de METALES, utiliza el símbolo "+" en la parte inferior izquierda del gráfico para añadirlo a los mercados a analizar.

También puedes añadir nuevos gráficos desde la ventana de Cotizaciones pinchando en el icono del gráfico:

Si quieres reemplazar un gráfico sin tener que añadir uno nuevo, puedes "arrastrarlo y dejarlo caer", arrastrando el nombre del instrumento desde el módulo de Cotizaciones hacia cualquier zona de gráficos.

Una vez planeados los espacios de trabajo, puedes empezar a analizar los gráficos más cómodamente por grupos o tipos de instrumentos, y cambiar de unos a otros rápidamente.

Diseño

Si quieres observar más de un gráfico cada vez, cambia el diseño de la ventana de gráfico pinchando con el botón derecho del ratón en el gráfico.

Después selecciona una opción de los "Diseños", por ejemplo un diseño vertical.

Separar gráficos

Si utilizas varios monitores para operar, hay una forma simple de separar las zonas de trabajo y moverlas a un monitor adicional. Para separar la zona de trabajo del módulo principal, selecciona el siguiente icono: