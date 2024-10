Heikin-Ashi: conceptos básicos

Tiempo de lectura: 1 minute(s)

La técnica con velas Heikin-Ashi debe ser un complemento a los análisis con otros medios ya existentes.

Con las velas Heikin-Ashi podremos identificar el comienzo de los movimientos con una mayor fiabilidad. Veamos cómo poder implementarlas en nuestra inversión. En Heikin-Ashi no hay patrones que tengamos que aprender como en la técnica de Velas Japonesas, y por lo tanto solo debemos seguir los tres tipos de velas que emplea Heikin-Ashi Cuerpo blanco grande con sombra superior (en tendencias alcistas). Cuerpo negro grande con sombra inferior (en tendencias bajistas). Vela parecida a un doji (en momentos de indecisión o cambio de tendencia cercano). Aquí se aprecian mejor las tendencias existentes, y en los momentos iniciales de posibles cambios de tendencia aparecen las velas parecidas a un doji.



También hay que decir que con este sistema no existen huecos entre velas sucesivas por la fórmula que se emplea en la creación de velas Eikin-Ashi.



El indicador ha7 lo que muestra es un reforzamiento de la aplicación de la técnica Eikin-Ashi confirmando o desmintiendo señales de compra y/o venta dependiendo del tipo de cruce que hacen el indicador y una media móvil de 7 sesiones. Reglas en Heikin-Ashi Secuencia de cuerpos blancos = tendencia alcista. Secuencia de cuerpos negros = tendencia bajista. Tendencia alcista fuerte = Grandes cuerpos blancos y sin sombras inferiores. Tendencia bajista fuerte = Grandes cuerpos negros sin sombras superiores. Cuando la tendencia se debilita surgen cuerpos pequeños con posibles sombras superior y/o inferior. Una consolidación se da cuando aparecen cuerpos pequeños con ambas sombras tanto arriba como abajo. La reversión de una tendencia se puede sospechar con la aparición de pequeños cuerpos con sombras largas tanto superiores como inferiores, o un cambio repentino de color.

