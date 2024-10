XTB anuncia el nombramiento de Iker Casillas como nuevo embajador de marca

Uno de los mejores porteros del mundo de todos los tiempos

El bróker online XTB ha anunciado que Iker Casillas, uno de los mejores porteros del mundo de todos los tiempos, será el nuevo embajador de marca de XTB para España. Esta colaboración entre la compañía y el que fuera capitán de la mejor generación del fútbol español responde a la estrategia de marketing a largo plazo de XTB, que, hasta ahora, se ha asociado con figuras líderes en el mundo del deporte como José Mouhrino, Joanna Jędrzejczyk y Jiří Procházka. “Estoy muy orgulloso de unir mi imagen con XTB, una de las principales firmas de inversión en Bolsa del mundo. En el fútbol, como en las finanzas, se necesita formación, buen acompañamiento y una mentalidad ganadora”, afirma Iker Casillas, que fue considerado durante un lustro como el mejor portero del mundo por la FIFA y la UEFA, a través de sus galardones XI Mundial FIFA/FIFAPro y Equipo del año UEFA y que actualmente es adjunto al director general de la fundación Real Madrid. El nuevo embajador aparecerá en un nuevo spot de XTB en una escena casual rodeado de personas que invierten. El objetivo de esta campaña es reflejar una nueva realidad social a la hora de invertir: hacerlo en distintos tipos de activos se ha convertido en algo habitual y accesible para todos aquellos que buscan nuevos rendimientos para su dinero y no sólo para inversores experimentados. No en vano, en esta nueva campaña, Casillas resalta la necesidad de tener a tu lado al mejor partner para tus inversiones, así como las ventajas de hacerlo con XTB. El que fuera jugador del Real Madrid y de la Selección Española destaca las ventajas de XTB y su plataforma de inversión xStation, en su versión web y XTB App móvil: información, formación y acompañamiento, sustentada por la tecnología más avanzada del sector y que es utilizada por grandes bancos internacionales. “Iker Casillas es un ejemplo de trabajo, pasión, constancia y excelencia en todo lo que hace, también ahora en su faceta de inversor y emprendedor. En ese sentido, XTB se identifica plenamente con él, con alguien que sigue aprendiendo y creciendo profesionalmente. Los mercados financieros han evolucionado vertiginosamente en los últimos años, estando ahora al alcance de todos. Cada vez hay más clientes que miran más allá de su terreno de juego para invertir sus ahorros ante un panorama económico incierto. Si bien las inversiones bursátiles requieren no sólo de las mejores herramientas tecnológicas o los mejores costes operativos, en momentos como los actuales, la necesidad de adquirir un adecuado conocimiento y formación en los mercados financieros cobra una relevancia capital”, afirma Alberto Medrán, Director General de XTB España, Portugal y Rumanía. Y continúa: “Nuestro nuevo embajador de XTB es un ejemplo de cómo afrontar también las decisiones de inversión, ya que Iker ha construido su éxito trabajando muy duro en su estrategia y con una fuerte mentalidad ganadora. Esa capacidad de trabajo en equipo, de liderazgo y la profesionalidad en su trabajo, son atributos que compartimos en XTB”. Conor McGregor, nuevo embajador de marca global Además del nombramiento de Iker Casillas, XTB ha presentado a Conor McGregor, famoso deportista de artes marciales mixtas, como el embajador de marca a nivel mundial para los próximos dos años. Conor McGregor es un campeón en varias categorías de peso de la UFC, empresario y hombre de negocios internacional, además de un icono del deporte. Nacido en Crumlin, Dublín, McGregor ha tenido una fulgurante carrera deportiva, fue ganador del campeonato de peso pluma de la UFC 2015 y un año después hizo historia al convertirse en el primer luchador de la UFC en ser campeón en dos divisiones de peso simultáneas, ganando el campeonato de peso ligero de la UFC. “Estoy encantado de haberme convertido en el embajador oficial de una de las principales empresas de inversión del mundo. Creo que el deporte y la inversión requieren las mismas características: compromiso, tenacidad mental y la capacidad de establecer metas personales. Es por eso que me alegro de esta alianza con XTB, una compañía de inversión global reconocida que apoya a sus clientes para facilitar sus objetivos de inversión”, explica Conor McGregor.

