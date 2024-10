Cómo operar en Forex

Tiempo de lectura: 2 minute(s)

Introducción al Forex - Cómo operar en Forex

En esta sección echamos un vistazo en profundidad a todos los factores que usted necesita considerar a la hora de abrir una posición en forex. Todos los pares de forex están agrupados en términos de una divisa versus la otra. Todo par de divisas tiene una “base”, que es la primera divisa denotada, y una “counter”, que es la segunda. Toda divisa puede fortalecerse (apreciarse) o debilitarse (depreciarse). Como hay dos divisas en cada par, existen cuatro variables con las que puede especular cuando hablamos de trading en forex. Si usted cree que el valor de una divisa subirá con respecto a otra, irá en largo o comprará esa divisa. Si usted cree que el valor de una divisa caerá con respecto a otra, irá en corto o venderá esa divisa. Entonces, por ejemplo, si usted siente que el USD se fortalecerá (apreciará) frente al JPY, irá en largo o comprará el par USD/JPY. Usted también comprará si siente que el JPY se debilitará (depreciará) con respecto al USD. Alterativamente, si siente que el JPY se fortalecerá con respecto al USD o el USD se debilitará con respecto al JPY, usted venderá o ira en corto en USD/JPY. Un ejemplo de una operación en forex Aquí, explicaremos los aspectos de operaciones tanto ganadoras como perdedoras. Digamos que usted cree que el GBP se fortalecerá frente al USD debido a datos menores de lo esperado en las nóminas no agrícolas de USA. Comprando GBP, usted está simultáneamente vendiendo USD. Usted compra GBP en 1.5662 con la esperanza de que el Mercado reaccione como ha predicho. Spreads y pips Cuando opera en forex, usted notará que hay dos precios disponibles. Uno es el precio de venta o “bid”, y otro es el precio de compra o “ask”. El spread es básicamente la diferencia de precio entre estas dos figuras. Ofrecemos spreads reducidos en los pares de forex, esto significa que está cerca del valor de mercado del instrumento subyacente. Si el mercado se mueve a su favor, sus operaciones se pueden volver rentables antes. Pips, o porcentaje en puntos, son donde los traders hacen ganancias o pérdidas. La mayoría de las divisas que ofrecemos, contienen cuatro decimales. Un pip es el movimiento más pequeño que un par de divisas puede hacer. Observemos el GBP/USD que opera a 1.5560. Si el precio se mueve a 1.5565, entonces es un cambio de 5 pips Para mayor precisión, ofrecemos algunos precios cotizados en pips fraccionados – esto significa que hay un decimal extra en la cotización. Entonces, un cambio en el precio desde 1.55652 a 1.55664 significa un movimiento de 1.2 pips. Conozca más del valor del pip aquí.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.