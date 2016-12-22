Tiempo de lectura: 2 minute(s)

Introducción al Forex - Qué es el apalancamiento Forex

¿Qué es apalancamiento?

El apalancamiento le permite obtener una gran exposición de Mercado por un depósito inicial relativamente pequeño. Esto significa que, si el mercado se mueve en su favor, su rendimiento neto podrá ser mucho mayor que en trading tradicional y sus ganancias mayores.

Sin embargo, si un Mercado se mueve en su contra, puede perder la totalidad de su inversión, por esto es importante entender cómo manejar el nivel de riesgo cuando opera.

Veamos algunos ejemplos para entender cómo funciona el apalancamiento.

Ejemplo I:

Nuestro primer trader quiere abrir una operación en EUR/USD de 0.1 lotes.

El valor del contrato es de €10,000 y el apalancamiento es 30:1 o 3.33%.

Esto significa que el inversor necesita 3.33% de €10,000, que es €333, como depósito para abrir la posición.

Ejemplo II:

Nuestro segundo trader quiere comprar un contrato de S&P500 con un multiplicador de 50.

Para motivos de este ejercicio, digamos que el precio del S&P500 es 2,000.

Para abrir una posición sin apalancamiento, el inversor necesitará 2,000 x 50 = $100,000 (USD) en su cuenta.

Si el apalancamiento es 20:1, el trader solo necesita un 5% para abrir una posición. Así que con $5,000 como depósito inicial, podrá obtener una exposición equivalente a $100,000 en el S&P500.

Los riesgos del apalancamiento:

.- Así como sus ganancias crecen, también sus potenciales pérdidas. Usted puede perder el total de su depósito inicial o inversión si no se gestiona el riesgo cuidadosamente.

Si tiene una cuenta básica puede reducir su riesgo mediante el uso del stop loss garantizado. Cuando esté disponible, este limitará sus potenciales pérdidas a una cantidad específica.

Niveles de margen y requerimientos de depósito inicial

Su nivel de margen es el depósito requerido para mantener la operación abierta en su cuenta. Para abrir y mantener su cuenta, usted debe tener los suficientes recursos de trading para cubrir el margen requerido todo el tiempo. El margen libre representa la cantidad de capital restante para realizar nuevas operaciones o cubrir movimientos de precio negativos en sus operaciones abiertas.

En XTB tu nivel de cierre de margen (Stop Out) está configurado al 50%. Esto quiere decir que si tu nivel de margen cae por debajo de este nivel la plataforma empieza a cerrar automáticamente tus posiciones comenzando con las más perdedoras. Es un mecanismo de seguridad automático que te ayuda a proteger los fondos y evitar mayores pérdidas. Para evitar el cierre de posiciones, puede depositar más fondos en su Cuenta.